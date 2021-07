Programa y candidatos para hoy en el Hipódromo de Palermo

1a. Carrera - 2200 mts. PREMIO: MIRIÑAQUE 12:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una o dos carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 20-POZO GARANTIZADO-$ 1.000.000

4S 1S 7S 7S 1 BENGALI TREASURE E.G.Ortega T.-4 4 52 Treasure Beach - Pure Bengali J.M.Etchechoury 2S 1P 3S 7P 2 EL ULTIMO GUAPO F.L.Goncalves 4 54 True Cause - Septima Sinfonia L.R.Cerutti 2P 2P 1P 4P 3 BAROLITO L.Cabrera 4 54 Stratham - Zinita R.O.Taborda 1S 5S 2S 8S 4 DARK CITY B.Enrique 4 54 Cityscape - Oriunda Inc J.M.Etchechoury 8S 4S 5S 6P 5 MISTER GREE A.I.Romay-3 4 52 Horse Greeley - Miss Trail J.L.Rivollier 3S 3S 1S 2P 6 REMOTICO E.Ortega P. 4 57 Remote - Zetica E.Martin Ferro

REMOTICO (6) BAROLITO (3) EL ULTIMO GUAPO (2)

2a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: VENTICELLO 12:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad, ganador de tres o cuatro carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de cuatro carreras. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º. ESTE PREMIO VIENE DEL LUNES 28 DE JUNIO.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. APUESTA 5 Y 6 POZO MAX-1º PASE-$ 20-INC. $ 1. 823. 210 - POZO MAX-$ 1. 200.000

9S 6P 1P 3P 1 SIPAGAN B.Enrique 6 54 Sipan Dagh - Guida D`oro E.G.Latof 7S 1S 0S 0L 2 STARRY MIX A.Allois-4 6 55 Dynamix - Starry Night M.R.Cassano 8P 3P 0P 7P 3 READY TO CANDY A.I.Romay-3 6 57 Ap Candy - Ready To Race N.Tartaglia 1S 6T 4S 6S 4 TOLCACHIER Jorge Peralta 6 54 Manipulator - Talk Me Again P.F.Paganti 2P 9P 8L 0S 5 SPENDING LIMIT L.Galdeano 6 51 Sebi Halo - Split Second G.J.Romero 1P 8P 7P 1P 6 CATRILO N.Villarreta-3 6 54 Compasivo Cat - La Carterista J.A.Uranga 6S 4S 1P 7P 7 POLARIZED I.Monasterolo 6 57 Lingote De Oro - Polarizada F.O.Desch 1P 4S 1P 9P 8 KLEINE R.R.Barrueco 6 55 Chuck Berry - Lucky Cause R.C.Gutierrez 8P 7P 6S 0P 9 EMBRUJADO HOLT G.Bonasola 8 51 Holt - Bruja Jet R.A.Gonzalez 0L 7L 1L 5L 10 CANCHERISIMO RICHARD F.Coria 6 57 Emperor Richard - Cancherisima J.L.Caamaño 8L 7L 1S 8P 11 GRAN AVEIRO J.Leonardo 6 57 Angiolo - Gran Oleada R.O.Perez

POLARIZED (7) SIPAGAN (1) READY TO CANDY (3) CATRILO (6)

3a. Carrera - 1000 mts. CLASICO GUILLERMO PAATS (L) 13:00 hs.

