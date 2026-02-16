Javier Milei: dos viajes a EEUU para ratificarse como el principal aliado de Donald Trump

Trump, Milei Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump.

La primera escala será este jueves 19 de febrero en Washington. Milei participará de la sesión inaugural de la Junta de la Paz, un organismo multilateral creado por Trump para supervisar los acuerdos en Medio Oriente y la reconstrucción de Gaza. Este nuevo ente, que el estadounidense proyecta con funciones similares a las de las Naciones Unidas, pero bajo su control directo, no cuenta con el apoyo de las potencias europeas ni de los principales vecinos regionales como Brasil, México y Colombia. De hecho, en América Latina, solo Argentina y Paraguay enviarán a sus presidentes a esta primera cita.

Dos semanas después, el 7 de marzo, Milei aterrizará en Miami para una cumbre exclusiva de mandatarios latinoamericanos alineados con la Casa Blanca. El encuentro, que reunirá a figuras como Nayib Bukele (El Salvador), Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador), tiene un trasfondo geopolítico claro: la doctrina de seguridad hemisférica de Trump. El objetivo será presionar para quebrar la influencia de China en la región, instando a los países participantes a cortar lazos comerciales con Beijing, especialmente en sectores estratégicos como los minerales críticos y la infraestructura de inteligencia.

Finalmente, la gira de marzo cerrará en Nueva York con un marcado perfil económico. Entre el 9 y el 11 de marzo, el presidente abrirá la "Argentina Week", un foro financiero coorganizado por gigantes como J.P. Morgan y Bank of America. El embajador Alec Oxenford destacó la relevancia del evento asegurando que el país pasó de ser una "curiosidad" a generar "respeto" en el mundo inversor. Allí, Milei será el orador principal ante banqueros y fondos de inversión, buscando traducir su sintonía política con Trump en la llegada de capitales privados al país