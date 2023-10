TERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SOUQ WAQIF, 56, G.Borda (6) 2 Husson Chuck, 56, D.R.Gomez (4) 5,85 6 cps 3 Todos Los Amigos, 56, R.Villegas (5) 5,60 2 cps 4 Napoleon Hit, 56, D.E.Arias (2) 4,25 4 cps 5 Harmonistic, 56, G.Villalba (3) 15,30 2 1/2 cps - - - Dividendos: SOUQ WAQIF $ 1,30. EXACTA $ 440,00. TRIFECTA $ 485,00. DOBLE $ 400,00.No Corrió: (1) July Win. Tiempo: 1'22s66c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: El Basti. El ganador de 3 años es hijo de Cosmic Trigger y Shillyshally CUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ATRAPAME SI PUEDES, 53, F.Caceres (6) 2 Capo Angelical, 55, T.Garcia (7) 6,80 5 cps 3 Jiren, 57, E.Siniani (2) 4,95 1 cpo 4 Negro Andariego, 57, R.L.Gonzalez (12) 2,55 cza 5 Ta Tacuarembo, 57, O.Arias (9) 10,45 1/2 cpo 6 Taty Boone, 57, G.Saez (5) 26,60 2 1/2 cps 7 Idolo Marty, 57, J.Rivarola (8) 17,35 5 cps 8* Corazon Near, 55, J.Avendaño (1) 43,90 2 cps 9 El Diablo Moro, 57, R.Villagra (3) 99,99 4 cps ú Honor A Castel, 57, L.Sosa (10) 99,99 pzo - - - - - (*) Largó mal Dividendos: ATRAPAME SI PUEDES $ 2,30, 1,75 y 1,35. Capo Angelical $ 3,20 y 2,85. Jiren $ 1,90. EXACTA $ 1.200,00. TRIFECTA $ 1.715,00. DOBLE $ 800,00. CUATERNA $ 2.692,50.No corrieron: (4) Sereno Pampeano y (11) Luca Changretta. Tiempo: 1'12s41c. Cuidador: H.J.A.Torres. Stud: King Of Kings. El ganador de 4 años es hijo de Angiolo y Belive Me Mary QUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 EN VOZ ALTA, 56, F.Arreguy (h) (1) 2 Fantastica Gloria, 56, R.M.Torres (8) 3,70 4 cps 3 Zamba De Verano, 56, L.Noriega (10) 5,70 cza 4 Victoria Inc, 56, R.Villagra (5) 58,80 1 1/2 cpo 5 Es Tu Culpa, 56, W.Aguirre (3) 3,05 1 1/2 cpo 6 Luna De Vedia, 53, L.Armoha (2) 8,70 2 cps 7 Mistica Princesa, 56, J.Rivarola (12) 99,99 5 cps 8 Eterna Seattle, 55, T.Garcia (11) 61,70 2 1/2 cps 9 Eleodora Vega, 56, G.Saez (7) 25,35 1/2 cpo ú Teresa Aurora, 54, J.Avendaño (9) 38,60 24 cps - - - Dividendos: EN VOZ ALTA $ 2,45, 1,45 y 1,10. Fantastica Gloria $ 1,60 y 1,10. Zamba De Verano $ 1,10. IMPERFECTA $ 405,00. CUATRIFECTA $ 65.155,00. DOBLE $ 1.090,00. CUATERNA $ 1.170,00.No corrieron: (4) Que Tal Pandemia, (6) Agua Celeste y (13) Pantelaria. Tiempo: 1'0s30c. Cuidador: C.A.Honorato. Stud: El Gitano I I (az). La ganadora de 3 años es hija de Il Campione y Skeeter SEXTA CARRERA- 2000 METROSPremio: Clásico Jockey Club De Rosario (g3) - GRUPO III Pag. Dist. 1 JOY MIRENLA, 60, F.Arreguy (h) (1) 2 Doña Naif, 60, W.Pereyra (4) 2,60 1/2 cza 3 Paliza Salvaje, 60, K.Banegas (2) 4,00 3/4 cpo 4* Super Dakota, 60, J.Villagra (5) 1,75 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: JOY MIRENLA $ 5,00. EXACTA $ 1.715,00. TRIFECTA $ 2.982,50. DOBLE $ 3.630,00.No Corrió: (3) Che Evasora. Tiempo: 2'6s10c. Cuidador: O.F.Fravega. Stud: Asuncion. La ganadora de 6 años es hija de Fortify y Stormy Mia SEPTIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 BLOOD PORTEÑA, 53, R.Salazar (5) 2 La Voz Argentina, 57, A.Marinhas (6) 2,10 1/2 cza 3 Bionic Woman, 51, F.Roldan (4) 13,00 cza 4 Bomb Wave, 57, E.Candia G. (1) 3,35 2 cps 5 The Emerald, 53, F.Caceres (8) 5,65 5 cps 6 Flor De Vista, 52, J.Pintos (7) 87,45 7 cps 7 Shana Tova, 57, A.Cabrera (2) 4,40 1/2 cpo ú Ductiva, 52, R.Villegas (3) 99,99 s.a. - - - Dividendos: BLOOD PORTEÑA $ 8,30 y 1,70. La Voz Argentina $ 1,20. EXACTA $ 2.625,00. TRIFECTA $ 13.852,50. DOBLE $ 10.740,00. TRIPLO $ 19.245,00. CUATERNA $ 48.