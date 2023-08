King Of Wessex , 56, O.Alderete

UNDECIMA CARRERA- 2000 METROSPremio: Clásico La Mission (g2) - GRUPO II Pag. Dist. 1 MYSTERIOUS WAY (BRZ), 59, R.Blanco (4a) 2 Punta Turquesa, 59, M.Valle (1) 1,95 pzo 3 Game Winner, 60, T.Baez (8) 51,90 1/2 cpo 4* Miss Leah, 59, F.L.Gonçalves (4) 2,45 2 1/2 cps 5 Ballado`s Beach, 60, A.Giannetti (5) 3,80 1/2 cpo 6 Cinquetti, 60, W.Pereyra (6) 15,00 3 cps 7 Obia Star, 59, L.Vai (3) 42,85 6 cps 8X Dona Bimore, 60, A.Cabrera (9) 5,00 1/2 cpo 9 India Cheat, 59, G.Bonasola (7) 61,65 9 cps ú Paliza Salvaje, 60, K.Banegas (2) 46,75 2 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado

Dividendos: MYSTERIOUS WAY $ 3,50, 1,45 y 1,10. Punta Turquesa $ 1,30 y 1,10. Game Winner $ 1,10. EXACTA $ 890,00. TRIFECTA Extra $ 19.800,00. DOBLE $ 1.930,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'2s83c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: Stud Rdi. La ganadora de 4 años es hija de Agnes Gold y Hostellerie DUODECIMA CARRERA- 2000 METROSPremio: Clásico Engrillado Pag. Dist. 1 IRWIN, 60, W.Moreyra (7) 2 Star Galan, 59, W.Pereyra (1) 7,55 5 cps 3 Satu, 59, A.Giannetti (2) 2,45 hco 4 El Cid Campeador, 59, M.Valle (6) 8,90 3 cps 5 Dawson, 59, L.Carabajal (5) 38,20 pzo 6 Love The Races, 60, F.L.Gonçalves (3) 6,85 pzo ú* Logical Song (brz), 60, O.Alderete (4) 114,50 3 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: IRWIN $ 1,90 y 1,10. Star Galan $ 1,15. EXACTA $ 1.660,00. TRIFECTA $ 2.250,00. DOBLE $ 1.140,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'3s16c. Cuidador: P.P.Sahagian. Stud: Volver Al Futuro. El ganador de 5 años es hijo de Seek Again y Irwina DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LOW BATTERY, 57, L.Noriega (4) 2 Kildare Spring, 55, F.J.Lavigna (7) 3,25 2 cps 3 Niseko, 57, B.Enrique (2) 2,95 2 1/2 cps 4 Valiente Joy, 55, K.Banegas (1) 14,85 1/2 cpo 5 Alacran De Guinea, 54, W.Pereyra (5) 6,20 2 1/2 cps 6 Margrass, 57, Jorge Peralta (3) 4,15 cza 7 California Runner, 51, P.Capra (h) (6) 13,70 5 cps ú Gualicho Van, 54, F.L.Gonçalves (8) 10,60 6 cps - - - Dividendos: LOW BATTERY $ 4,20, 2,05 y 1,20. Kildare Spring $ 2,75 y 1,40. Niseko $ 1,30. EXACTA $ 4.050,00. TRIFECTA $ 5.665,00. DOBLE $ 2.810,00. TRIPLO CLÁSICO $ 17.550,00. CUATERNA CLÁSICA $ 87.150,00.No Corrió: (9) Candy Cove. Tiempo: 1'9s22c. Cuidador: M.M.Garrido. Stud: Tango Star (cba). El ganador de 5 años es hijo de Sabayon y Peacock Magic DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 ESLOVENIA, 57, M.Valle (4) 2* Che Bandida, 54, H.Dyke (9) 6,60 1/2 pzo 3 Mora Blue, 57, G.Bellocq (3) 27,30 pzo 4 Una Grosa, 57, E.Ortega P. (1) 5,80 1 cpo 