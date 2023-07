Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de Palermo

Easy Way Out , 58, K.Banegas

SEPTIMA CARRERA- 1600 METROSPremio: Clásico Luis María Campos (g2) - GRUPO II Pag. Dist. 1 ROMANCE SEA, 56, F.Coria (5) 2 Elbow Room, 56, J.Villagra (4) 5,35 8 cps 3 Nanabush, 56, M.Valle (1) 2,55 1 1/2 cpo 4 Ayra Stark, 56, G.Calvente (3) 2,20 1 cpo 5 Elvitas, 56, W.Moreyra (2) 5,60 3/4 cpo - - - Dividendos: ROMANCE SEA $ 5,30. EXACTA $ 3.780,00. TRIFECTA $ 6.690,00. DOBLE: a ganador $ 1.110,00, a placé $ 110,00. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertos $ 4.258.582,00 , con 5 aciertos $ 110,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'33s72c. Cuidador: J.I.Etchechoury. Stud: Rubio B.. La ganadora de 3 años es hija de Seahenge y Romance Night OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 BONITA FURIA, 57, Jorge Peralta (3) 2 Muy Tiernita, 57, P.Carrizo (1) 7,15 2 1/2 cps 3* La Puketa, 57, W.Moreyra (7) 6,95 2 1/2 cps 4 Lombada, 54, J.Flores (8) 23,00 1 1/2 cpo 5 Letra De Tango, 57, M.Aserito (2) 17,45 1 1/2 cpo 6 Sweet Sunshine, 57, F.L.Gonçalves (5) 5,95 1 1/2 cpo 7 Katrina`s Gold, 54, L.Armoha (4) 27,30 1/2 cpo ú Ardorada, 57, W.Pereyra (6) 4,45 8 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: BONITA FURIA $ 2,70 y 1,30. Muy Tiernita $ 2,00. EXACTA $ 1.910,00. TRIFECTA $ 4.090,00. DOBLE: a ganador $ 1.315,00, a placé $ 490,00. TRIPLO $ 9.450,00. PICK 4 POZ MAX $ 26.950,00. Corrieron todos. Tiempo: 54s32c. Cuidador: Gonzalo Sarno. Stud: Los Bonitos (az). La ganadora de 4 años es hija de Furious Key y Mita Kuña NOVENA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 DIA DE YERRA, 55, J.Paoloni (6) 2 Un Viaje, 57, M.Aserito (5) 3,75 5 cps 3 Secret Legend, 57, J.Villagra (1) 5,35 2 cps 4 San Cosmo, 57, E.Martinez (2) 14,35 6 cps 5* Land Hopper, 57, C.Menendez (4) 3,25 pzo - - - - - (*) Largó frío Dividendos: DIA DE YERRA $ 1,75. EXACTA $ 930,00. TRIFECTA $ 1.440,00. DOBLE: a ganador $ 335,00, a placé $ 130,00.No Corrió: (3) Joy Malevo. Tiempo: 1'0s62c. Cuidador: M.Herroz. Stud: Tio Corcho. El ganador de 5 años es hijo de Grand Reward y Dormi Tranquila DECIMA CARRERA- 1600 METROSPremio: Clásico Miguel Cané (g2) - GRUPO II Pag. Dist. 1 OASIS BOY, 56, F.L.Gonçalves (8) 2 Larry Bird, 56, J.Villagra (4) 16,95 3 cps 3 Rammel, 56, W.Pereyra (5) 6,40 3 cps 4* My Stormy Dark, 56, A.Giannetti (2) 1,65 1 cpo 5 Quoz, 56, E.Ortega P. (1) 24,40 1 cpo 6 Mister Coquette, 56, M.Valle (7) 38,30 1 1/2 cpo 7 Tu Fuerza, 56, K.Banegas (9) 35,10 3 cps 8 Happy Of Life, 56, B.Enrique (3) 11,65 4 cps ú Esplendid Craf, 56, W.Moreyra (6) 47,20 1 1/2 cpo - - - - - (*) Largó frío Dividendos: OASIS BOY $ 3,30, 1,35 y 1,30. Larry Bird $ 3,50 y 1,75. Rammel $ 1,70. IMPERFECTA $ 4.680,00. CUATRIFECTA $ 14.820,00. DOBLE: a ganador $ 505,00, a placé $ 530,00. PICK 4 $ 67.340,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'33s38c. Cuidador: A.A.Piana. Stud: Al Adiyaat. El ganador de 3 años es hijo de Asiatic Boy y Olinka UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 PEDIR PERDON, 57, I.Monasterolo (4) 