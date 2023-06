Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de La Plata

Last Largador , 55, J.Yalet (h)

Rock And Ron , 53, M.Alfaro

The Attack , 57, G.Saez

Unlock Your Wish , 54, J.Roman

DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 IL VALENTIN CAT, 56, W.Aguirre (7) 2 Pan Y Circo, 57, J.Villagra (1) 0,00 cza 3 Eyes Have It, 56, F.L.Gonçalves (12) 3,35 1 1/2 cpo 4 Punto Azteca, 56, F.Arreguy (h) (10) 6,10 3 cps 5 Barbieri, 56, A.Duarte (9) 13,30 2 1/2 cps 6 Lobo Feroz, 57, I.Zapata (3) 64,15 2 cps 7 Convide Rutero, 56, G.Borda (8) 8,15 cza 8 Todo Un Relator, 56, A.Marinhas (11) 62,25 2 cps 9 Crixos, 56, E.Siniani (4) 27,90 1/2 cpo 10 Che Adivinador, 56, D.E.Arias (2) 29,60 1 1/2 cpo ú Normando Lu, 56, P.Sotelo (6) 27,35 2 1/2 cps - - - Dividendos: IL VALENTIN CAT $ 11,50, 3,60 y 1,30. Pan Y Circo $ 1,35 y 1,10. Eyes Have It $ 1,10. EXACTA $ 1.490,00. TRIFECTA $ 6.680,00. DOBLE $ 5.260,00.No Corrió: (5) Osito Spring. Tiempo: 1'12s70c. Cuidador: L.H.Dominguez. Stud: Valentin. El ganador de 3 años es hijo de Compasivo Cat y Rose Droyat DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SUPER CIA, 56, W.Aguirre (4) 2 Super Gia Top, 56, A.Cabrera (1) 9,20 1/2 cpo 3* Sweet Sunshine, 56, F.L.Gonçalves (2) 4,35 2 1/2 cps 4 Baguette Scat, 52, R.Salazar (5) 26,45 cza 5 Adorada Capa, 53, G.Reynoso (13) 4,65 cza 6 Estrella Springs, 53, D.Lencinas (6) 9,40 1/2 cpo 7 Blue Again, 56, O.Arias (7) 28,35 3/4 cpo 8 Punky Sound, 56, C.Velazquez (3) 21,75 4 cps 9 Reina Johan, 56, F.Arreguy (h) (14) 15,50 3/4 cpo 10 Baltic Baby, 56, R.Bascuñan (12) 20,40 1/2 cpo 11 Chispa Best, 56, F.Menendez (16) 31,50 1 cpo 12 Grand Tete, 52, F.Enea (10) 76,55 2 cps 13 Super Distinta, 53, S.Arias (9) 38,10 2 cps 14 Esencia Bohemia, 56, G.Borda (11) 5,00 4 cps ú Solita En Dubai, 56, E.Siniani (15) 99,99 pzo - - - - - (*) Hocicó Dividendos: SUPER CIA $ 4,50, 2,10 y 1,45. Super Gia Top $ 4,70 y 2,40. Sweet Sunshine $ 1,75. IMPERFECTA $ 1.442,50. CUATRIFECTA $ 33.272,00. DOBLE $ 5.145,00. TRIPLO $ 27.980,00. CUATERNA $ 100.000,00.No Corrió: (8) Miss Hechicera. Tiempo: 1'13s68c. Cuidador: J.D.Diestra. Stud: Robertito B.. La ganadora de 3 años es hija de Super Saver y Intermitencia DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LEGATARIA FAST, 56, F.L.Gonçalves (4) 2 Slew Of Nashville, 56, J.Rivarola (1) 10,25 11 cps 3 Endor Champ, 56, R.L.Gonzalez (13) 65,10 v.m. 4 La Risky, 54, J.Yalet (h) (8) 65,50 cza 5 Opera Kid, 53, R.Villegas (7) 67,85 2 cps 6 Arena Blanca, 56, F.Arreguy (h) (10) 5,25 5 cps 7 Tormenta Del Sur, 56, F.Menendez (12) 6,05 4 cps 8 Custodia Libre, 56, G.Saez (5) 41,85 cza 9* Refugio De Amor, 56, O.Arias (6) 23,40 3 cps 10 Tanus, 58, C.Pereyra (11) 34,45 3/4 cpo 11 Ventolina Scat, 56, I.Delli Q. (2) 78,65 2 cps 12 Briana Rye, 56, J.Pirez (9) 6,65 3/4 cpo ú Asuana, 56, D.E.Arias (3) 19,45 2 cps - - - - - (*) Corrió desestribado Dividendos: LEGATARIA FAST $ 1,70, 1,25 y 1,15. Slew Of Nashville $ 3,00 y 2,30. Endor Champ $ 5,00. IMPERFECTA $ 392,50. TRIFECTA $ 29.062,50. DOBLE $ 960,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'0s48c. Cuidador: R.G.Britos. Stud: Capricornio. La ganadora de 3 años es hija de Ghegho y Legrand Slew DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 WHISKAS, 57, O.Roncoli (7) 2 Charlotte Flame, 57, J.Rivarola (10) 23,85 1/2 cpo 3 Estrella De Raza, 54, D.Lencinas (8) 39,80 1/2 pzo 4 First Call, 57, F.L.Gonçalves (6) 3,05 pzo 5 Irish Cream Bailey, 54, L.Paredes (12) 9,55 cza 6 Blanca De Lyon, 57, Jorge Peralta (11) 4,10 1 cpo 7 Miss Boroca, 54, U.Chaves (2) 24,10 2 1/2 cps 8 Cris Gaucha, 57, E.Siniani (9) 9,05 pzo 9 Hay Sangre, 56, I.Delli Q. (1) 3,30 4 cps ú Divertidisima, 57, F.Menendez (4) 9,70 13 cps - - - Dividendos: WHISKAS $ 10,75, 4,20 y 2,45. Charlotte Flame $ 7,05 y 3,10. Estrella De Raza $ 5,45. IMPERFECTA $ 17.670,00. CUATRIFECTA $ 1.706.700,00. DOBLE DESQUITE $ 9.230,00. TRIPLO $ 29.260,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 529.540,00. No corrieron: (3) Candy Queen, (5) Clarita Sar, (13) Mi Perspectiva y (14) Cliche De Cine. Tiempo: 1'15s40c. Cuidador: A.E.Casco. Stud: Los Amigos De Juarez (az). La ganadora de 5 años es hija de Sidney`s Candy y What A Sham. RECAUDACIÓN: 92.402.998.. LEGATARIA FAST. Slew Of Nashville. Endor Champ. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'0s48c.R.G.Britos.Capricornio. La ganadora de 3 años es hija de Ghegho y Legrand Slew SUPER CIA. Super Gia Top. Sweet Sunshine. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA.No Corrió: (8) Miss Hechicera1'13s68c.J.D.Diestra.Robertito B.. La ganadora de 3 años es hija de Super Saver y Intermitencia IL VALENTIN CAT. Pan Y Circo. Eyes Have It. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (5) Osito Spring1'12s70c.L.H.Dominguez.Valentin. El ganador de 3 años es hijo de Compasivo Cat y Rose Droyat

