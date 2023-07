Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de La Plata

Faraona In You , 57, W.Aguirre

OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 THE CATHEDRAL WRONG, 55, J.Avendaño (9) 2 Grace`s Secret, 57, D.R.Gomez (4) 4,35 cza 3 Mahatma`s Girl, 53, R.Salazar (2) 11,30 3/4 cpo 4* Metalica Top, 57, F.Menendez (10) 6,30 1 cpo 5 Mademoiselle Ivonne, 57, A.Cabrera (7) 3,75 4 cps 6 Lorens Attack, 57, W.Maturan (5) 32,45 3 cps 7 Ethnias, 54, D.Lencinas (6) 6,95 1 cpo 8 Christiania, 55, R.L.Gonzalez (3) 14,40 pzo ú Scaldaferri, 57, I.Zapata (8) 24,45 31 cps - - - - - (*) Dist. molestó

Dividendos: THE CATHEDRAL WRONG $ 2,70, 1,55 y 1,25. Grace´s Secret $ 1,85 y 1,55. Mahatma´s Girl $ 2,30. EXACTA $ 1.475,00. TRIFECTA $ 4.120,00. DOBLE $ 1.090,00. CADENA con 6 aciertos $ 117.959,00, con 5 aciertos $ 817,00.No Corrió: (1) Grand Sara Jet. Tiempo: 1'1s73c. Cuidador: A.E.Casco (h). Stud: Maria Del Carmen (tan). La ganadora de 5 años es hija de Chuck Berry y Backstreet Girl NOVENA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 BARLEY SUGAR, 57, D.E.Arias (3) 2 Trenza De Fuego, 57, G.Borda (8) 5,10 3/4 cpo 3 Flor En Tina Cat, 55, U.Chaves (6) 3,15 2 cps 4 Princess Majestic, 53, L.Chavez (10) 9,00 1 cpo 5 Gianmathea Star, 53, G.Reynoso (4) 7,10 1/2 cpo 6 Muchachita De Barrio, 53, F.Enea (2) 7,45 2 1/2 cps 7 Triunfadora, 55, L.Carabajal (9) 3,05 4 cps 8 La Optimista, 57, F.Menendez (5) 19,50 3 cps 9 La Ecologa, 57, E.Siniani (1) 33,85 1 cpo ú Lippee, 51, L.Lopez B. (7) 99,99 8 cps - - - Dividendos: BARLEY SUGAR $ 12,40, 3,85 y 2,10. Trenza De Fuego $ 3,60 y 1,70. Flor En Tina Cat $ 1,35. EXACTA $ 8.484,00. TRIFECTA $ 13.250,00. DOBLE $ 4.525,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'39s26c. Cuidador: A.Sambuceti. Stud: Las Banderitas. La ganadora de 5 años es hija de Incurable Optimist y Impresa DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 QUIET BRO, 53, G.Reynoso (11) 2 Duque Pietro, 57, G.Borda (8) 8,95 1/2 cza 3 Lord Indy, 57, F.Menendez (7) 6,25 2 1/2 cps 4 Tartero Si, 57, D.E.Arias (5) 5,90 1 1/2 cpo 5 Priscus, 54, D.Lencinas (10) 4,75 1/2 cpo 6 Manano, 57, K.Banegas (9) 14,50 1 cpo 7 Envite Canario, 57, H.Betansos (2) 31,55 1 cpo 8 Ojo Con El Ruso, 53, J.Pintos (12) 12,00 cza 9 Valor Latino, 57, F.Aguirre (13) 57,25 2 1/2 cps 10 Benevolent, 57, S.Barrionuevo (4) 4,75 4 cps 11 El Lonely, 57, J.Medina (6) 8,15 3 cps ú Sin Olvido, 57, P.Diestra (h) (1) 44,30 3 cps - - - Dividendos: QUIET BRO $ 5,40, 2,20 y 2,00. Duque Pietro $ 4,40 y 2,90. Lord Indy $ 2,20. IMPERFECTA $ 2.765,00. CUATRIFECTA $ 106.237,50. DOBLE $ 5.730,00. TRIPLO $ 29.690,00. CUATERNA $ 90.990,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 488.925,00, con 4 aciertos $ 2.907,50.No Corrió: (3) Mooreland. Tiempo: 59s86c. Cuidador: A.R.Godoy. Stud: Par De Ases. El ganador de 4 años es hijo de Seek Again y Quiet Romance UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CURIOSO SEBI, 53, R.Salazar (1) 2 Santorus, 54, D.Lencinas (8) 3,65 5 cps 3 Soy Valid, 55, U.Chaves (9) 17,15 3 cps 4 El Ingenuo, 57, C.Sandoval (5) 3,15 1 1/2 cpo 5 Juique, 57, J.Noriega (7) 3,15 pzo 6 Login, 58, M.Delli Q. (2) 