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'38s40c. Cuidador: R.M.Gonzalez. Stud: Hs. La Templanza (az). La ganadora de 5 años es hija de Blood Money y Isimbare OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 GENTA, 57, J.Techera (8) 2 Sabia Aurora, 56, F.Arreguy (h) (4) 14,05 2 cps 3 Abenka, 56, P.Diestra (h) (6) 6,45 4 cps 4 Chaqueñita Prize, 55, I.Delli Q. (7) 4,65 2 1/2 cps 5 Single Pasion, 53, L.Armoha (5) 2,20 1/2 pzo 6 Citroc, 53, R.Villegas (3) 28,90 3 cps 7 Señora Eva, 55, L.Ramallo (9) 33,10 1/2 cpo 8 Felicitas Vega, 53, L.N.Garcia (11) 99,99 4 cps 9 Cima Guapisima, 56, F.Aguirre (1) 99,99 hco 10 Muñeca Champ, 54, J.Avendaño (13) 55,05 11 cps 11 Melodia Letal, 56, D.E.Arias (12) 98,40 11 cps ú* Ladgerda, 52, J.Pintos (2) 5,85 cps - - - - - (*) Rodó Dividendos: GENTA $ 4,40, 2,40 y 4,75. Sabia Aurora $ 4,80 y 7,30. Abenka $ 4,35. IMPERFECTA $ 4.270,00. Catrifecta $ 75.995,00. DOBLE $ 10.190,00. CADENA con 6 aciertos $ 280.872,50, con 5 aciertos $ 1.447,50.No Corrió: (10) Ulala China. Tiempo: 1'0s28c. Cuidador: F.O.Consiglio. Stud: Masama. La ganadora de 3 años es hija de Nashville Texan y Gentilly NOVENA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 VERSO REAL, 57, M.A.Sosa (4) 2 Ojo Con Estirpe, 54, J.Flores (1) 7,85 2 1/2 cps 3 Tio Luiggi King, 53, W.Garcia (10) 4,10 hco 4 Que Ambicioso, 57, K.Banegas (8) 7,05 2 1/2 cps 5 South Reward, 57, G.Borda (9) 3,50 1/2 pzo 6 Knight, 57, D.E.Arias (5) 13,20 4 cps 7 Manuel Rob, 57, G.Saez (6) 11,95 4 cps 8 Ojo Francisquito, 53, L.Lopez B. (3) 22,65 3/4 cpo ú Sioux, 57, E.Candia G. (2) 17,05 3/4 cpo - - - Dividendos: VERSO REAL $ 3,00, 2,00 y 1,40. Ojo Con Estirpe $ 3,75 y 2,15. Tio Luiggi King $ 1,40. EXACTA $ 2.325,00. TRIFECTA $ 3.757,50. DOBLE $ 3.550,00.No Corrió: (7) Quien Te Ve. Tiempo: 59s99c. Cuidador: M.E.Berti. Stud: Santi - Zoe. El ganador de 5 años es hijo de Buen Verso y Furiosa Real DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 MANANO, 57, G.Borda (12) 2 Mooreland, 57, K.Banegas (4) 12,05 1/2 cpo 3 El Viejo Juan, 57, Jorge Peralta (1) 4,15 cza 4 Evo Siciliano, 57, C.Sandoval (11) 3,80 2 cps 5 Andes Nevados, 57, A.Cabrera (6) 36,65 pzo 6 Holmes, 57, F.Arreguy (h) (8) 6,55 1 1/2 cpo 7 Lobo Feroz, 57, D.R.Gomez (2) 99,99 1/2 cpo 8 Monte Kiss, 55, U.Chaves (13) 99,99 1 cpo 9 Envite Canario, 55, T.Garcia (3) 28,55 1 cpo 10 Sin Olvido, 57, P.Diestra (h) (10) 37,45 1/2 cza 11 Other Friends, 57, E.Siniani (9) 18,70 pzo 12 Anteco, 57, R.Bascuñan (7) 3,75 1 cpo ú Padre Pio, 54, L.Armoha (5) 4,85 4 cps - - - Dividendos: MANANO $ 35,50, 8,05 y 4,30. Mooreland $ 4,75 y 2,65. El Viejo Juan $ 2,95. IMPERFECTA $ 18.870,00. CUATRIFECTA $ 880.745,00. DOBLE $ 29.180,00. TRIPLO $ 73.540,00. CUATERNA $ 1.855.165,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 2.046.137,00 , con 4 aciertos $ 