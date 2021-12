Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de La Plata

My First Queen , 53, U.Chaves

NOVENA CARRERA- 1500 METROS Pag. Dist. 1 GRANDE TONY, 53, D.Lencinas (5) 2 Tectonica, 51, R.Villegas (11) 7,60 4 cps 3 Ante Chuck, 53, S.Arias (7) 6,85 pzo 4 Mutak Berry, 57, D.E.Arias (2) 4,00 1/2 cpo 5 Elquetejedi, 54, M.Giuliano C. (8) 10,50 1/2 cpo 6 Combate Sur, 53, E.Candia G. (1) 19,60 6 cps 7 Estar Mejor, 57, F.L.Goncalves (3) 2,70 1 cpo 8 Golden Center, 57, F.Arreguy (h) (9) 16,90 4 cps ú* Very Continental, 57, D.Gauna (10) 95,10 0 cpo - - - - - (*) Desmontó

Dividendos: GRANDE TONY $ 3,50, 1,50 y 1,35. Tectonica $ 3,05 y 2,40. Ante Chuck $ 1,90. EXACTA $ 253,00. TRIFECTA $ 2.134,00. DOBLE $ 1.585,00.No corrieron: (4) Crackberry y (6) Compasivo Best. Tiempo: 1'31s82c. Cuidador: V.H.Jimenez. Stud: Yoli Y Sus Hijos. El ganador de 6 años es hijo de City Banker y La Amparada DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 EL GRAND GRYS, 56, M.J.Lopez (8) 2 Intrigado, 52, J.Avendaño (13) 9,30 2 cps 3 Pierre Nodoyuna, 56, F.Arreguy (h) (15) 6,60 1 1/2 cpo 4 Envenenado, 56, F.L.Goncalves (12) 1,80 1 1/2 cpo 5 Forastero Fast, 56, A.Cabrera (5) 5,55 6 cps 6 Puntero Laser, 56, O.Arias (14) 9,55 2 1/2 cps 7 Bio Victorioso, 56, D.E.Arias (11) 68,00 5 cps 8 Che Becado, 56, W.Pereyra (2) 5,45 1/2 cpo 9 Makoto, 56, J.Gonzalez (4) 362,80 3 cps 10 Vega Optimista, 56, F.Menendez (6) 161,65 6 cps 11 San Roma, 54, M.A.Sosa (7) 450,15 9 cps ú Singular, 56, R.L.Gonzalez (1) 93,50 27 cps - - - Dividendos: EL GRAND GRYS $ 11,50, 3,30 y 2,80. Intrigado $ 2,20 y 1,65. Pierre Nodoyuna $ 2,60. IMPERFECTA $ 615,00. CUATRIFECTA $ 33.984,00. DOBLE $ 1.695,00. TRIPLO $ 5.979,00. CUATERNA $ 9.832,00. QUINTUPLO con 5 Aciertos $ 52.062,00. con 4 Aciertos $ 441,00.No corrieron: (3) Trans Luck, (9) Loro Flesh, (10) El Batty Stripes y (16) Rio Franco. Tiempo: 1'12s97c. Cuidador: E.A.Corsiglia. Stud: La Mision (tan). El ganador de 3 años es hijo de Grand Reward y Grysis UNDECIMA CARRERA- 2000 METROSClasico Los Criadores (g. Ii) - GRUPO II Pag. Dist. 1 SERENATA HUASTECA, 60, R.Blanco (8a) 2 Pura Verdad, 60, J.Villagra (3) 2,00 1 1/2 cpo 3 Sinsa Dong, 60, L.Balmaceda (9) 0,55 2 1/2 cps 4 Blue Orchid, 60, W.Moreyra (1) 7,15 4 cps 5 Dona Alice, 60, I.Monasterolo (6) 31,45 1 cpo 6 Soviet Catch, 60, A.Cabrera (5) 3,85 cza 7* Would You Like, 60, M.Valle (10) 7,95 24 cps úX Funguera, 60, C.Velazquez (4) 26,82 10 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco (X) Cruzó al tranco Dividendos: SERENATA HUASTECA $ 5,15 y 1,70. Pura Verdad $ 1,25. EXACTA $ 160,50. TRIFECTA $ 1.173,00. DOBLE $ 2.240,00.No corrieron: (2) Venuca, (7) Alma Bohemia y (8) Hellas Verona. Tiempo: 2'6s63c. Cuidador: N.A.Gaitan. Stud: Hs. Pozo De Luna. La ganadora de 4 años es hija de Easing Along y Samedi DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 EXPRESSIVE