DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 HELLO NACHO, 57, F.Menendez (4) 2 Agravio, 57, D.R.Gomez (14) 5,15 1 cpo 3 Lugh, 57, M.Fernandez (1) 11,40 1/2 cpo 4 Angel Rojo, 57, F.Arreguy (h) (11) 16,00 1 1/2 cpo 5 Evo Chichito, 57, Jorge Peralta (13) 10,00 2 1/2 cps 6 Un Potrillazo, 57, J.Rivarola (6) 2,85 1 1/2 cpo 7 Loro Flesh, 54, R.Villegas (12) 4,50 1 1/2 cpo 8 Golan Cat, 54, U.Chaves (2) 8,15 cza 9 Ruah, 57, W.Aguirre (9) 42,65 1 cpo 10 Cretino Cosmico, 53, J.Pintos (7) 12,45 5 cps ú Misil Crack, 57, M.J.Lopez (5) 21,40 11 cps - - -

Dividendos: HELLO NACHO $ 8,20, 4,05 y 2,45. Agravio $ 2,90 y 2,10. Lugh $ 3,50. IMPERFECTA $ 3.9695,00. CUATRIFECTA $. DOBLE DESQUITE $ 5.770,00. TRIPLO $ 13.770,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 46.915,00. No corrieron: (3) Earshot, (8) Intrigado y (10) Che Becado. Tiempo: 1'13s53c. Cuidador: L.M.Romero. Stud: Family R (tan). El ganador de 4 años es hijo de Knockout y Hello My Lov. RECAUDACIÓN: $ 46.717.686..