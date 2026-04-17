En redes sociales, Lilia Lemoine cruzó al Gordo Dan

Un fuerte intercambio entre Lilia Lemoine y el influencer “Gordo Dan” volvió a exponer las diferencias dentro del oficialismo, en medio de disputas políticas y judiciales.
La diputada Lilia Lemoine y el influencer libertario Daniel Parisini, más conocido como "El Gordo Dan", protagonizaron este viernes un intercambio en redes sociales que rápidamente escaló y reactivó la discusión sobre el liderazgo y la cohesión del espacio.
El conflicto se originó en la red social X, donde Lemoine cuestionó la toma de posiciónde Parisini frente a figuras hoy distanciadas del Gobierno. “Bancaste a Villarruel y a Pagano... en la vida real vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé”, escribió, en referencia a la vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada Marcela Pagano.
La respuesta fue inmediata. “No tenés la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei”, retrucó Parisini, en un intercambio que derivó en ironías y descalificaciones personales.
No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda la Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó. Vos no tenes la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es…
Lejos de tratarse de un episodio aislado, el enfrentamiento refleja una disputa más amplia dentro del oficialismo que encabeza Javier Milei donde distintos sectores conviven con estrategias y liderazgos diferentes.
Aunque desde el Gobierno se intenta sostener la unidad, los cruces públicos muestran que las diferencias persisten. La discusión ya no queda en ámbitos privados: se expone en tiempo real y amplifica su impacto político.
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