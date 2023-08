Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de Palermo

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR-$ 1 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. PICK 4 POZO CAMINO A LAS POLLAS-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 3. 500.000

Todo caballo de 5 años y más edad ganadores de una o dos carreras. Peso 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 50. APUESTA 5 Y 6 POZO MAX-1º PASE-$ 200-INC. $ 1.000.000

Potrillos de 3 años ganadores de una carrera. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 1. 200.000

4a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: RABID IN THE RYE (CA) 15:30 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 50. PICK 4-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 2. 500.000

Hit It A Bomb - Top One Step

HIT IT ONE

Todo caballo de 4 años ganador de dos carreras. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR-$ 1 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 1. 200.000

Todo caballo de 4 años y más edad. Peso por edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 50. PICK 4 POZO MAX-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 3. 500.000

Treasure Beach - Put It All

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 1. 200.000

Potrancas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR-$ 1 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. PICK 4 POZO DESQUITE-1º PASE-$ 500-POZO GARANTIZADO-$ 6.000.000

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 500-POZO GARANTIZADO-$ 4.000.000

Catcher In The Rye - Pleasant Legend

PLEASE LET GO

FOUR BY FOUR

Daniel Boone - Feel The Best

FOUR BY FOUR (4) PLEASE LET GO (6) MULLINS (1)