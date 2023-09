Night In Bangkok , 57, E.G.Ortega T.

DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LA FLOR MAS BELLA, 53, L.Armoha (5) 2 Cautiva Salvaje, 53, T.Baez (10) 5,90 1/2 cza 3 Just For Fun, 57, B.Enrique (12) 4,50 7 cps 4 Important Frida, 57, F.Corrales (7) 32,50 1/2 cza 5 Emana Ternura, 57, A.Castro (4) 46,60 cza 6 La Blazvich, 57, F.L.Gonçalves (2) 2,70 1 1/2 cpo 7* Sexy Dream, 57, G.Bonasola (3) 5,55 1 cpo 8 Homenajeada Sta Ines, 57, R.R.Barrueco (6) 51,05 1 cpo 9 Experta Con Clase, 57, G.Borda (1) 9,15 1/2 cpo 10 Lamimi, 57, W.Pereyra (11) 10,05 3/4 cpo 11 Gola, 53, L.Recuero (8) 110,55 pzo ú Fem Fatale, 57, E.Ortega P. (13) 7,90 7 cps - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: LA FLOR MAS BELLA $ 6,00, 2,45 y 2,40. Cautiva Salvaje $ 2,25 y 1,70. Just For Fun $ 1,80. IMPERFECTA $ 4.080,00. CUATRIFECTA $ 878.695,00. DOBLE PLUS $ 24.250,00. TRIPLO FINAL $ 122.225,00. CUATERNA $ 4.000.000,00. QUINTUPLO $ 3.000.000,00.No corrieron: (9) Sinceramente y (14) Doble Amarilla. Tiempo: 1'11s74c. Cuidador: V.H.Pereyra. Stud: El Cufa (r. Iv). La ganadora de 4 años es hija de Vastago Salvaje y Teacher Inte. RECAUDACIÓN: $ 119.991.053..

CARBRAVO. Ni Yo Ni Tu. Curry Song. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra. DOBLE.No corrieron: (3) Payaso Azul y (14) Cafe Ristretto1'11s97c.I.G.Canoves.Hugo Luis (az). El ganador de 4 años es hijo de Mestre y Minthara