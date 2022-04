Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de La Plata

Look At Me , 57, G.Sediari

QUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 HELLO TEACHER, 53, U.Chaves (9) 2 Move Up, 53, S.Arias (4) 7,05 2 cps 3 Cada Cual A Losuyo, 57, F.Coria (3) 4,05 cza 4 La Valerossa, 53, M.A.Sosa (1) 6,35 3 cps 5 Virgin Spring, 57, G.Hahn (8) 3,35 1/2 cpo 6 Vision Perfecta, 53, R.Villegas (6) 3,70 2 1/2 cps 7 Trust In Peace, 51, E.Candia G. (7) 67,45 1/2 pzo 8 Paloma Dulce, 57, W.Aguirre (5) 8,40 3 cps 9 Zambita Letal, 57, D.E.Arias (10) 9,55 3/4 cpo ú Perfect Woman, 51, F.Caceres (2) 75,70 12 cps - - - Dividendos: HELLO TEACHER $ 36,20, 13,00 y 6,00. Move Up $ 2,60 y 1,80. Cada Cual Losuyo $ 1,60. EXACTA $ 4.721,00. TRIFECTA $ 57.206,00. DOBLE $ 8.607,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'12s27c. Cuidador: R.M.Gonzalez. Stud: Eseerreefe. La ganadora de 5 años es hija de Expressive Halo y Backwoods Teacher SEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 EXPRESSIVE TILLY, 57, A.Marinhas (4) 2 Adela Red, 57, J.Villagra (3) 12,00 1 cpo 3 Turista, 57, B.Enrique (7) 8,50 1/2 cza 4 Quimona, 57, S.Barrionuevo (6) 1,75 pzo 5 Petite Itza, 57, M.Valle (2) 3,70 1/2 cpo 6* Dana Point, 50, G.Borda (1) 4,10 3/4 cpo ú Honor A Pomona, 57, R.L.Gonzalez (5) 37,55 hco - - - - - (*) Largó mal Dividendos: EXPRESSIVE TILLY $ 11,15 y 3,35. Adela Red $ 5,30. EXACTA $ 2.475,00. TRIFECTA $ 8.874,00. DOBLE $ 10.247,50.No corrieron: (4a) Isla Portal y (8) Amiga De La Vida. Tiempo: 1'12s65c. Cuidador: J.J.Marinhas. Stud: Sauce Grande. La ganadora de 4 años es hija de Expressive Halo y Miss Tilly SEPTIMA CARRERA- 2100 METROS Pag. Dist. 1 SCUDETTO, 57, F.L.Goncalves (2) 2 Colombatto, 54, M.Valle (3a) 4,20 4 cps 3 Bengali Treasure, 50, G.Borda (3) 4,20 1/2 cza 4 Chanter, 54, W.Moreyra (6) 3,60 5 cps 5 Master Clette, 57, B.Enrique (1) 4,50 1/2 cza 6 Otro Mahi, 57, D.E.Arias (4) 15,30 3 cps ú* Rain Ruler, 57, J.Villagra (5) 3,90 0 cpo - - - - - (*) Desmontó Dividendos: SCUDETTO $ 2,95 y 1,75. Colombatto $ 1,95. EXACTA $ 391,00. TRIFECTA $ 1.292,00. DOBLE $ 1.697,50. TRIPLO $ 166.145,00. CUATERNA $ 550.116,00 . Corrieron todos. Tiempo: 2'12s74c. Cuidador: E.C.Tadei. Stud: Anaxor. El ganador de 4 años es hijo de Storm Play y Hereditary OCTAVA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 RUGE SEATTLE, 54, F.L.Goncalves (8) 2 Bardalino, 50, S.Arias (3) 12,65 3 cps 3 Stormy Kissing, 55, M.A.Sosa (6) 3,60 2 cps 4 Great Pasmence, 57, J.Rivarola (5) 7,30 2 cps 5 El Puntillista, 57, M.Valle (4) 5,90 1/2 cza 6 Casco De Oro, 57, E.Siniani (9) 11,35 3/4 cpo 7 Pachito Best, 54, C.Perez G. (7) 21,50 4 cps ú Master Mago, 57, Jorge Peralta (2) 21,95 1/2 cpo - - - Dividendos: RUGE SEATTLE $ 1,80 y 1,40. Bordalino $ 2,45. EXACTA $ 335,00. TRIFECTA $ 1.241,00. DOBLE $ 257,50. CADENA con 5 aciertos $ 1.016,900 , con 5 aciertos $ 10.592,00.No Corrió: (1) Cat Inca. Tiempo: 1'24s78c. Cuidador: E.C.Tadei. Stud: Anaxor. El ganador de 5 años es hijo de Seattle Fitz y Bamba Surge NOVENA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 KAMBAI VERA, 55, F.L.Goncalves (10) 2 Mero, 55, M.N.Ferreyra (4) 20,80 5 cps 3 Great Hurricane, 55, W.Moreyra (11) 8,75 3 cps 4 Lunar Bird, 55, P.Sotelo (13) 6,50 3 cps 5 Don Fidel Letal, 55, D.E.Arias (9) 25,90 1 cpo 6 Maipo Hit, 55, M.Valle (2) 5,05 cza 7 Leon Gallardo, 55, J.Rivarola (15) 60,35 6 cps 8 Bibi Detto, 55, J.Villagra (7) 6,90 2 cps 9 Furioso Dorado, 55, G.Hahn (6) 10,95 cza 10 Manolo Vega, 55, A.O.Lopez (5) 74,40 1/2 cpo ú Cappone, 55, W.Aguirre (1) 26,25 11 cps - - - Dividendos: KAMBAI VERA $ 1,90 y 1,45 y 1,30. Mero $ 5,55 y 2,55. Great Hurricane $ 4,75. IMPERFECTA $ 538,00. CUATRIFECTA $ 43.399,00. DOBLE $ 197,50. CUATERNA $ 6.949,00.No corrieron: (3) Todo Un Relator, (8) Cursi Rimout, (12) Jaja Seattle y (14) Biuty Seiver. Tiempo: 1'12s96c. Cuidador: M.A.Goicoechea. Stud: Botafogo. El ganador de 2 años es hijo de Cima De Triomphe y Panambi Vera DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ROS TOP, 56, P.Diestra (h) (5) 2 Master Augusta, 56, D.E.Arias (7) 6,30 8 cps 3 Eau Claire, 56, J.Villagra (3) 6,30 2 1/2 cps 4 Oscurisima, 56, Jorge Peralta (1) 11,90 1/2 pzo 5 Sintonia Perfecta, 56, F.L.Goncalves (2) 2,90 1 1/2 cpo 6 Realiquera Gag, 52, U.Chaves (4) 25,10 3 cps ú Splendid Hit, 56, A.Cabrera (6) 4,25 8 cps - - - Dividendos: ROS TOP $ 2,65 y 1,50. Master Augusta $ 2,10. EXACTA $ 297,00. TRIFECTA $ 1.291,00. DOBLE $ 372,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s70c. Cuidador: J.D.Diestra. Stud: Radiante (mdp). La ganadora de 3 años es hija de Maipo Top y Ros And Glory UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 PERUVIAN KEY, 57, F.Coria (9) 2 Le Dame Blanche, 57, A.Cabrera (7) 6,55 8 cps 3 Negrita Amada, 53, F.Caceres (4) 18,30 3 cps 4 A Pura Magia, 53, G.Borda (5) 4,20 cza 5 Que Genarita, 57, M.La Palma (8) 7,20 1 1/2 cpo 6 Que Burgundia, 53, D.Lencinas (10) 7,85 1/2 cpo 7 Queen Konga, 53, S.Arias (13) 6,00 1/2 cpo 8 Chita Good, 57, Jorge Peralta (1) 26,45 3/4 cpo 9 Daiquiri, 57, G.Sediari (6) 12,95 4 cps 10 Yenlong, 57, D.E.Arias (3) 11,60 1 1/2 cpo 11 Atenea Attack, 57, M.Aserito (12) 36,85 3/4 cpo 12 Viva Reina, 57, O.Arias (2) 89,35 8 cps ú Señora Vercera, 53, J.Roman (11) 87,25 9 cps - - - Dividendos: PERUVIAN NISTEL $ 3,80, 2,45 y 1,70. Le Dame Blanch $ 3,95 y 2,20. Negrita Amada $ 2,70. IMPERFECTA $ 224,00. CUATRIFECTA $ 8.423,00. DOBLE $ 593,00. TRIPLO $ 490,00. CUATERNA $ 1.547,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 4.908,00, con 4 aciertos $ 98,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'0s15c. Cuidador: G.F.Vignolo. Stud: Las Juntas. La ganadora de 4 años es hija de Key Deputy y Perugia Emper DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 EL CUBISTA, 54, F.L.Goncalves (1) 2 Magic Sam, 55, S.Arias (5) 5,45 1 1/2 cpo 3 Wood Lodge, 50, E.G.Ortega T. (6) 86,85 1/2 cza 4 Bohemio Sale, 52, E.Candia G. (3a) 2,60 3/4 cpo 5 Strategic West, 50, D.Lencinas (8) 8,55 4 cps 6 Mutak Berry, 54, F.Caceres (2) 15,40 1 1/2 cpo 7* Jeweliana, 62, W.Aguirre (4) 3,60 1/2 cpo 8 Soy Rufina, 54, A.I.Romay (9a) 37,00 2 cps 9 Abriendo Cancha, 50, G.Borda (3) 2,60 1/2 cpo 10 Bon Voayage, 52, Jorge Peralta (3b) 2,60 1/2 cpo ú Que Presuroso, 48, U.Chaves (7) 63,35 4 