El Gobierno le delegó a las provincias la concesión de rutas nacionales con peajes

Para avanzar con el esquema, cada provincia deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se definirán los tramos a intervenir y los planes de obras. Esos acuerdos deberán respetar criterios como publicidad, transparencia, competencia entre oferentes, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero.

Por último, se dispuso que el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación, mientras que Vialidad Nacional será la encargada de supervisar el cumplimiento de los contratos. El decreto también fija un plazo: si una provincia no llama a licitación dentro del año posterior a la firma del convenio, la delegación quedará sin efecto para ese tramo.