5 Doña Austera, 57, W.Pereyra (8) 2,75 2 cps 6 Celine Aspen, 57, J.Villagra (6) 2,20 2 1/2 cps 7 Winning Legs, 57, F.L.Gonçalves (10) 3,30 pzo 8 Andermatt, 53, T.Baez (5) 112,40 2 1/2 cps 9 Es Guerrera, 55, J.Paoloni (7) 20,80 2 1/2 cps ú Selva Libre, 57, K.Banegas (2) 55,15 9 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: ESLOVENIA $ 12,35, 2,30 y 1,55. Che Bandida $ 2,30 y 2,55. Mora Blue $ 5,00. EXACTA $ 34.590,00. TRIFECTA $ 129.290,00. DOBLE $ 26.380,00. CADENA JACKPOT $ 644.787,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'26s6c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: Santa Ines. La ganadora de 4 años es hija de Hurricane Cat y Annabelle DECIMOQUINTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 PLANET DUBAI, 57, R.Blanco (4) 2 El Sinsacate, 57, A.Paez (9) 7,20 1/2 cpo 3 Tu Sexto Sentido, 57, G.Calvente (11) 3,20 2 cps 4* Soy Humorista, 54, A.Allois (1) 7,80 1/2 cpo 5 Marcelino E, 56, J.Espinoza (12) 19,50 1 cpo 6 Undia Candy, 57, F.L.Gonçalves (13) 3,05 1 1/2 cpo 7 Toto Plus, 54, R.Villegas (2a) 20,75 2 cps 8 De Gloria, 57, K.Banegas (5) 4,25 1 cpo 9 Radiant Winner, 53, R.Salazar (2) 20,75 2 cps 10X Polaco Del Alma, 57, J.Rivarola (3) 49,30 v.m. 11 Vuelven Los Sueños, 57, P.Carrizo (10) 97,60 3 cps 12 Julis Bomb, 53, T.Baez (7) 121,15 4 cps ú Don Talante, 58, D.E.Arias (6) 22,55 7 cps - - - - - (*) Saltó al largar (X) Largó frío Dividendos: PLANET DUBAI $ 5,00, 1,50 y 1,25. El Sinsacate $ 2,80 y 3,95. Tu Sexto Sentido $ 2,25. IMPERFECTA $ 7.240,00. TRIFECTA $ 32.380,00. DOBLE $ 25.840,00.No Corrió: (8) Icy Van. Tiempo: 1'10s76c. Cuidador: H.D.Sanagua. Stud: Ni Manor. El ganador de 4 años es hijo de Sol Planet y South Dubai DECIMOSEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 DESESPERAO, 57, B.Enrique (15) 2 El Licitado, 57, F.L.Gonçalves (8) 3,80 2 1/2 cps 3 Don Runner, 53, T.Baez (9) 28,10 4 cps 4 Ribereño Scat, 57, I.Monasterolo (11) 5,95 2 cps 5 Granate Key, 53, P.Capra (h) (12) 4,95 cza 6 Rafael, 57, A.Giorgis (1) 36,50 1/2 cza 7 Mambeando, 57, M.Genzano (3) 12,15 1 cpo 8 Stormy Blood, 55, F.J.Lavigna (14) 21,15 hco 9 The Zorro, 57, R.R.Barrueco (10) 2,90 2 1/2 cps 10 Il Vero Tony, 57, K.Banegas (4) 30,05 cza 11 Emperador Nak, 57, F.Correa (7) 81,45 2 1/2 cps 12 Señor Link, 57, J.M.Sanchez (13) 91,55 2 cps 13 Cachetin, 57, D.R.Gomez (6) 38,35 3/4 cpo ú Modo Avion, 57, C.Montoya (2) 15,40 11 cps - - - Dividendos: DESESPERAO $ 6,20, 3,55 y 2,05. El Licitado $ 3,10 y 2,30. Don Runner $ 4,20. IMPERFECTA ú $ 2.880,00. CUATRIFECTA $ 264.405,00. DOBLE PLUS $ 32.075,00. TRIPLO FINAL $ 352.200,00. CUATERNA $ 2.000.000,00. QUINTUPLO $ 757.950,00. No Corrió: (5) Bienvenido Key. Tiempo: 58s74c. Cuidador: J.M.Moncada. Stud: Don Florentino. 