En redes sociales, Lilia Lemoine cruzó al Gordo Dan

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Y entendiste lo que quise decir... no creo que seas tan boludo como Mengolini?



O si? Capaz que compartir espacio con Rebord te nubló las ideas — Lilia Lemoine (@lilialemoine) April 17, 2026

Por un lado, dirigentes alineados con Karina Milei; por otro, referentes cercanos al asesor Santiago Caputo. Esa tensión se traslada cada vez con mayor frecuencia al plano público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mediceneljefe/status/2045149546036990315?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2045149546036990315%7Ctwgr%5Ea8b6b79736045aaec7eeb2901508b4d8dab44939%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Fescala-la-interna-en-lla-duro-cruce-entre-el-gordo-dan-y-lemoine-tras-la-denuncia-de-pareja-contra-nid17042026%2F&partner=&hide_thread=false Espalda con espalda con los que estuvieron desde el día cero. pic.twitter.com/hoXShPQHfk — El Jefe (@mediceneljefe) April 17, 2026

El episodio ocurre además en un contexto atravesado por una causa judicial que investiga a tuiteros por presuntas amenazas, tras una denuncia impulsada por el dirigente Sebastián Pareja.

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Aunque desde el Gobierno se intenta sostener la unidad, los cruces públicos muestran que las diferencias persisten. La discusión ya no queda en ámbitos privados: se expone en tiempo real y amplifica su impacto político.