TILLY, 57, A.Marinhas (4) 2 Dana Point, 57, W.Pereyra (1) 3,15 3/4 cpo 3 Magayuela, 54, J.R.Benitez V. (9) 45,90 2 cps 4 Adora Key, 57, D.E.Arias (7) 2,20 1 1/2 cpo 5 Divertidisima, 57, B.Enrique (6) 29,00 pzo 6 Nostalgia Aregueña, 57, F.L.Goncalves (2) 8,70 2 1/2 cps 7 Pretty Sally, 57, M.J.Lopez (10) 9,35 1 1/2 cpo 8 Milaphila, 57, F.Arreguy (h) (5) 24,00 1 cpo 9 Terrible Key, 57, A.Cabrera (7a) 2,20 3/4 cpo 10 Perfecta Ley, 53, D.Lencinas (11) 224,15 hco 11 Great Capri, 53, U.Chaves (3) 62,25 2 cps ú Gran Cause, 57, C.Sandoval (8) 84,80 8 cps - - - Dividendos: EXPRESSIVE TILLY $ 3,60, 1,45 y 1,25. Dana Point $ 1,55 y 1,50. Magayuela $ 2,55. EXACTA $ 131,50. TRIFECTA $ 3.525,50. DOBLE $ 1.570,00. TRIPLO $ 3.353,00. CUATERNA $ 17.424,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'13s68c. Cuidador: J.J.Marinhas. Stud: Sauce Grande. La ganadora de 4 años es hija de Expressive Halo y Miss Tilly DECIMOTERCERA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 EL CELEBRADO, 57, W.Pereyra (10) 2 Amigo Conrado, 57, F.Arreguy (h) (9) 4,35 pzo 3* Gran Net, 54, M.Giuliano C. (3) 20,30 6 cps 4 Golpe Duro, 57, R.Blanco (7) 3,45 1/2 cpo 5 Comendatore, 53, U.Chaves (6) 32,05 1/2 cpo 6 Master Henry, 57, D.R.Gomez (12) 31,30 1 cpo 7 Candy`s Talk, 53, S.Arias (8) 8,00 1/2 cpo 8 Queijinho, 57, M.Aserito (5) 3,90 1 cpo 9 Biogenesis, 57, R.Villagra (2) 34,15 2 cps 10 Señor Monarca, 57, F.L.Goncalves (1) 13,95 3/4 cpo 11 Ojo Electrico, 5, M.A.Sosa (14) 14,05 3 cps 12 Kylian, 57, M.N.Ferreyra (13) 112,85 4 cps ú El Samaritano, 55, L.M.Fer`dez (11) 231,35 3 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: EL CELEBRADO $ 5,15, 2,60 y 2,80. Amigo Conrado $ 2,05 y 2,10. Gran Net $ 5,50. IMPERFECTA $ 171,00. CUATRIFECTA $ 32.629,00. DOBLE $ 907,50.No Corrió: (4) El Ensayo. Tiempo: 1'6s28c. Cuidador: B.L.Bongiorno. Stud: Don Cesar (az). El ganador de 4 años es hijo de Aspire y Petite Celebre DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 BRABANTE, 53, E.Candia G. (9) 2 Tutto Bene, 53, S.Arias (12) 6,05 1/2 cpo 3 Top Spring, 57, W.Pereyra (13) 10,15 2 1/2 cps 4 Vasco Gruñon, 53, R.Villegas (5) 12,30 1 cpo 5 Naholo, 57, F.Arreguy (h) (11) 2,85 2 cps 6 National Song, 53, U.Chaves (7) 5,35 hco 7 Mem`s Capote, 54, E.G.Ortega T. (4) 18,75 2 cps 8 Ojo Feligres, 57, D.Gauna (3) 13,85 cza 9 Violentango, 57, O.Arias (1) 25,35 4 cps 10 Cobalto, 57, R.Villagra (6) 44,80 3 cps ú Guicho, 57, D.E.Arias (10) 6,70 27 cps - - - Dividendos: BRABANTE $ 5,70, 3,00 y 1,65. Tutto Bene $ 2,55 y 1,85. Top Spring $ 2,35. IMPERFECTA $ 1.790,00. CUATRIFECTA $ 124.752,00. DOBLE DESQUITE $ 7.930,00. TRIPLO $ 7.882,50. CUATERNA $ 69.142,50. No corrieron: (2) Casi Ñoquis, (8) Centella Halo y (14) Valid Mago. Tiempo: 1'13s51c. MOST HAPPY. Fahda. My First Queen. EXACTA. CUATRIFECTA. DOBLE. CADENA con 6 Aciertos. con 5 Aciertos.No Corrió: (4) Espia Enemiga1'12s78c.E.J.Garcia.Los Medanos (tan). La ganadora de 4 años es hija de Most Improved y Enoka