2 Full Amoroso, 57, A.Cabrera (3) 6,00 pzo 3* Rufinito Brutal, 57, E.Ortega P. (2) 2,70 pzo 4 Super Win, 57, F.L.Gonçalves (1) 2,90 24 cps - - - - - (*) Se fue de manos Dividendos: PEDIR PERDON $ 1,90. EXACTA $ 1.670,00. TRIFECTA $ 1.410,00. DOBLE: a ganador $ 485,00, a placé $ 865,00.No corrieron: (5) Tax Code y (6) Carteador. Tiempo: 1'21s24c. Cuidador: R.Pellegatta. Stud: Las Canarias. El ganador de 4 años es hijo de Hurricane Cat y Plancheta DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 FORTY FAIN, 56, J.Villagra (7) 2 Bar Geniol, 56, L.Noriega (6) 12,95 5 cps 3 Orco De Mordor, 56, I.Monasterolo (1) 6,55 cza 4 Mente Fuerte, 56, K.Banegas (8) 12,30 2 1/2 cps 5 Catch The Thunder, 56, A.Paez (3) 2,60 pzo 6 Icy Power, 56, W.Pereyra (2) 7,10 1 1/2 cpo 7 Play Chik, 56, F.Coria (5) 5,80 13 cps ú Coyan Maro, 56, L.Cabrera (4) 50,25 9 cps - - - Dividendos: FORTY FAIN $ 3,70 y 1,90. Bar Geniol $ 5,40. EXACTA $ 4.820,00. TRIFECTA $ 15.330,00. DOBLE: a ganador $ 630,00, a placé $ 375,00. TRIPLO $ 15.770,00. PICK 4 $ 34.240,00.No Corrió: (9) Un Fuego. Tiempo: 1'8s88c. Cuidador: G.J.Frenkel S.. Stud: A Lo Johnson (si). El ganador de 3 años es hijo de Fortify y Atlantic Fine DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 EL GRAN COCO, 57, Jorge Peralta (8) 2 Mayleno, 53, G.Reynoso (1) 6,85 1 cpo 3 Strike Three, 57, P.Carrizo (9) 3,20 4 cps 4 Ebrio De Amor, 57, E.Retamozo (2) 77,45 2 cps 5 Che Bendito, 54, L.Armoha (4) 8,10 cza 6* Cat Cat, 53, F.Caceres (3) 31,55 2 1/2 cps 7X Midnight Sunrise, 57, W.Moreyra (5) 21,45 2 cps 8 Alpha Nak, 57, S.Barrionuevo (6) 31,85 9 cps ú Django, 57, F.L.Gonçalves (7) 1,50 8 cps - - - - - (*) Hocicó (X) Largó frío Dividendos: DJANGO $ 2,60, 1,25 y 1,10. Mayleno $ 3,15 y 1,10. Strike Three $ 1,10. IMPERFECTA $ 1.560,00. CUATRIFECTA $ 19.667,50. DOBLE: a ganador $ 655,00, a placé $ 720,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 236.610,00, con 5 aciertos $ 1.650,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'8s86c. Cuidador: I.L.Aldecoa. Stud: El Manzanar (dol). El ganador de 4 años es hijo de Sea Dog y Soft Dream DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 FESTIVA TEXANA, 56, Jorge Peralta (7) 2 Alma De Rioja, 56, D.Ramella (11) 7,60 1/2 cpo 3 Enchanted Tales, 56, F.Barroso (4) 13,30 3/4 cpo 4 Timberlay, 56, A.Cabrera (9) 8,40 3/4 cpo 5 Senda India, 56, J.Rivarola (5) 5,00 1 cpo 6 Ana De Armas, 56, F.Coria (10) 2,15 3 cps 7 Peach Tree, 56, L.Balmaceda (8) 33,25 3 cps 8 Galerella, 56, C.Menendez (2) 14,95 1 1/2 cpo 9 Emocionada Key, 56, W.Pereyra (3) 44,45 1 1/2 cpo 10* Easy Craf, 54, L.Armoha (6) 12,70 1 cpo úX Romanela Cat, 55, J.Flores (1) 83,25 24 cps - - - - - (*) Largó retrasado (X) Cruzó al tranco Dividendos: FESTIVA TEXANA $ 6,50, 3,20 y 5,05. Alma De Rioja $ 3,30 y 2,90. Enchanted Tales $ 3,70. IMPERFECTA $ 18.450,00. CUATRIFECTA $ 952.600,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 4.025,00, a placé $ 1.375,00. TRIPLO $ 35.925,00. PICK 4 POZO DESQUITE $ 141.500,00. Corrieron todos. Tiempo: 55s43c. Cuidador: A.O.Martinez. Stud: El Golpe (tan). La ganadora de 3 años es hija de Nashville Texan y Fiesterita DJANGO. Mayleno. Strike Three. 