Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: KACEMILA (2007) (CA) 13:30 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

7R 5R 4R 2R 1 NORMITO RULER R.Bascuñan 5 57 Corsigo - Russian Roulette M.D.Ampoli L. 5S 9S 0S 0S 2 TACTICAL ATTACK L.Chaparro-4 5 57 Surprise Attack - Doña Machi L.A.Chaparro 6S 6S 8S 3S 3 NICOLETTO D.Lencinas-4 5 57 Grand Reward - Best Wishes P.N.Mayola - - 5S 0S 4 L`INVINSIBLE J.Flores-4 5 57 Rupit - Ornella Plus M.C.Hardt 6S 3S 3S 6S 5 FANTASTIC CRAF L.Balmaceda 5 57 Mastercraftsman - Fantastica Roma H.L.Santos 4S 7S 8P 0S 6 PITUCO BAZKO R.Ortiz-4 5 57 Pub De Llers - Chulla Gala D.A.Pollian - - 2P 2P 7 MALACOSTUMBRADO S.Piliero 6 55 Lizard Island - Mapul Wells A.S.Almada - - 7P 5P 8 ENJOY ROME M.Valle 5 57 Roman Ruler - Enjoy Love J.B.Udaondo 5S 5S 5P 5P 9 SALLINGS HORSE B.Enrique 5 57 Most Improved - Lighted J.E.Zancanaro 6S 7S 4P 5e 10 FUNKEIRO G.Borda-4 5 57 Aerosol - Funk Girl C.O.Bonzkewitzz - - - 8P 11 CATCHER KEY M.Fernandez 5 57 Key Deputy - Catch The Roma G.E.Romero 8P 0P 6S 5S 12 MATHYSSE P.Carrizo 5 57 Knockout - Honour And Mandy V.R.Bustamante

MALACOSTUMBRADO (7) ENJOY ROME (8) CATCHER KEY (11)

2a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: MISS ALDEANA (2006) (CA) 14:00 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 5. 300.000

- 0P 9S 8P 1 MAIA FAMA R.Alzamendi 5 57 Horse Greeley - Catch The Money L.M.Alessandroni 5S 3P 2P 4S 2 TIERNA MELODIA F.Gimenez-4 6 55 Soy Juguete - Coal Melodiosa A.M.Calcagno - 0S 9S 7S 3 GIACOMINA PARADE E.Torres 5 57 Giacom - Aldeana Parade J.J.Jara - - 5L 0L 4 DREAMS OF MOYVORE U.Chaves-4 5 57 Master Of Hounds - Queen Of Moyvore C.M.Gomez 5S 3S 5S 4S 5 DOÑA ELVIRA A.B.Valdez-4 5 57 Recital - Stormy Sanadora A.A.Benitez 3P 6P 2P 0P 6 SUGAR HERA O.Alderete 6 55 Andromeda`s Hero - Sugar Baby M.I.Gonzalez 4S 3S 3S 2S 7 FLORENCE ECLIPSE M.Valle 5 57 Roman Ruler - Roya C.D.Etchechoury - - 0S 0S 8 BELLA MELODIA J.Leonardo 5 57 Remote - Beauty Music M.E.Lombardo

FLORENCE ECLIPSE (7) DOÑA ELVIRA (5) TIERNA MELODIA (2)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: TUKIK (2016) 14:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años, 57 kilos, 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

4S 5S 3S 4S 1 MARDIS GRAS M.Fernandez 5 57 Master Of Hounds - Enlightening C.A.Dacosta 5S 4S 4S 1P 2 PRINCESA MAY G.Villalba 5 57 Sir Winsalot - Honey May M.Alvarez 0P 0S 9S 7P 3 LA MARIU C.Montoya 5 57 Bahiaro - Negrita Linda J.G.Flores 1S 3S 5S 6S 4 INFANTA PILAR E.Ortega P. 5 57 Most Improved - Infanta Real J.L.Cervantes 4S 1S 9S 9S 4a POWER CALL G.Borda-4 5 57 Strategic Prince - Personal Secret J.L.Cervantes 6P 1S 0S 7P 5 EMI RULER F.Coria 5 57 El Orfebre - Emi Educada A.F.Tournour 6L 7L 0L 7L 6 PRETTY SALLY R.Bascuñan 5 57 Puzzle - Brisa Approval J.C.Scafatti 0P 3P 1S 3S 7 JUANA ZINGARA J.Flores-4 5 57 Juan Talentoso - Momoca Mia G.L.Monteagudo 7S 5S 3S 1S 8 BORN A STAR S.Barrionuevo 5 57 Roman Ruler - Miss Bornemisza A.M.Calcagno