Productos nacidos desde el 1º de Julio de 2018. Peso: 56 kilos los potrillos y 54 kilos las potrancas. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 20-INC. $ 150.000

1P 5P 2P 2P 1 CLARA DANGER B.Enrique 3 54 Claro Oscuro - Endanger L.A.Gaitan 2P 2P 7P 1P 2 HAPPY CROSS G.Calvente 3 54 Knockout - Happy Hour Dan H.G.Calvente 2L 3L 3P 3P 3 ARAGONE W.Pereyra 3 56 Angiolo - I-moon A.Barreto 5P 1S 4S 1S 4 COMPA KEY K.Banegas 3 56 Key Deputy - Comadre Cat M.F.Alvarez 2P 1P 1S 5P 4a YUTO BATARAZ KEY F.Coria 3 56 Key Deputy - Martineta Cat M.F.Alvarez 5P 1L 3S 1L 5 MAESTRA DRUIDA E.Ortega P. 3 54 Master Of Hounds - Interdruida A.O.Vigil - - - 1P 6 RAMBLERA F.L.Goncalves 3 54 Easing Along - Rolling Tina D.A.Bordon

CLARA DANGER (1) YUTO BATARAZ KEY (4a) MAESTRA DRUIDA (5)

4a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: EMBRUJO (CA) 13:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º. ESTE PREMIO VIENE DEL LUNES 28 DE JUNIO.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-INC. $ 100.00

0P 9S 9P 7P 1 SALSA FILETO C.Montoya 5 54 Most Improved - Sangre Fria A.C.Glades 2P 4e 3P 4P 2 SUGAR HERA E.G.Ortega T.-4 5 57 Andromeda`s Hero - Sugar Baby M.J.Palacios 5S 9S 7L 9L 3 LA GRAN INESPERADA A.Cabrera 5 54 Treasure Beach - Potra Gema C.D.Ussich - - 8S 0S 4 TRUE TALK J.Espinoza-4 5 55 True Cause - Tactical Scene H.E.Lamilla - - - - 5 SUCCESS ALWAYS K.Banegas 5 57 Galicado - Success Girl J.D.Aguero 0L 0S 4P 7P 6 BLIZ L.Noriega 5 57 Fire Slam - Benefactora N.F.Caviglia 9S 3S 6S 4S 7 IVORY QUEEN L.Balmaceda 5 57 Global Hunter - Ivory Dream S.C.Aymale 2S 3S 5S 0P 8 GIRIA LATINA A.I.Romay-3 5 55 Cityscape - Gigabyte M.I.Rizza 9S 0S 0S 0S 9 DANCEPACK A.Castro-2 5 54 Don Valiente - Top Queen M.A.B.Medina 6P 7S 3S 6P 10 BESAME MUCHO M.Alfaro-4 5 57 Freud - Flor De Abril A.M.Lopez 6S 0P 7P 5S 11 EQUAL COMIC M.Valle 5 54 Equal Manners - Comic Strip C.A.Mourazos 4P 4P 6P 3P 12 AMIGUITA PRECIOSA R.R.Barrueco 5 57 Star Dabbler - Amiguita Linda G.O.Aon - - - - 13 TOPISIMA ES I.Monasterolo 5 57 Suggestive Boy - Tiñosa M.M.Mazza - 6S 4P 7P 14 GILDA EVA L.Ramallo-4 5 57 Evocado - Girlie Show J.Ramallo

SUGAR HERA (2) AMIGUITA PRECIOSA (12) BESAME MUCHO (10) IVORY QUEEN (7)

5a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: REAL NISTEL 14:00 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4 POZO MAX-1º PASE-$ 50-INC. $ 250.000 - POZO MAX-$ 3. 200.000

- - - - 1 CHAMPIONS LEAGUE A.Giannetti 3 56 Treasure Beach - Lindalindalinda J.M.Etchechoury - 7S 5L 3L 2 ERAS OTRA F.Coria 3 56 Manipulator - Our Donna E.O.Martucci - - - - 3 BASKA MILU K.Banegas 3 56 Most Improved - Lizarra J.M.Ferro - - - 3S 4 DANGEROUS GIRL G.Bonasola 3 56 Dangerous Midge - Ries Tanto N.Martin Ferro - 6S 5S 4P 5 GALERINDA I.Monasterolo 3 56 Cosmic Trigger - Galerista G.E.Scarpello - - - - 6 SUPER FRONT R.Blanco 3 56 Super Saver - Stay In Front J.M.Etchechoury - - - - 7 MISS WINSALOT F.L.Goncalves 3 56 Sir Winsalot - Luz De Bengala M.F.Alvarez - - - - 8 ELLA MAI R.Alzamendi 3 56 Il Campione - Bien Bahiara M.A.Cafere

