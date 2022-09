Resultados de las carreras de ayer en La Plata

She Will Run , 57, Jorge Peralta

SEXTA CARRERA- 2000 METROSPremio: Gran Premio Selección De Potrancas (g1) - Copa Criadores Argentinos Del Sangre Pura De Carrera - GRUPO I Pag. Dist. 1 UNA ARRABALERA, 56, F.L.Gonçalves (1) 2 Enderly, 56, M.Valle (7) 3,45 4 cps 3 Joy Rose, 56, R.Bascuñan (5) 14,40 1 cpo 4 Que Cosa Seria, 56, B.Enrique (2) 18,90 1 1/2 cpo 5 Terms Seiver, 56, J.Villagra (6) 22,95 3 cps 6 Doña Naif, 56, W.Pereyra (3) 4,85 cza ú After Dubai, 56, F.Arreguy (h) (4) 47,70 12 cps - - - Dividendos: UNA ARRABALERA $ 1,40 y 1,10. Enderly $ 1,15. EXACTA $ 155,00. TRIFECTA $ 827,50. DOBLE $ 970,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'8s24c. Cuidador: C.L.Bellier. Stud: Tinta Roja. La ganadora de 3 años es hija de Cima De Triomphe y Lucinda Halo SEPTIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 STRATEGIC WEST, 53, J.Pintos (10) 2 Leon Diferente, 57, B.Enrique (7) 1,45 1 1/2 cpo 3 Gigolo, 54, K.Banegas (6) 20,60 1/2 cpo 4 Mimoso Soñado, 54, P.Diestra (h) (1) 45,65 2 cps 5 Empirico Lu, 57, M.Fernandez (11) 15,45 cza 6 Tamayo Azteca, 57, M.A.Sosa (8) 11,60 hco 7 King Royale, 54, J.Villagra (2) 14,15 1 1/2 cpo 8 Wood Lodge, 53, E.G.Ortega T. (3) 52,60 1/2 pzo 9 Rio Alfeo, 57, R.Bascuñan (9) 6,20 3/4 cpo 10 Chino Tie, 54, Jorge Peralta (4) 13,25 2 cps ú Charly Class, 55, J.Avendaño (5) 46,65 4 cps - - - Dividendos: STRATEGIC WEST $ 7,05, 1,55 y 1,10. Leon Diferente $ 1,20 y 1,10. Gigolo $ 1,10. EXACTA $ 930,00. TRIFECTA $ 20.035,00. DOBLE $ 620,00. TRIPLO $ 4.727,50. CUATERNA $ 10.435,00. Corrieron todos. Tiempo: 59s85c. Cuidador: E.A.Mondazzi. Stud: Maripa. El ganador de 7 años es hijo de Strategic Prince y Western Girl OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 AMIGUITA ESTRELLA, 57, M.Fernandez (5) 2 Luminosa Hero, 57, W.Pereyra (9) 5,10 3 cps 3 Angiola Maja, 57, F.Arreguy (h) (12) 17,05 1/2 cpo 4 Mademoiselle Ivonne, 57, D.E.Arias (4) 3,95 4 cps 5 Coronada Pampa, 57, D.Lencinas (3) 12,80 1/2 cpo 6 Josephine`s Castle, 57, Jorge Peralta (8) 12,86 2 1/2 cps 7 Bruzola, 57, A.Cabrera (7) 19,15 2 cps 8 Jugar La Vida, 57, G.Villalba (2) 8,65 2 cps 9 Paquita Stai, 53, F.Caceres (1) 71,15 2 cps 10 La Autonoma, 54, J.Roman (10) 77,50 2 1/2 cps 11 Les Gana Igual, 57, R.Bascuñan (11) 27,90 7 cps ú Adorable Roma, 57, J.Rivarola (6) 221,85 9 cps - - - Dividendos: AMIGUITA ESTRELLA $ 2,00, 1,35 y 1,10. Luminosa Hero $ 2,05 y 1,35. Angiola Maja $ 1,65. EXACTA $ 475,00. TRIFECTA $ 6.610,00. DOBLE $ 987,50. CADENA: con 6 aciertos $ 67.928,00, con 5 aciertos $ 537,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'0s65c. Cuidador: G.A.Escudero. Stud: El Hangar. La ganadora de 4 años es hija de Todo Un Amiguito y La Musetta NOVENA CARRERA- 1500 METROSPremio: Clásico Danzadora - Copa sforrajeria Y Transporte Los Cardaless Pag. Dist. 1 LOVELY FACE, 56, F.L.Gonçalves (1) 2 Most Briller, 56, J.Villagra (5) 4,35 1 1/2 cpo 3 Che Mamita, 56, G.Villalba (6) 14,65 3 cps 4 Joy Melodica, 56, W.Pereyra (4) 5,60 1 1/2 cpo 5 Carbonara Song, 56, W.Aguirre (2) 2,80 8 cps - - - Dividendos: LOVELY FACE $ 1,75. EXACTA $ 150,00. TRIFECTA $ 522,50. DOBLE $ 260,00.No Corrió: (3) Boquita Salvaje. Tiempo: 1'30s99c. Cuidador: G.J.Frenkel S.. Stud: Doña Pancha. La ganadora de 3 años es hija de In The Dark y Love And Roses DECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 OLSEN, 56, R.Bascuñan (9) 2 Convide Rutero, 56, B.Enrique (12) 3,90 pzo 3 Seeking Island, 56, D.E.Arias (4) 4,80 cza 4 En Transito, 56, W.Pereyra (3) 1,85 3 cps 5 Il Valentin Cat, 56, W.Aguirre (10) 10,70 3/4 cpo 6 Señor Dante, 56, F.L.Gonçalves (1) 15,10 1 cpo 7 Chinesco, 53, E.Martinez (5) 16,30 1 1/2 cpo 8 Grand Rex, 56, J.Villagra (8) 35,85 1 1/2 cpo 9 Manolo Vega, 52, D.Lencinas (11) 164,80 5 cps 10 Anteco, 56, A.Marinhas (6) 46,00 1/2 cza ú Holland Hit, 56, A.Cabrera (2) 28,10 5 cps - - - Dividendos: OLSEN $ 19,85, 4,05 y 1,60. Convide Rutero $ 2,20 y 1,30. Seeking Island $ 1,20. EXACTA $ 2.352,50. TRIFECTA $ 33.727,00. DOBLE $ 1.372,50. TRIPLO $ 3.847,50. CUATERNA $ 43.102,50. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 27.271,00. con 4 aciertos $ 166,00.No Corrió: (7) Emma Asiatico. Tiempo: 1'5s31c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Hs. Pozo De Luna. El ganador de 3 años es hijo de Portal Del Alto y Ochagavia UNDECIMA CARRERA- 2200 METROSPremio: Clásico Stud Book Argentino (l) - L Pag. Dist. 1 COOL CITY, 60, B.Enrique (9) 2 Lagarto Boy, 58, W.Moreyra (1) 2,45 1/2 cpo 3 Picaflor Letal, 58, D.E.Arias (7) 3,85 9 cps 4 Super Barty, 58, W.Aguirre (8) 15,95 1/2 cza 5 Klemen, 60, W.Pereyra (6) 3,45 3 cps 6 A Great Deal, 60, R.L.Gonzalez (4) 64,80 s.a. - - - Dividendos: COOL CITY $ 2,75 y 1,70. Lagarto Boy $ 1,20. EXACTA $ 467,50. TRIFECTA $ 1.887,50. DOBLE $ 2.567,50.No corrieron: (2) Hold The Door, (3) Brullemail y (5) Dreaman. Tiempo: 2'18s61c. Cuidador: N.A.Gaitan. Stud: Gran Muñeca. El ganador de 5 años es hijo de Cityscape y Buena Onda Key DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 PAQUETITO, 56, D.E.Arias (10) 2 Tico Tico, 56, M.J.Lopez (4) 70,65 2 1/2 cps 3 Exercise Calm, 53, E.Candia G. (7) 12,35 3/4 cpo 4 Che Adivinador, 56, F.L.Gonçalves (6) 2,40 hco 5 Gran Logro, 56, J.Villagra (3) 13,45 pzo 6 Pompeyo, 52, I.Delli Q. (11) 6,00 3 cps 7 Manano, 52, G.Borda (8) 24,20 1 cpo 8 Re Fino, 56, A.O.Lopez (9) 47,30 2 cps 9 Metal Precioso, 54, J.Yalet (h) (2) 21,15 2 cps 10 Valentino Check, 56, A.Marinhas (1) 35,90 3 cps ú Cordon, 56, M.Delli Q. (5) 160,95 1 1/2 cpo - - - Dividendos: PAQUETITO $ 1,995, 1,45 y 1,15. Tico Tico $ 15,30 y 10,45. Exercise Calm $ 4,10. EXACTA $ 5.662,50. TRIFECTA $ 47.177,50. DOBLE $ 277,50. TRIPLO $ 4.817,50. CUATERNA $ 6.695,00.No Corrió: (12) Deep Ocean. Tiempo: 1'7s17c. Cuidador: A.I.Cabello. Stud: Viviani. El ganador de 3 años es hijo de Manipulator y Al Mirarte DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 TANCHO, 57, I.Delli Q. (4) 2 Low, 55, M.Fernandez (2) 3,55 1/2 cpo 3* Not Alone, 53, J.Pintos (10) 2,35 1 1/2 cpo 4 Arriesgo, 54, R.L.Gonzalez (6) 26,40 1/2 cpo 5 Excellent Rate, 54, R.Villegas (7) 8,35 cza 6 Intenable, 54, S.Arias (8) 17,00 cza 7 Don Silvester, 55, A.Giorgis (5) 4,60 3/4 cpo 8 Super Fugaz, 54, M.Giuliano C. (9) 78,65 4 cps ú Tinto Demoledor, 57, D.E.Arias (1) 5,50 1 1/2 cpo - - - - - (*) Largó frío Dividendos: TANCHO $ 10,80, 1,80 y 1,60. Low $ 1,60 y 1,20. Not Alone $ 1,50. EXACTA $ 2.157,50. TRIFECTA $ 6.077,50. DOBLE $ 612,50.No corrieron: (3) Igual Si, (11) Solunto y (12) El Delineado. Tiempo: 1'1s55c. Cuidador: C.N.Corrales. Stud: Candela C. El ganador de 6 años es hijo de Sidney`s Candy y Tenace DECIMOCUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 TRIPULANTE FUGAZ, 56, D.E.Arias (8) 2 Bat Edition, 56, A.Giorgis (5) 4,90 1/2 cpo 3 Orange Top, 56, M.Fernandez (11) 50,80 5 cps 4 San Martin Day, 56, R.L.Gonzalez (10) 78,25 cza 5 Sin Olvido, 52, I.Delli Q. (4) 6,50 1 1/2 cpo 6 Testa, 56, F.Arreguy (h) (1) 4,80 1 1/2 cpo 7 Elegido Net, 52, D.Lencinas (7) 201,15 2 cps 8 Astro Southern, 56, M.N.Ferreyra (6) 33,75 1 cpo 9 Entitlement, 53, E.Candia G. (3) 9,30 pzo 10 Icy Van, 56, D.R.Gomez (2) 89,10 2 cps 11 Flor Si, 56, L.Caceres (9) 304,45 1 cpo ú* Quiet Bro, 56, A.I.Romay (12) 2,50 - - - - - (*) Rodó Dividendos: TRIPULANTE FUGAZ $ 4,25, 2,95 y 3,05. Bat Edition $ 2,50 y 2,75. Orange Top $ 10,05. IMPERFECTA $ 835,00. CUATRIFECTA $ 729.020,00. DOBLE DESQUITE $ 9.450,00. TRIPLO $ 12.345,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 49.725,00. No Corrió: (13) Corazon Near. Tiempo: 1'7s49c. Cuidador: F.Echenique. Stud: Cachu. El ganador de 3 años es hijo de Fragotero y Tripartit. RECAUDACIÓN: $ 52.246.945.. TANCHO. Low. Not Alone. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (3) Igual Si, (11) Solunto y (12) El Delineado1'1s55c.C.N.Corrales.Candela C. El ganador de 6 años es hijo de Sidney`s Candy y Tenace PAQUETITO. Tico Tico. Exercise Calm. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA.No Corrió: (12) Deep Ocean1'7s17c.A.I.Cabello.Viviani. El ganador de 3 años es hijo de Manipulator y Al Mirarte COOL CITY. Lagarto Boy. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (2) Hold The Door, (3) Brullemail y (5) Dreaman2'18s61c.N.A.Gaitan.Gran Muñeca. El ganador de 5 años es hijo de Cityscape y Buena Onda Key OLSEN. Convide Rutero. Seeking Island. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO con 5 aciertos. con 4 aciertos.No Corrió: (7) Emma Asiatico1'5s31c.N.Martin Ferro.Hs. Pozo De Luna. El ganador de 3 años es hijo de Portal Del Alto y Ochagavia LOVELY FACE. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (3) Boquita Salvaje1'30s99c.G.J.Frenkel S..Doña Pancha. La ganadora de 3 años es hija de In The Dark y Love And Roses AMIGUITA ESTRELLA. Luminosa Hero. Angiola Maja. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CADENA: con 6 aciertoscon 5 aciertos. Corrieron todos1'0s65c.G.A.Escudero.El Hangar. La ganadora de 4 años es hija de Todo Un Amiguito y La Musetta STRATEGIC WEST. Leon Diferente. Gigolo. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. Corrieron todos59s85c.E.A.Mondazzi.Maripa. El ganador de 7 años es hijo de Strategic Prince y Western Girl UNA ARRABALERA. Enderly. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos2'8s24c.C.L.Bellier.Tinta Roja. La ganadora de 3 años es hija de Cima De Triomphe y Lucinda Halo

OSCURISIMA. Paquetizate. She Will Run. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (3) Tutelen Ruca1'13s5c.E.Cedeño H..C. G. G. A (az). La ganadora de 4 años es hija de In The Dark y Leonisima