MARDIS GRAS (1) JUANA ZINGARA (7) PRINCESA MAY (2)

4a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: SHE`S HAPPY (2013) (CA) (OPCIONAL) 15:00 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Septiembre de 2021. )FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

0S 0S 8S 7S 1 EXAMINA TODO J.Espinoza-4 3 56 John F Kennedy - Examinadora P.E.Molina 0S 2P 8P 4S 2 WINNING LADY G.Tempesti V.-4 3 56 Winning Prize - South Lady N.Martin Ferro - - - - 3 ESTRELLA BRAVA L.Balmaceda 3 56 De Trompa - Estrella Fina O.F.Labanca - - - 0S 4 ENREALZADA SI O.Alderete 3 56 Silentio - Enrealzada E.R.Bortule - - - - 5 DORINDA SI B.Enrique 3 56 Silentio - Dorinda E.R.Bortule - - - 2S 6 FORTY DORA C.Velazquez 3 56 Fortify - Separadora M.A.J.Velazco - 0e 8e 3S 7 ES JOYERA E.Martinez-2 3 56 Es Despues - Possible Jewel L.D.Nuñez - 9S 5S 5S 8 CLEAR RUN F.J.Lavigna-4 3 56 Manipulator - Run For Love C.A.Linares - - 6S 0S 8a JOY MANI R.Frias 3 56 Manipulator - Joy Roma C.A.Linares - - 0S 8S 9 ORNELA SERENA G.Borda-4 3 56 Le Sereno - Mikaela Plus H.E.Serratto

FORTY DORA (6) ES JOYERA (7) CLEAR RUN (8)

5a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: LA INMEJORABLE (2009) (CA) (OPCIONAL) 15:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Septiembre de 2021. )FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000

0A 4e 4S 2S 1 MOTO DE CAZA W.Pereyra 4 57 Catcher In The Rye - En Motoneta E.Cedeño H. 3S 3P 5S 1S 2 VALE BOONE No Correra 4 57 Daniel Boone - Valencia F.O.David 4S 3S 9S 8S 3 FULL HALO R.Ortiz-4 4 57 Full Mast - Sadler S Halo P.A.Colman 9S 0S 9S 0S 4 CORROCHOSA A.Castro 4 57 Sabayon - Universal Star P.A.Colman 6S 0S 7S 6S 5 ASPEN ROSE M.La Palma 4 57 John F Kennedy - Aspen Days B.A.Molina 6L 2L 9L 7S 6 POLAR GIRL No Correrá 4 57 Todo Un Amiguito - Interpolar A.Bravo Pirela - - 0P 8S 7 FALAK F.Coria 4 57 Blood Money - Fastuosa Hei W.E.Risolia - - 7S 0S 8 ARISTO FITZ E.Suarez-4 4 57 Aristocity - Banner Fitz J.J.Jara 6P 3S 0S 3S 9 POWERFUL SOUL B.Enrique 4 57 Sir Winsalot - Dance Halo J.A.Caraballo

MOTO DE CAZA (1) POWERFUL SOUL (9) FULL HALO (3)

6a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: SIMPLE SOUND (2018) (CA) (OPCIONAL) 16:00 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Septiembre de 2021. )FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-1º PASE-$ 10-JACKPOT-$ 4. 781. 312