GALERINDA (5) SUPER FRONT (6) CHAMPIONS LEAGUE (1)

6a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: MANDOLINA CZECH 14:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad, ganador de una carrera. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador, en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-INC. $ 100.000

1S 2P 9S 2S 1 CLASE Y DINERO B.Enrique 5 57 Verrazano - Short Ride M.P.Albe 6P 1P 3P 4P 2 GUETARY M.Valle 5 57 Equal Stripes - Baska Hermosa M.J.Di Siervi 2P 1P 5P 6P 3 ABUELO GREGORIO F.L.Goncalves 5 55 Cosmic - La Mejilla R.O.Lazzaro 8P 0L 0S 7P 4 GLOBAL STAR N.Villarreta-3 5 54 Global Hunter - Granata Hot I.Francisco 8L 0P 0P 7P 5 SEA ALLIE W.Moreyra 5 54 Seattle Fitz - Royal Allie A.O.Alvarez 3P 4P 6P 0P 6 VIOLENCY I.Monasterolo 5 55 Violence - Valency W.D.Carabajal 1L 8L 4e 3S 7 VALDEMAR L.Cabrera 5 57 Ap Candy - Victory Sweet M.A.Ercoli N. - 0A 0L 1P 8 GRACIAS JORGE E.Martinez-4 5 57 Ritual Gaucho - Mi Demencia O.A.Cardoso 1P 2P 9P 2P 9 MISTER VALIANT W.Pereyra 5 57 Grand Reward - Miss Valent C.Caceres 3P 8P 1P 0P 10 ZANDALIO E.Talaverano 5 57 City Dweller - India Cherokee M.Dulom 0S 6P 6P 0L 11 WESTERN BERRY J.M.Sanchez 5 54 The Berry - La Chabuca J.A.Mossi - 1S 0S 3P 12 PARIS TECH O.Alderete 5 57 Luhuk - Studieuse E.G.Accosano 7P 5P 1P 7P 13 DESA CAT F.Coria 5 57 Captivating Cat - Desablack J.A.Roldan 2P 5P 7S 4P 14 LAST WINNER J.Leonardo 5 57 Lasting Approval - Brasileña A.R.Cervantes 0P 8S 0L 9P 15 RELOJIAO E.Ortega P. 5 54 Lizard Island - Let`s Tac J.L.Guthmann

MISTER VALIANT (9) CLASE Y DINERO (1) GUETARY (2) ABUELO GREGORIO (3)

7a. Carrera - 1400 mts. CLASICO OLD MAN (G. III) 15:00 hs.

Potrillos nacidos desde el 1º de Julio de 2018. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º. (*) Bonus Estrellas Plus: $ 50.000. al inscripto en Estrellas Plus mejor ubicado en los tres (3) primeros puestos del marcador. (*) Sixmillondollarman y Dzik.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 20-POZO GARANTIZADO-$ 800.000

- - 6P 1S 1 AZOOM W.Moreyra 3 56 Asiatic Boy - Sellsabeell J.A.M. Neer 4S 3P 3P 1S 2 FRENCH HUNTER A.Giannetti 3 56 Global Hunter - French Cup J.M.Etchechoury - - 2S 1S 3 ACTEON J.Villagra 3 56 Angiolo - Tadema M.A.Cafere - - - 5P 4 DOQUIER G.J.Garcia 3 56 Flesh For Fantasy - Disappear D.G.Marsiglia L. - - 1L 1P 5 LINDO LIO L.Cabrera 3 56 Violence - Linda Lider G.A.Yeffal - - - 1P 6 STORM KAKE (USA) W.Pereyra 3 56 Fortify - Stormy Pursuer J.F.Saldivia - - - 1S 7 SIXMILLONDOLLARMAN L.Balmaceda 3 56 Cosmic Trigger - Inofensiva N.Martin Ferro - 2S 1S 5S 8 DZIK F.L.Goncalves 3 56 Portal Del Alto - Diosa Azteca N.Martin Ferro

