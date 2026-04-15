La Aduana subastará 65 consolas de Playstation 4 y Nintendo Switch este jueves

PlayStation 4 y Nintendo Switch saldrán a remate de forma online. Los interesados deben anotarse con 48 horas de antelación para participar de la puja del Banco Ciudad.
La Dirección General de Aduanas (DGA) tiene todo listo para llevar adelante una nueva subasta pública este jueves 16 de abril. Esta vez el centro de atención no son telas ni repuestos, sino el entretenimiento: se van a rematar 65 consolas de videojuegos.
El evento se va a hacer de manera totalmente digital a través de la página del Banco Ciudad, una modalidad que ya se volvió habitual para estos remates oficiales que, según indicaron desde el organismo, tienen como objetivo "generar más recursos para el Estado y potenciar la cercanía con el contribuyente".
Para los que están buscando hardware, el catálogo es variado y se centra en modelos que siguen teniendo mucha demanda. Por un lado, hay varias Sony PlayStation 4 en sus versiones Slim y de 1TB, identificadas con códigos técnicos como CUH-2215A y CUH-1215A, y por el otro, aparecen las Nintendo Switch modelo HAC-001. La mayoría de estos equipos están en condiciones de uso y salen con precios de base que los vuelven una opción muy atractiva frente a lo que se pide hoy en los locales de tecnología o en sitios de usados.
Si alguien tiene ganas de participar, hay un par de reglas administrativas que no se pueden pasar por alto. Primero, hay que registrarse en el portal de subastas del Banco Ciudad con al menos 48 horas de anticipación al inicio del remate. Además, la entidad pide un depósito de garantía que suele ser del 20% del valor base del lote por el que se quiera pelear. Respecto al destino de lo recaudado, las autoridades mencionaron que "todo el dinero obtenido se incorpora a las rentas fiscales", remarcando que el proceso es transparente y abierto a cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos.
El origen de estas 65 consolas tiene que ver con el control fronterizo: son productos que fueron incautados por la Aduana en distintos operativos realizados en el aeropuerto de Ezeiza o mediante envíos de courier. Al ser mercadería que no fue declarada de forma correcta o que quedó en situación de rezago, el Estado avanza con la subasta para liberar espacio físico en los depósitos y transformar esos objetos en ingresos. Todas las unidades se entregan con la documentación correspondiente para que el nuevo dueño pueda acreditar su procedencia legal sin problemas.
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