9S 9e 1R 7R 1 QUEEN LILIBET J.Paoloni-4 4 57 Indy Point - Queen Victoria N.A.Bortule 5P 9P 8S 7S 2 SHE WILL RUN Jorge Peralta 4 57 Star Runner - Sacra F.O.David 3P 2S 1S 5P 3 MUY BUENA VIDA J.Villagra 4 57 Que Vida Buena - Muy Alegre M.E.Carezzana 5S 4S 4S 2S 4 EBLA M.Valle 4 57 Il Campione - Encomiada J.B.Udaondo 4S 1S 5S 3P 5 DANCY PARTY C.Velazquez 4 57 Endorsement - Game Party O.F.Labanca 1P 3S 3S 6S 6 SEÑORITA GUILLERMINA W.Moreyra 4 57 In The Dark - Ghibellina J.L.Alonso 4S 3S 2S 1L 7 FRANCHESCA SEATTLE F.L.Gonçalves 4 57 Seattle Fitz - Air Five M.Dulom 9S 5S 5S 1S 8 AMIGUITA BOCE No Correra 4 57 Todo Un Amiguito - Boccea G.D.De La Cuesta

EBLA (4) SEÑORITA GUILLERMINA (6) MUY BUENA VIDA (3)

7a. Carrera - 1400 mts. HANDICAP SAINT SIMON 16:30 hs.

Handicap para yeguas de 4 años y mas edad. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Fusionada, La Vizcocha y Deajuera.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000

4R 2R 1R 1R 1 SMILE PRIZE R.Bascuñan 5 52.5 Pure Brave - Potasia M.D.Ampoli L. 7P 2S 1L 6A 2 ZAPPING F.L.Gonçalves 4 54.5 Asiatic Boy - Ma Belle Fleur E.Cedeño H. 6P 2S 8S 0S 3 LILICA A.Giannetti 4 56 War Command - Crystal Clear C.D.Etchechoury 8P 6S 5L 7S 4 GIRL ON FIRE F.Arreguy (h) 4 58 Cityscape - Ginalollo A.R.Godoy 3S 7S 5S 1S 5 FUSIONADA F.J.Lavigna 4 54 Heliostatic - Fuzzy Logic C.A.Linares 5P 1L 2L 1P 6 SO PRA MIM J.Villagra 4 55 Remote - Monotona H.J.Benesperi 0S 3S 7S 1S 7 LA VIZCOCHA M.Valle 4 51.5 E Dubai - Misia Renata G.E.Romero 1S 3S 2L 3S 8 DEAJUERA E.Ortega P. 4 53 Treasure Beach - Devonia N.Martin Ferro 1P 2S 5P 0S 9 SOL Y BOSS W.Pereyra 4 56.5 Holy Boss - Sol Y Sol J.F.Saldivia

SOL Y BOSS (9) LILICA (3) DEAJUERA (8) ZAPPING (2)

8a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: CLUB ATLÉTICO ACASSUSO - 100 AÑOS 17:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

4S 4L 4S 2S 1 NAHOLO F.L.Gonçalves 5 57 Empire Aztec - Harvest City J.H.Barisone 4S 7S 0S 6S 2 SPLENDID PLANET R.Alzamendi 6 55 Sol Planet - Splendid Parade H.O.Sosa 4S 1S 4S 7S 3 MORRGAN S.Piliero 7 55 Bom Viento - Modelize R.H.Affre 3S 8P 3P 6P 4 CUANDO CASTAÑO J.Paoloni-4 5 57 True Cause - Cuando Cuando J.A.Marano 5S 1P 2P 3P 5 AZOR CATALAN B.Enrique 6 55 El Azor - Gold Catalana J.D.Baustian 1L 7L 8S 0L 6 OJO MARTIN M.Aserito 5 57 Cima De Triomphe - Cheviva C.R.Baustian 6e 3T 0A 2L 7 EL CELEBRADO W.Pereyra 5 57 Aspire - Petite Celebre B.L.Bongiorno 9S 7S 5S 6S 8 AMIGUITO MALEVO F.J.Lavigna-4 5 57 Indy Point - La Twistera G.D.De La Cuesta 3S 1S 5S 0S 9 SALON EMBRUJADO M.Valle 5 57 Storm Embrujado - Solicit J.C.Blanco

NAHOLO (1) AZOR CATALAN (5) AMIGUITO MALEVO (8)