STORM KAKE (USA) (6) ACTEON (3) LINDO LIO (5)

8a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: CRISOSTOMO KEY 15:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de una o dos carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de dos carreras. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. APUESTA 5 Y 6-1º PASE-$ 20-INC. $ 200.000.

2S 1S 2P 2P 1 ATHANEA F.L.Goncalves 5 57 Orpen - Athania L.R.Cerutti 9S 2L 6L 2L 2 DISTINGUIDA ZENDA A.Cabrera 5 57 Remote - Distinguida Halo A.E.Reisenauer 1P 5L 8P 2P 3 ARANDANERA P.Carrizo 5 57 Angiolo - Berry Blue S.J.Claveri 5S 9S 8S 7L 4 BETHS PRINCESS E.G.Ortega T.-4 5 51 Suggestive Boy - Beth`s Royal E.O.Martucci 1P 5S 7S 4S 5 ELUE G.Bonasola 5 57 Endorsement - Ellie S.M.Acevedo 1P 3P 4P 3S 6 REGATTA R.Frias-3 5 57 Sidney`s Candy - Ravishing Love A.C.Glades 3P 6S 1P 1S 7 NOT TRUE SALE C.Velazquez 5 57 True Cause - Election Sale J.E.Zancanaro

ATHANEA (1) NOT TRUE SALE (7) REGATTA (6)

9a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: GOTHAM 16:00 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 20-INC. $ 150.000.

- - - - 1 DON ESCORPION F.L.Goncalves 3 56 War Command - Doña Ley J.M.Etchechoury - - - 3S 2 SIMPLE MINDED L.Vai 3 56 Orpen - Siembra Azul P.Nickel Filho - - - - 3 BELLO EMBRUJADO C.Velazquez 3 56 Storm Embrujado - Hello Dear O.Peppe Cancela - - - - 4 ES CALIU J.Villagra 3 56 Easing Along - Entidad Suprema J.A.M. Neer - - 7S 7S 5 SUPER MAIPO E.Ortega P. 3 56 Super Saver - Vedette`s Parade E.Martin Ferro - - - - 6 UNAVA HIT R.Blanco 3 56 Hit It A Bomb - Unavailable J.M.Etchechoury 3S 3S 5P 3S 7 TE VUELVO A VER O.Alderete 3 56 Valid Stripes - Vengan A Ver E.R.Bortule - - - 0L 8 PURO PANTA E.Martinez-4 3 56 Fyrulays - Sweet Mami N.Gaitan P.

SIMPLE MINDED (2) TE VUELVO A VER (7) UNAVA HIT (6)

10a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: ENEA 16:30 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad, ganador de tres o más carreras. Peso: 52 kilos al ganador de tres carreras. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º. ESTE PREMIO VIENE DEL LUNES 28 DE JUNIO.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-INC. $ 100.000.

