Resultados de las carreras de ayer en La Plata

Doctor Best , 51, J.Espinoza

CANDY GO , 54, Jorge Peralta

DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SOLO RAP, 57, F.Menendez (2) 2 Que Dia Bueno, 57, W.Aguirre (7) 2,65 3/4 cpo 3 Kalblood, 54, U.Chaves (5) 9,75 4 cps 4 Vasco Peregrino, 54, D.Lencinas (12) 5,70 4 cps 5 Eugenio Del Monte, 57, F.Arreguy (h) (15) 9,65 2 cps 6 Romano Kiin Ha, 54, J.R.Benitez V. (1) 33,25 2 cps 7 Mr Brownstone, 57, R.L.Gonzalez (3) 6,60 1/2 pzo 8 Silver Stripe, 54, F.Roldan (6) 8,60 1/2 cpo 9 Van Nic, 55, J.Carrizo (14) 8,30 3/4 cpo 10 Meet Winselot, 57, C.Sandoval (4) 198,65 1/2 pzo 11 Estaing, 54, R.Villegas (8) 29,85 2 1/2 cps 12 Puzz Zureto, 55, J.Rivarola (13) 51,85 5 cps ú Blue New, 53, J.Yalet (h) (9) 309,20 8 cps - - - Dividendos: SOLO RAP $ 6,30, 2,125 y 1,75. Que dia Bueno $ 1,45 y 1,35. Kalblood $ 3,60. IMPERFECTA $ 725,00. CUATRIFECTA $ 48.380,00. DOBLE DESQUITE $ 10.050,00. TRIPLO $ 204.455,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 930.030,00. No corrieron: (10) Striper Alberto y (11) Great Kick. Tiempo: 1'13s96c. Cuidador: O.M.Rodriguez. Stud: El Cabildo (az). El ganador de 5 años es hijo de Boby Solo y Fast As Win. RECAUDACIÓN: $ 47.818.537..

CANDY GO. Memcanto. Great Pasmence. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'18s8c.F.Pelacani.Los Norteños (az). El ganador de 6 años es hijo de Catcher In The Rye y Candy Shine