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: EL CUBISTA $ 3,15, 1,95 y 1,50. Magic Sam $ 2,35 y 2,10. Wood Lodge $ 5,20. EXACTA $ 298,00. TRIFECTA $ 9.371,00. DOBLE $ 3.000,00.No Corrió: (9) Consolame Quique. Tiempo: 1'4s83c. Cuidador: A.O.Vigil. Stud: Don Salvador. El ganador de 6 años es hijo de Angiolo y Palestrina DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LA DE DIOR, 57, P.Diestra (h) (1) 2 Amelie Sweet, 53, S.Arias (5) 2,40 1 cpo 3 Rain Princess, 57, M.J.Lopez (11) 15,05 4 cps 4 Primavera Trend, 57, G.Hahn (8) 6,25 1/2 cza 5 Siracusana, 57, D.Gauna (3) 12,30 2 cps 6 Love The Blues, 57, M.Delli Q. (6) 18,05 2 cps 7 Sembra Money, 57, A.Cabrera (2) 3,90 2 1/2 cps 8 Pinta A Johan, 57, W.Aguirre (9) 6,55 6 cps ú* Onis, 53, R.Villegas (4) 25,50 25 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: LA DE DIOR $ 5,90, 2,20 y 2,10. Amelie Sweet $ 1,70 y 1,25. Rain Princess $ 2,80. IMPERFECTA $ 126,00. TRIFECTA $ 2.342,00. DOBLE $ 1.022,50. TRIPLO $ 1.834,00. CUATERNA $ 7.943,00.No corrieron: (7) Muy Peinada, (10) Portal Catch, (12) Belong Me Plus y (13) Que Tal Mica. Tiempo: 1'1s61c. Cuidador: A.D.Constancio. Stud: Tres Amigos (az). La ganadora de 4 años es hija de Aspire y Colonia Class DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 FAHDA, 55, E.Martinez (1) 1 MY FIRST QUEEN, 53, E.Candia G. (14) emp. 3 Tabulera, 57, W.Aguirre (14a) 1,90 5 cps 4 A Tirar Del Carro, 57, J.Rivarola (6) 3,90 1/2 cpo 5 Interfizz, 53, I.Delli Q. (5) 19,65 1 1/2 cpo 6* Fire D`oro, 53, U.Chaves (7) 12,90 3/4 cpo 7 Sociedad Perfecta, 57, P.Diestra (h) (12) 22,45 3/4 cpo 8 La Milongueta, 57, M.J.Lopez (10) 12,15 1/2 pzo 9 Societe Publique, 53, D.Lencinas (2) 20,20 1/2 cpo 10 Llena De Gracia, 53, S.Arias (9) 19,30 3 cps 11 Forever Ruler, 57, A.Cabrera (8) 9,55 1 1/2 cpo ú Correr La Bola, 53, L.Ramallo (13) 62,35 7 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: FADHA $ 2,25, 3,05 y 3,20. My First Queen $ 1,30, 1,40 y 1,20. Tirar Del Carro $ 1,50. IMPERFECTA $ 115,00. CUATRIFECTA $ 4.591,00 y $ 2.437,00. DOBLE $ 1.117,50 y $ 367,50.No corrieron: (3) Xeneize, (4) Ventisca De Nieve y (11) La Orana Maria. Tiempo: 1'13s55c. Cuidador: J.D.Fuhr. Stud: Gabi - Cam - Noe (mdp). La ganadora de 4 años es hija de Zensational y Fast Step.(De 4 años por Charles King y Batty Honorifica por Honorian Y Batty Vocacion Del Stud: Franchesca (nqn)) Cuidador.: Dominguez, Luis H DECIMOQUINTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 MUÑEQUITA DE TRAPO, 57, A.Cabrera (2) 2 Emmalua, 53, R.Villegas (10) 16,30 7 cps 3 Darrakela, 57, M.J.Lopez (8) 10,25 1 1/2 cpo 4 Kutxabank, 54, J.Avendaño (14) 12,35 pzo 5 Gilda Eva, 53, L.Ramallo (9) 5,00 2 cps 6 Cobija, 57, D.E.Arias (7) 7,65 1/2 cpo 7 By Sumba, 53, S.Arias (1) 42,40 1 cpo 8 Betty Sings, 53, G.Borda (13) 12,25 1 cpo 9 Michonne, 53, U.Chaves (12) 4,70 3/4 cpo 10 Austa, 55, E.Martinez (6) 15,90 8 cps ú Emma Princess, 57, D.R.Gomez (5) 25,35 5 cps - - - Dividendos: MUÑEQUITA DE TRAPO $ 2,45, 1,60 y 1,40. Emmalua $ 3,85 y 2,50. Darrakela $ 2,25. IMPERFECTA $ 3.535,00. CUATRIFECTA $ 238.182,50. S DOBLES DESQUITE $ 1.790,00 y $ 660,00. TRIPLO $ 1.932,50. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 8.062,50. 