1S 2L 4L 5L 1 MAPUCHE RYE G.Hahn 7 56 Catcher In The Rye - Stormy Matrix M.A.Furrer 8L 1L 5L 7L 2 MASTER BLENDER R.Frias-3 7 54 Mutakddim - Majorette R.Vega 3P 6P 0P 0P 3 EPIC FORUM (USA) J.Espinoza-4 9 57 Malibu Moon - Jealous Forum A.E.Valenzuela 8P 5P 4P 0P 4 ON THE ROCKS (BRZ) C.Perez G.-3 7 52 Rock Of Gibraltar - Inox H.F.Silva F. 5U 1U 3P 1P 5 MARCUS TRAIANUS D.A.Gomez 7 52 Equal Stripes - Mubareraat J.M.Leon 6P 0S 5P 6P 6 COSMICO ROMANO J.Leonardo 9 56 Cosmic - Mia Roma A.J.O.Ravassa 8P 1P 9S 7P 7 EMINENT CHAMP E.G.Ortega T.-4 7 50 Expressive Halo - Eventual Champ D.R.Suasnabar 1P 7P 8P 9P 7a NESPRESSO F.L.Goncalves 7 56 Equal Stripes - Nesher D.R.Suasnabar 7P 1S 2P 0P 8 EL GRADUADO M.Valle 7 58 Mutakddim - Studieuse M.A.B.Medina 6L 5L 5L 5P 9 DANTALION R.Garcia-4 7 57 Mutakddim - Dear Blue A.C.Glades 6P 2S 4S 2P 10 BORCEGO E.Ortega P. 7 54 Roman Ruler - Beatriche G.E.Romero

BORCEGO (10) EL GRADUADO (8) MARCUS TRAIANUS (5) DANTALION (9)

11a. Carrera - 1400 mts. CLASICO MANUEL J. GÜIRALDES (G. III) 17:00 hs.

Potrancas nacidas desde el 1º de Julio de 2018. Peso: 56 kilos. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º. (*) Bonus Estrellas Plus: $ 50.000. a la inscripta en Estrellas Plus mejor ubicada en los tres (3) primeros puestos del marcador. (*) Penny Trigger, Furiosa Kali y Paliza Salvaje.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 2. 300.000.

- - 2S 1S 1 MILONGUITA HOUNDS W.Pereyra 3 56 Master Of Hounds - Ruby Sue J.L.Palandri 2S 1S 1S 4S 2 PENNY TRIGGER E.Talaverano 3 56 Cosmic Trigger - Beauty Babe J.F.Saldivia 5P 2S 3S 1S 3 FURIOSA KALI G.Calvente 3 56 Furious Key - Kali Woman J.Petrera - 4P 6S 1P 4 PALIZA SALVAJE F.Coria 3 56 Lizard Island - Paloma Blanca E.O.Martucci - - - 1S 5 SIMONNE G.Bonasola 3 56 Grand Daddy - Queen`s N.Martin Ferro

PENNY TRIGGER (2) SIMONNE (5) FURIOSA KALI (3)

12a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: JOY TESALINA 17:30 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Peso: 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 1. 200.000.

5L 5L 6S 5P 1 BUITRE DE BARRO J.Rivarola 4 54 Compasivo Cat - Doña Roma G.L.Remuzzi 6S 2P 2P 2S 2 GRAN ENEMIGO C.Velazquez 4 57 Que Vida Buena - Queen Rate R.O.Soto 2P 0P 4S 5P 3 AGIOSTO R.Blanco 4 57 Angiolo - Incredulidad E.G.Accosano 7L 6S 1P 3P 4 FOREST RAP M.A.Sosa-3 4 57 Fantastic Royale - Forty Rak J.A.Rapalino 1S 9S 5S 4S 5 INTELIGENTE G.Bonasola 4 57 Lenovo - Itatiana J.A.Lofiego - - 6L 1P 6 TIO JUANCA F.Coria 4 57 Cityscape - Mama Chiqui E.N.Ferrero 9L 0L 3L 8L 7 MOÑITO K.Banegas 4 57 Cosmic - Masquerade Ball A.N.Ostheguy

TIO JUANCA (6) GRAN ENEMIGO (2) AGIOSTO (3)

13a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: NIGUA 18:00 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º. ESTE PREMIO VIENE DEL LUNES 28 DE JUNIO.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE EXTRA-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 600.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. INC. DE LA CUATRIFECTA-$ 746.042.

