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En redes sociales, Lilia Lemoine cruzó al Gordo Dan

Un fuerte intercambio entre Lilia Lemoine y el influencer “Gordo Dan” volvió a exponer las diferencias dentro del oficialismo, en medio de disputas políticas y judiciales.

La diputada Lilia Lemoine y el influencer libertario Daniel Parisini, más conocido como "El Gordo Dan", protagonizaron este viernes un intercambio en redes sociales que rápidamente escaló y reactivó la discusión sobre el liderazgo y la cohesión del espacio.

El conflicto se originó en la red social X, donde Lemoine cuestionó la toma de posiciónde Parisini frente a figuras hoy distanciadas del Gobierno. “Bancaste a Villarruel y a Pagano... en la vida real vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé”, escribió, en referencia a la vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada Marcela Pagano.

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La respuesta fue inmediata. “No tenés la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei”, retrucó Parisini, en un intercambio que derivó en ironías y descalificaciones personales.

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Lejos de tratarse de un episodio aislado, el enfrentamiento refleja una disputa más amplia dentro del oficialismo que encabeza Javier Milei donde distintos sectores conviven con estrategias y liderazgos diferentes.

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Por un lado, dirigentes alineados con Karina Milei; por otro, referentes cercanos al asesor Santiago Caputo. Esa tensión se traslada cada vez con mayor frecuencia al plano público.

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El episodio ocurre además en un contexto atravesado por una causa judicial que investiga a tuiteros por presuntas amenazas, tras una denuncia impulsada por el dirigente Sebastián Pareja.

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ADEMÁS: El oficialismo avanzó con el pliego de Carlos Mahiques y lo encamina en el Senado

Aunque desde el Gobierno se intenta sostener la unidad, los cruces públicos muestran que las diferencias persisten. La discusión ya no queda en ámbitos privados: se expone en tiempo real y amplifica su impacto político.

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