15.650,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'0s26c. Cuidador: G.E.Perez. Stud: Santa Barbara (dol). El ganador de 4 años es hijo de Falling Sky y La Manipuladora UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 WAY FAIR, 57, J.Rivarola (8) 2 Red Tenderness, 57, D.E.Arias (10) 6,30 1 1/2 cpo 3 Happy Chuck, 54, L.M.Fer`dez (3) 16,25 5 cps 4 Mr. Alvin, 57, E.Siniani (7) 19,85 cza 5 Sun Ride, 57, A.Cabrera (4) 11,05 1 1/2 cpo 6 Holling, 53, L.Recuero (9) 4,75 2 cps 7 Gatinho Do Emma, 53, W.Garcia (6) 26,55 1 1/2 cpo 8 Aclamado Dubai, 57, R.Bascuñan (5) 1,85 5 cps 9 Ojo Alarmado, 57, R.Villagra (2) 35,20 3 cps 10 Star Perico, 54, J.R.Benitez V. (11) 7,25 5 cps ú Guicho, 55, I.Delli Q. (1) 22,60 3 cps - - - Dividendos: WAY FAIR $ 24,40, 11,30 y 4,55. Red Tenderness $ 3,40 y 2,25. Happy Chuck $ 5,20. EXACTA $ 17.950,00. TRIFECTA $ 300.840,00. DOBLE $ 519.382,00 . Corrieron todos. Tiempo: 1'26s26c. Cuidador: D.M.Roselli. Stud: El Tropel. El ganador de 7 años es hijo de Skagway y Maxima Ali DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LUNATICO BLUES, 54, J.Flores (12) 2 Audubon, 55, S.Arias (7) 6,95 2 cps 3 Socio Oculto, 57, K.Banegas (9) 10,80 1/2 pzo 4 De San Marcial, 57, E.Candia G. (3) 11,25 1/2 cpo 5 Horse Key, 57, M.A.Sosa (2) 26,90 1 cpo 6 Pop Romano, 55, J.Paoloni (13) 2,60 1 1/2 cpo 7 Rey Milo, 55, I.Delli Q. (4) 8,10 1 cpo 8 Vasco Gruñon, 53, F.Caceres (10) 80,00 hco 9 Arañazo Song, 57, G.Saez (6) 7,90 1/2 pzo 10 Gigolo, 57, O.Arias (8) 66,55 2 cps 11 El Decidido, 54, R.Villegas (11) 6,30 1 cpo ú Teen Seattle, 57, J.Rivarola (5) 18,55 4 cps - - - Dividendos: LUNATICO BLUES $ 6,45, 3,15 y 1,90. Audubon $ 2,80 y 2,00. Socio Oculto $ 3,65. IMPERFECTA $ 2.495,00. CUATRIFECTA $ 784.220,00. DOBLE $ 124.430,00. TRIPLO $ 1.451.930,00 . CUATERNA $ 1.667.640,00 .No Corrió: (1) Blooming Genius. Tiempo: 59s24c. Cuidador: C.N.Corrales. Stud: Candela C. El ganador de 6 años es hijo de Le Blues y Bagshawe DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 START WORRING, 57, D.R.Gomez (9) 2 Lucerito Candy, 57, A.Giorgis (12) 11,55 pzo 3 Compadron Vega, 55, U.Chaves (7) 5,35 pzo 4 Alpha Nak, 57, S.Barrionuevo (6) 3,30 1/2 cpo 5 Galan Andaluz, 53, W.Garcia (2) 7,75 1 cpo 6 Hector Play, 54, R.Villegas (11) 5,10 1 cpo 7 Flor Si, 57, L.Caceres (8) 72,30 1 cpo 8 Victorioso Galileo, 57, W.Maturan (5) 50,15 6 cps 9 Divo Sureño, 57, F.Aguirre (10) 28,50 4 cps 10 Delirangallardo, 55, J.Yalet (h) (3) 99,99 1 cpo ú Principe Mur, 53, L.Lopez B. (4) 99,99 1/2 cpo - - - Dividendos: START WORRING $ 2,40, 1,95 y 2,80. Lucerito Candy $ 3,35 y 1,85. Compadron Vega $ 1,30. EXACTA $ 2.870,00. TRIFECTA $ 8.970,00. DOBLE $ 5.700,00.No Corrió: (1) Cruz Net. Tiempo: 1'14s97c. Cuidador: M.C.Denapole. Stud: Soy Mercedino. El ganador de 4 años es hijo de Dont Worry y Merca Llin DECIMOCUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 MALASIA VIV, 55, U.Chaves (4) 2* La Biyuyera, 57, E.Siniani (14) 6,65 1 cpo 3 Candy Queen, 57, F.Menendez (12) 21,80 1/2 pzo 4 Estrella Best, 57, G.Sediari (2) 6,65 1 cpo 5 Agled, 57, O.Arias (8) 6,85 3/4 cpo 6 Sebi Queen, 55, J.Paoloni (11) 4,60 cza 7 Melania, 55, J.Yalet (h) (10) 44,55 2 cps 8 Darrakela, 57, F.Arreguy (h) (9) 17,65 1/2 pzo 9 Amante