3S 2P 3S 3P 1 PLAYA LOCA K.Banegas 6 57 Treasure Beach - Locura Colonial R.F.Querequeta 5P 6S 0S 2P 2 TUPACA E.Ruarte 7 57 Peer Gynt - Reny Blue M.A.Bernard 4L 4L 2L 3L 3 LA PULPOSA M.A.Sosa-3 6 57 Montelu - Tobendthewood N.A.Varela 0S 0S 0S 4P 4 VEREDA FLORIDA A.Paez 7 57 Don Versero - Agua Florida D.S.Dure 3S 3S 3P 3S 5 RUPERTA CANDY L.Noriega 7 57 The Royal Candy - Musi Bel C.I.Lopez - - 3L 8P 6 BASKA CITY B.Enrique 6 57 City Banker - Betsur C.L.Ferrero 3P 5P 3S 3P 7 LA MOMOCHA L.Vai 6 57 Incurable Optimist - Rampa Catch P.E.Molina 3P 4S 0S 6P 8 LA GRAN INCLAN R.Alzamendi 6 55 The Leopard - Gloriosa De Boedo O.M.Yannuzzi 4S 3S 6S 5P 9 CAMPANITA SONG A.I.Romay-3 6 55 Campanologist - Captive Song A.J.Pacheco - - - 6P 10 AKIRE F.Corrales 6 57 Most Improved - Trend M.I.Gomez 7T 6T 4S 8P 11 HURRY DAME E.Torres 6 57 Hurricane Cat - Diplomatic Dame V.O.Fernandez

LA MOMOCHA (7) PLAYA LOCA (1) CAMPANITA SONG (9) RUPERTA CANDY (5)

14a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: QUIERO SARDINA 18:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA DOBLE EXTRA. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. POZO GARANTIZADO DE LA CUATRIFECTA-$ 500.000.

- - - 8P 1 CHISPOTEA J.Rivarola 4 57 Sigfrid - Chopitea G.L.Remuzzi 3P 2P 2P 2P 2 ESOS CONTORNOS W.Pereyra 4 57 Grand Reward - She Is Cute A.N.Bonetto - - - 2S 3 BAARHIA I.Monasterolo 4 57 South Kissing - Dal Briole G.E.Scarpello - - - 8S 4 DAIKIRA L.Franco 4 57 Todo Un Amiguito - Dearness E.G.Accosano 0S 0S 8S 0S 5 MALA MIA P.Carrizo 4 54 Remote - La Pasina H.R.Pasino - - - 9P 6 MISS INTERESADA B.Enrique 4 57 Emperor Richard - Iscia Jafir S.Piana 2P 3P 5P 6P 7 MEJOR ACTRIZ L.Cabrera 4 55 Lenovo - Ysaysabel A.N.Bonetto 6S 5P 4P 5P 8 DAKOTA SPRING A.Castro-2 4 57 Fragotero - Gringa Boliche M.H.Genzano - - - - 9 LA BIYUYERA K.Banegas 4 57 Fragotero - Driver Champ E.O.Martucci - - - - 10 SEBI QUEEN A.Paez 4 57 Power - Satinadora J.A.Tuite - - 3P 3P 11 ROSA ROBADA F.L.Goncalves 4 57 Sidney`s Candy - Rosa Incluida R.E.Montiel - 9S 0P 7P 12 LA MEDIATICA R.Frias-3 4 54 Que Vida Buena - Muy Alegre I.A.Diaz - - - - 13 CLARITA SAR W.Moreyra 4 57 Sardinero - Claritamia G.O.Maldonado 7S 5S 0S 9P 14 JULI RIMOUT E.G.Ortega T.-4 4 54 Remote - Seattle Juli M.P.Albe - - - - 15 LA MIDDLETON R.Blanco 4 57 Portal Del Alto - Lucky Di M.S.Sueldo

ESOS CONTORNOS (2) ROSA ROBADA (11) BAARHIA (3) DAKOTA SPRING (8)