9a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: LA INMEJORABLE (2009) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 17:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Septiembre de 2021. )FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA, TRIFECTA. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

- 8P 7S 4S 1 KISSING THE MOON L.Cabrera 4 57 South Kissing - Chispita D`cache J.B.Cabrera - - 3S 2S 2 RIMPANTE D`ORO Jorge Peralta 4 57 Exodus - Miss Rimbombante F.O.David 6S 0S 0S 6S 3 GRAND BANKER R.Ortiz-4 4 57 City Banker - Feda Plus P.A.Colman - 9P 9P 9S 4 FULL OF DREAMS L.Balmaceda 4 57 Valid Stripes - Potra Tuozza J.D.Ruvelli 5L 3L 9L 7L 5 CITY THE VIRGIN J.Villagra 4 57 Cityscape - Virgin And Glory H.J.Benesperi 5P 2S 2S 8S 6 LUNA LIBRIANA B.Enrique 4 57 E Dubai - Percanta Husson M.F.Alvarez 0S 5S 6S 6S 7 GITANILLA G.Borda-4 4 57 Idalino - La Puntillosa E.G.Sala - - - 9S 8 BANDERABLE EMPER A.Coronel E. 4 57 Emperor Richard - Banderable J.A.Fren - 0S 7S 0S 9 MAY CARLETON E.Candia G.-3 4 57 Safety Check - Juga La Ventaja L.R.Cerutti - - - - 10 CULTISTA S.Piliero 4 57 Zensational - Cuantica G.A.Sereno

RIMPANTE D`ORO (2) KISSING THE MOON (1) GRAND BANKER (3)

10a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: PELUCA FIZZ (2012) (CA) (OPCIONAL) 18:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Septiembre de 2021. )FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000

- - - - 1 STORMY BOLERO J.Paoloni-4 4 57 Ecologo - She`ll Help You A.R.Campora - 0S 0P 8S 2 YOUR LOOK L.Tello E. 4 57 Andromeda`s Hero - La Estacion L.R.Rochet 0S 0S 4S 5S 3 SOUTH KAYAK F.L.Gonçalves 4 57 South Kissing - Amankaya A.Bravo Pirela 5P 2S 0P 6S 4 HELLUVA WIN P.Carrizo 4 57 Winning Prize - Hello Sarah H.S.Rodriguez 0S 2S 5S 0S 5 GLOBAL CRACK F.Coria 4 57 Global Hunter - Lost And Found J.J.Etchechoury 0S 0S 6S 0S 6 VEGANO DARK M.Aserito 4 57 Sixties Icon - Vegana M.Puerari D. 5P 6S 0S 3S 7 MANOLO STAR L.Balmaceda 4 57 Lenovo - Malapraxis C.A.Firmin Didot 2S 5S 0S 4P 8 CAPOCHA D`ORO Jorge Peralta 4 57 Exodus - Miss Capanga F.O.David

HELLUVA WIN (4) CAPOCHA D`ORO (8) MANOLO STAR (7)

11a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: PELUCA FIZZ (2012) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 18:30 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Septiembre de 2021. )FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000

- 9S 5S 0S 1 SECRET LEGEND F.Coria 4 57 Full Mast - Filateria J.J.Etchechoury - - 0e 5S 2 TINTO Y SODA F.L.Gonçalves 4 57 Sir Winsalot - Shy Solita D.R.Cima - 2S 4S 5S 3 ROMAN SPRING L.Recuero-4 4 57 Greenspring - Rose Cat J.C.Cravero 0e 8e 7e 7S 4 NEGAN J.Paoloni-4 4 57 Santillano - La Loca De Amor J.A.Marano 5S 0S 8P 0P 5 GRAN AÑO No Correra 4 57 Tantos Años - Croata Blaz G.Arrizabalaga 0S 3S 5S 5S 6 SOY NOQUEADOR R.Ortiz-4 4 57 Knockout - Soy Integra M.A.Santiago - - - - 7 OJO AJENO M.Valle 4 57 Valid Stripes - Pretty Cherokee P.D.Falero Moris - - - - 8 GOT RIDER M.Aserito 4 57 Got Talent - Shy Rider A.S.Almada 2L 4L 0S 4S 9 SUPER JULIUS W.Moreyra 4 57 Super Saver - Seattle Juli H.A.Acuña

TINTO Y SODA (2) ROMAN SPRING (3) SOY NOQUEADOR (6)

12a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: SOUND MUSIC (2014) (CA) (OPCIONAL) 19:00 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Septiembre de 2021. )FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 2.000.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100.