45,55 1 cpo 7 Amiguito Malevo, 57, E.Siniani (3) 13,40 3/4 cpo 8 Cobalto, 54, S.Arias (4) 8,25 1 cpo ú Red Tenderness, 53, G.Reynoso (10) 7,10 2 1/2 cps - - - Dividendos: CURIOSO SEBI $ 14,35, 4,50 y 2,25. Santorus $ 2,10 y 1,50. Soy Valid $ 3,95. EXACTA $ 16.845,00. TRIFECTA $ 102.710,00. DOBLE $ 25.320,00.No Corrió: (6) Andblack. Tiempo: 1'12s78c. Cuidador: E.O.Donadio (h). Stud: El Templo. El ganador de 6 años es hijo de Curioso Johan y Shady Lady DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 JARDIN DE BOBOLI, 57, H.Betansos (3) 2 Naipe Fino, 57, J.Gonzalez (10) 12,65 2 cps 3 Glorioso Alichamp, 57, D.E.Arias (9) 9,60 2 cps 4 Apolo Sky, 57, M.J.Lopez (4) 13,05 2 1/2 cps 5 Distinguido John, 57, F.Aguirre (6) 11,70 1/2 pzo 6 Dom Moore, 57, F.Juri (2) 50,05 2 1/2 cps 7 Nat Blue One, 54, R.Villegas (11) 7,25 2 1/2 cps 8 El Guillote, 57, J.Rivarola (7) 75,15 1 cpo 9 Cachetin, 57, D.R.Gomez (8) 4,10 7 cps 10 Olaf Scat, 57, R.L.Gonzalez (1) 31,45 8 cps ú Life Of Power, 57, I.Zapata (12) 85,85 1/2 cpo - - - Dividendos: JARDIN DE BOBOLI $ 1,65, 1,25 y 1,10. Naipe Fino $ 3,00 y 1,10. Glorioso Alichamp $ 1,10. EXACTA $ 1.375,00. TRIFECTA $ 2.782,50. DOBLE $ 8.700,00. TRIPLO $ 37.680,00. CUATERNA $ 2.000.000,00.No Corrió: (5) Re Fino. Tiempo: 1'7s91c. Cuidador: L.R.Rodriguez. Stud: Tres Jotas. El ganador de 4 años es hijo de Angiolo y Actuada DECIMOTERCERA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 BIOGENESIS, 51, S.Arias (4) 2 Don Silvester, 57, G.Borda (6) 3,85 3 cps 3 Super Druid, 54, F.Menendez (1) 8,15 2 cps 4 El Naife, 53, R.Salazar (8) 2,80 pzo 5 Darrakela, 50, G.Reynoso (5) 32,70 1/2 cpo 6 Rapadito, 52, J.Avendaño (9) 11,35 1/2 cpo 7 Schanel, 53, D.Lencinas (10) 17,65 1 cpo 8 Confused, 57, K.Banegas (7) 5,00 6 cps 9 Della Franchesca, 49, F.Roldan (2) 30,35 1 cpo 10 Great Pasmence, 57, J.Rivarola (11) 12,10 3 cps ú Gigolo, 54, P.Diestra (h) (3) 18,80 1/2 cza - - - Dividendos: BIOGENESIS $ 9,05, 2,85 y 2,00. Don Silvester $ 4,15 y 3,15. Super Druid $ 4,90. EXACTA $ 4.600,00. TRIFECTA $ 1.130,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'6s21c. Cuidador: J.M.Cuviello. Stud: El Yunque. El ganador de 6 años es hijo de Ever Peace y Briosita DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 PIPORE SLACK, 53, R.Salazar (11) 1 CANDY QUEEN, 57, F.Menendez (4) emp. 3 My Serve, 57, R.L.Gonzalez (10) 35,20 1 1/2 cpo 4 Cris Gaucha, 57, E.Siniani (8) 11,50 3 cps 5 La Che Copada, 57, A.Giorgis (9) 9,80 hco 6 Tri Top, 57, A.I.Romay (13) 4,35 v.m. 7 First Call, 54, S.Arias (2) 5,40 3 cps 8 Sofia Queen, 57, D.E.Arias (5) 20,40 pzo 9 Risa Divina, 57, K.Banegas (1) 4,25 3/4 cpo 10 Llena De Gracia, 57, D.R.Gomez (3) 99,99 3 cps 11 Mi Bella Baska, 57, J.Rivarola (12) 15,50 2 1/2 cps 12 Justina In Town, 57, M.J.Lopez (7) 99,99 3 cps ú Doña Engañada, 57, G.Borda (6) 8,20 3 cps - - - Dividendos: CANDY QUEEN $ 4,50, 4,10 y 5,05. PIPORE SLACK $ 3,05, 3,05 y 2,95. My Serve $ 8,60. IMPERFECTA $ 7.390,00. CUATRIFECTA $ 513.525,00 y $ 1.026.955,00. DOBLE DESQUITE $ 7.970,00 y $ 7.810,00. TRIPLO $ 9.630,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 666.660,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'0s86c. Cuidador: R.G.Britos. Stud: Mburucuya. RECAUDACIÓN: $ 80.316.145. 