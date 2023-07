Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

In My Tree , 54, J.Pintos

Dona Do So , 54, D.Lencinas

DECIMOQUINTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 COQUETA PAT, 53, G.Reynoso (14) 2 Che Siciliana, 51, R.Salazar (10) 9,55 3 cps 3 La Gargola, 51, F.Enea (12) 21,40 2 cps 4 Bomb Wave, 57, E.Candia G. (3) 1,75 1/2 cpo 5 Tape Albertina, 57, G.Saez (4) 43,15 3 cps 6 Q`linda Boby, 52, D.Lencinas (15) 6,00 5 cps 7 Miss Rebelde, 55, C.Velazquez (7) 49,60 1/2 cza 8 Daniela J, 53, F.Caceres (8) 57,85 2 cps 9 Julie Ken, 57, A.Giorgis (9) 99,99 cza 10 Aretha, 57, M.A.Sosa (1) 6,90 3 cps 11 Frida Slam, 51, L.Lopez B. (2) 99,99 13 cps ú Les Gana Igual, 55, J.Yalet (h) (11) 99,99 9 cps - - - Dividendos: COQUETA PAT $ 3,50, 2,00 y 5,70. Che Siciliana $ 3,15 y 13,05. La Gargola $ 37,35. IMPERFECTA $ 3.750,00. CUATRIFECTA $ 130.570,00. DOBLE DESQUITE $ 2.640,00. TRIPLO $ 9.020,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 142.850,00. No corrieron: (5) Mademoiselle Ivonne, (6) Petite Chimo y (13) Zorrita Maula. Tiempo: 1'28s28c. Cuidador: E.V.Calvo. Stud: 4 De Agosto. La ganadora de 5 años es hija de Pataques y Cabela. RECAUDACIÓN: 83.378.668..

LADY IN RED. Nadi Cat. Dona Do So. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'14s59c.A.E.Reisenauer.Firmamento. La ganadora de 4 años es hija de Super Saver y Catch The Mad