- - - - 1 HOLLISTER R.Frias 3 56 Homage - Ciencia Exacta C.A.Linares - - - 0S 2 VIKINGO JOY L.Noriega 3 56 Fortify - Sally Viking M.M.Garrido - - - 9S 3 HIERONYMUS M.Valle 3 56 Interaction - Hueyusca C.D.Etchechoury - 4L 7L 9L 4 DELI BOY M.Fernandez 3 56 Asiatic Boy - Deli Light A.Bravo Pirela - - - - 5 AÑO BUENO M.La Palma 3 56 Star In You - Humbly B.A.Molina - - 3S 5S 6 PIMCO G.Bonasola 3 56 Full Mast - Ella Baila N.Martin Ferro - - 4P 0S 7 EFREN G.Tempesti V.-4 3 56 Le Blues - Elmira G.J.Frenkel S. - - - - 8 ASK FOR GOLD A.Cabrera 3 56 Gold Gulch - As Well A.Pavlovsky - - 7S 4S 9 SEGURITY JOY F.J.Lavigna-4 3 56 Security Risk - Empress Joy C.A.Linares - - - 5S 10 DANCE KING L.Balmaceda 3 56 John F Kennedy - Dancing Partner O.F.Labanca - - - 0S 11 AMOR PICANTE J.Espinoza-4 3 56 Manipulator - Sintiendo O.R.Padilla Boccia 6e 4e 0P 8S 12 EL DE ZEVI E.Martinez-2 3 56 Aspire - Zevi L.D.Nuñez

PIMCO (6) SEGURITY JOY (9) EFREN (7)

13a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: GRINGA TORDA (2015) 19:30 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador tres y más carreras. Peso: 52 kilos. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguienteganada. Las yeguas descargarán 2 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 100% más del premio asignado. (*) Chiovere.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. TOTAL ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 2. 666. 601

1S 5S 4S 0S 1 MAGICIAN RAY E.Suarez-4 8 52 Russian Ray - Lucky Maga R.F.Morales 1S 6S 6S 0P 2 UNIVERSO PLUS S.Piliero 7 52 Best Bob - Batty Plus A.A.Arrospide 7L 5S 1S 9L 3 KATAI F.J.Lavigna-4 8 52 Cima De Triomphe - Katy Rose M.I.Gonzalez 4S 1S 5S 0S 4 CHIOVERE W.Pereyra 6 54 Sixties Icon - Cata`s Ride J.S.Maldotti 5L 7L 6L 4L 5 BARDALINO C.Montoya 6 52 Incurable Optimist - Alina Glory L.O.Durso 4P 8P 9U 1S 6 OPIUM RYE I.Monasterolo 7 52 Catcher In The Rye - Shy Orbita E.G.Accosano 2P 9P 2P 2L 7 CROUPIER W.Moreyra 6 52 Equal Stripes - Compagne J.A.M. Neer 5S 3S 5S 1S 8 ATFRONT G.Tempesti V.-4 8 62 Curlinello - Alegria Total S.A.Cannizzo 7S 4L 1L 5S 9 ORDENADISIMO F.L.Gonçalves 6 54 Orpen - Filosisima E.Cedeño H. 6S 7P 6S 8S 10 BOMBOY L.Recuero-4 7 52 Asiatic Boy - Bomb S.A.Cannizzo 5P 3P 1S 4S 11 AMERICAN DAD L.Tello E. 6 52 Easing Along - American Whisper J.A.Lofiego 2P 4P 2S 1S 12 ESHEBO E.Ortega P. 6 54 Interaction - Forty Editora A.F.Gaitan D.

ATFRONT (8) ESHEBO (12) ORDENADISIMO (9) AMERICAN DAD (11)