Milei compartió un video con burlas a Cristina Kirchner, Larreta y otros dirigentes

Hay que recalcar que el video no fue creado por el presidente, sino que es de un usuario de TikTok llamado "LiberalDeMilei" que presuntamente fue quien realizó la labor que fue del agrado de Milei.

Milei animado

También se incluye a un periodista con forma de tiburón, similar al economista Carlos Melconian, quien en la animación critica la política económica del oficialismo con frases que remiten a sus intervenciones públicas.

La secuencia continúa con un lagarto y un mandril que aluden a Horacio Rodríguez Larreta y al periodista Marcelo Longobardi, quienes aparecen en un programa de televisión recordando declaraciones polémicas del actual Presidente.

En otro tramo del video, correspondiente al debate presidencial de 2023, se muestra a Myriam Bregman como una gata que cuestiona a Milei, mientras el mandatario es nuevamente representado como un león en una pantalla dividida.

Hacia el cierre, la animación incluye a Patricia Bullrich como un pato que expresa su apoyo al actual jefe de Estado y su abrazo durante un programa de televisión, y a Sergio Massa como un tigre durante el debate electoral.

El video concluye con una escena en la que Milei aparece triunfante frente a sus votantes, en una representación de su narrativa política y fiel a su estilo de agitar a sus seguidores a través de redes sociales.