Despechada, 53, F.Caceres (1) 8,80 1 1/2 cpo 10 Topada Letal, 55, L.Ramallo (6) 72,85 3 cps 11 A Pura Magia, 57, L.Caceres (7) 24,95 1 cpo 12 Fancy Rouge, 57, E.Martinez (13) 11,45 2 cps ú Petals, 57, M.La Palma (5) 3,65 9 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: MALASIA VIV $ 12,00, 6,45 y 3,50. La Biyuyera $ 3,35 y 2,70. Candy Queen $ 7,10. IMPERFECTA $ 11.360,00. CUATRIFECTA $ 2.155.965,00. DOBLE DESQUITE $ 28.925,00. TRIPLO $ 105.620,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 2.724.800,00. No Corrió: (3) Barbie Leona. Tiempo: 1'6s63c. Cuidador: N.E.Bustos. Stud: Vacaquincho. La ganadora de 6 años es hija de Inter Red y Shy Vividor. RECAUDACIÓN: $ 101.275.595.. START WORRING. Lucerito Candy. Compadron Vega. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (1) Cruz Net1'14s97c.M.C.Denapole.Soy Mercedino. El ganador de 4 años es hijo de Dont Worry y Merca Llin LUNATICO BLUES. Audubon. Socio Oculto. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA.No Corrió: (1) Blooming Genius59s24c.C.N.Corrales.Candela C. El ganador de 6 años es hijo de Le Blues y Bagshawe WAY FAIR. Red Tenderness. Happy Chuck. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'26s26c.D.M.Roselli.El Tropel. El ganador de 7 años es hijo de Skagway y Maxima Ali MANANO. Mooreland. El Viejo Juan. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO con 5 aciertoscon 4 aciertos. Corrieron todos1'0s26c.G.E.Perez.Santa Barbara (dol). El ganador de 4 años es hijo de Falling Sky y La Manipuladora VERSO REAL. Ojo Con Estirpe. Tio Luiggi King. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (7) Quien Te Ve59s99c.M.E.Berti.Santi - Zoe. El ganador de 5 años es hijo de Buen Verso y Furiosa Real GENTA. Sabia Aurora. Abenka. IMPERFECTA. Catrifecta. DOBLE. CADENA con 6 aciertoscon 5 aciertos.No Corrió: (10) Ulala China1'0s28c.F.O.Consiglio.Masama. La ganadora de 3 años es hija de Nashville Texan y Gentilly BLOOD PORTEÑA. La Voz Argentina. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. Corrieron todos1'38s40c.R.M.Gonzalez.Hs. La Templanza (az). La ganadora de 5 años es hija de Blood Money y Isimbare JOY MIRENLA. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (3) Che Evasora2'6s10c.O.F.Fravega.Asuncion. La ganadora de 6 años es hija de Fortify y Stormy Mia EN VOZ ALTA. Fantastica Gloria. Zamba De Verano. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. CUATERNA.No corrieron: (4) Que Tal Pandemia, (6) Agua Celeste y (13) Pantelaria1'0s30c.C.A.Honorato.El Gitano I I (az). La ganadora de 3 años es hija de Il Campione y Skeeter ATRAPAME SI PUEDES. Capo Angelical. Jiren. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA.No corrieron: (4) Sereno Pampeano y (11) Luca Changretta1'12s41c.H.J.A.Torres.King Of Kings. El ganador de 4 años es hijo de Angiolo y Belive Me Mary SOUQ WAQIF. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (1) July Win1'22s66c.M.S.Sueldo.El Basti. El ganador de 3 años es hijo de Cosmic Trigger y Shillyshally

PRINCESA SILVINA. Inca Music. Sansa Star. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (1) In My Tree1'39s24c.H.J.Benesperi.Don Valentino. La ganadora de 4 años es hija de In The Dark y Stormy Vagrant