Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 MEDAGLIA D`ARGENTO, 56, F.L.Goncalves (2) 0 2 Amiguito Besuquero, 55, N.Villarreta (1) 0 78,40 1 1/2 cpo 3 Mawashi Empi, 53, A.I.Romay (7) 0 7,55 1 1/2 cpo 4 Montsegur, 56, E.Ortega P. (14) 0 4,80 3/4 cpo 5 Speed Halo, 56, O.Alderete (13) 0 19,20 1 1/2 cpo 6 Usain B, 56, G.J.Garcia (4) 0 14,25 3/4 cpo 7 Queentin, 56, A.Giannetti (5) 0 3,65 1/2 cpo 8 Notsukau, 56, J.Villagra (16) 0 3,20 2 1/2 cps 9 Faraon Joy, 56, D.A.Gomez (3) 0 24,30 3/4 cpo 10 Entre Fuegos, 56, R.R.Barrueco (12) 0 33,70 1 cpo 11 Master Of Music, 56, F.Coria (10) 0 116,95 3 1/2 cps 12 Circus Wine, 56, P.Carrizo (15) 0 67,50 2 cps 13 Perfecto Pure, 57, G.Villalba (9) 0 106,75 3/4 cpo 14 Disco Glorioso, 56, I.Monasterolo (11) 0 38,25 1/2 cza ú Rey Del Juego, 52, E.Suarez (8) 0 110,35 2 1/2 cps - - - 0 Dividendos: MEDAGLIA D' ARGENTO $ 4,25, 2,80 y 2,00. Amiguito Besuquero $ 35,45 y 16,90. Maeashi Empi $ 2,80. IMPERFECTA $ 3.895,00. CUATRIFECTA $ 90.093,00. DOBLE $ 1.467,50.No Corrió: (6) Forza Indio. Tiempo: 1'10s98c. Cuidador: J.L.Rivollier. Stud: Sublime Horse. El ganador de 3 años es hijo de Violence y My Burg DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 WHISKY CHASER, 56, W.Pereyra (4) 0 2 Geronima Fitz, 56, E.Talaverano (6) 0 19,10 4 cps 3 Doña Clorinda, 56, Jorge Peralta (11) 0 11,40 3/4 cpo 4 Playa De Niza, 56, F.L.Goncalves (5) 0 7,05 cza 5 Asi Fue, 56, E.Ortega P. (1) 0 3,10 cza 6 Norma Branca, 56, A.I.Romay (9) 0 7,50 3/4 cpo 7 Niña Carme, 56, R.R.Barrueco (16) 0 37,20 1/2 pzo 8 Llamarada Planet, 56, R.Bascuñan (7) 0 82,60 1 cpo 9 Empress Jane, 56, C.Velazquez (12) 0 4,05 1 1/2 cpo 10 Top Of Life, 56, J.Espinoza (13) 0 31,40 1 cpo 11 Guicciardini, 56, L.Cabrera (10) 0 20,85 2 cps 12 Magic Is Back, 56, F.Coria (2) 0 19,30 1 cpo 13 Esplendida Craf, 56, I.Monasterolo (3) 0 11,30 1 cpo 14* Miss Key Slew, 56, R.Blanco (14) 0 16,20 5 cps 15 Con Paciencia, 56, E.G.Ortega T. (15) 0 17,75 9 cps ú Tan Hechizada, 56, M.Valle (8) 0 144,65 1/2 cpo - - - 0 - - (*) Largó frío Dividendos: WHISKY CHASER $ 14,90, 6,05 y 4,60. Geronima Fitz $ 5,15 y 3,55. Doña Clorinda $ 4,70. IMPERFECTA $ 5.737,50. CUATRIFECTA $ 750.000,00. DOBLE FINAL $ 12.820,00. TRIPLO $ 93.850,00. CUATERNA $ 1.126.822,80 . QUINTUPLO: a ganador $ 542.800,40 , a placé $ 6.980,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s55c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: Carampangue (chi). La ganadora de 3 años es hija de Orpen y Wiskol. RECAUDACIÓN: $ 33.530.296 . MEDAGLIA D' ARGENTO. Amiguito Besuquero. Maeashi Empi. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (6) Forza Indio1'10s98c.J.L.Rivollier.Sublime Horse. El ganador de 3 años es hijo de Violence y My Burg

