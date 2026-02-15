Reforma laboral: Patricia Bullrich confirmó que el Gobierno modificará el artículo sobre licencias médicas

“Vamos a hacer una modificación para enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables y vamos a dejar un 100% del salario. Lo estamos trabajando. Pero será solo cuando haya corroboración fehaciente del caso”, afirmó en declaraciones televisivas. Según explicó, la excepción será acotada y requerirá certificación médica clara.

Bullrich indicó que el oficialismo aún define el instrumento legal para introducir el cambio. “Vamos a ver si lo hacemos por Diputados. Lo estamos hablando con la mesa política y con Martín Menem. No sé si lo hacemos por reglamentación o lo buscamos con artículo de ley como otra ley, pero le vamos a buscar la forma”, sostuvo.

Embed Reforma laboral: tras las críticas, el Gobierno anticipó que modificará el artículo de las licencias médicas



Así lo confirmó la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Explicó que los cambios se harán solo para las enfermedades severas. pic.twitter.com/roFZEpCKId — TN - Todo Noticias (@todonoticias) February 16, 2026

La presidenta del bloque libertario defendió el espíritu de la reforma y apuntó contra lo que definió como abusos en el sistema. “Tiene que ser bien cerrado, un certificado claro, que no sea parte de una industria que queremos desarmar”, señaló. Y agregó: “Queremos destruir esa mafia. Nuestro objetivo es que la Argentina no tenga un 15% de ausentismo. Que se termine la avivada de que todas las semanas tengo un problema y no trabajo. Necesitamos productividad”.

Además, rechazó las críticas de la oposición sobre la incorporación del artículo. “No fue así, lo discutimos con todos los bloques. Estuvo casi 15 días antes. Es un tema muy sensible, pero así como hay una mafia en la litigiosidad, hay también una mafia con los certificados médicos”, afirmó. También destacó que se trata de “la primera reforma laboral que hay en 50 años que toca temas muy de fondo”.

En paralelo, se refirió al proyecto para bajar la edad de imputabilidad y confirmó que el Senado se reunirá el jueves en comisión con la presencia de familiares de víctimas. En esa línea, sostuvo que la iniciativa avanzará sin cambios y confió en que será aprobada sin modificaciones.