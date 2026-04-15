La Aduana subastará 65 consolas de Playstation 4 y Nintendo Switch este jueves

Para los que están buscando hardware, el catálogo es variado y se centra en modelos que siguen teniendo mucha demanda. Por un lado, hay varias Sony PlayStation 4 en sus versiones Slim y de 1TB, identificadas con códigos técnicos como CUH-2215A y CUH-1215A, y por el otro, aparecen las Nintendo Switch modelo HAC-001. La mayoría de estos equipos están en condiciones de uso y salen con precios de base que los vuelven una opción muy atractiva frente a lo que se pide hoy en los locales de tecnología o en sitios de usados.