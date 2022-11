Resultados de las carreras de ayer en La Plata

May Carleton , 54, E.Candia G.

UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 CORRENTINO HUSSON, 53, F.Caceres (2) 2 Nurval, 57, Jorge Peralta (4) 3,05 1 cpo 3 Shaking Money, 57, F.Menendez (8) 5,30 2 cps 4 Que Dia Bueno, 57, W.Aguirre (11) 1,70 1/2 cpo 5 Ree Ligero, 57, R.Bascuñan (7) 65,35 3 cps 6 Romano Kiin Ha, 54, J.R.Benitez V. (1) 44,40 3 cps 7 Gato Iluminado, 57, A.Cabrera (6) 13,75 2 1/2 cps ú Silver Stripe, 54, F.Roldan (9) 32,55 19 cps - - - Dividendos: CORRENTINO HUSSON $ 6,50 y 2,50. Nurval $ 1,65. EXACTA $ 1.842,50. TRIFECTA $ 4.422,50. DOBLE $ 660,00.No corrieron: (3) Faint Beach, (5) Big Primero y (10) Estaing. Tiempo: 1'26s47c. Cuidador: F.H.Mentucci. Stud: El Barrial (r.iv). El ganador de 5 años es hijo de Sabat Husson y Boquita Mia DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SHARP EYED, 57, P.Carrizo (9) 2 Angel Poeta, 53, R.Muñoz (6) 12,55 cza 3 Sloam, 54, D.Lencinas (14) 4,20 4 cps 4 Tuti Bopp, 53, M.Rey (4a) 68,05 pzo 5 Marcus, 54, S.Arias (8) 10,15 3/4 cpo 6 Ruah, 57, F.Arreguy (h) (1) 86,95 3 cps 7 Honor Campero, 54, U.Chaves (5) 7,20 4 cps 8 Badajo Song, 54, E.Candia G. (2) 26,80 1/2 pzo 9 Le Vizir, 53, J.Pintos (13) 122,95 1/2 pzo 10 Sleep Away, 57, J.Rivarola (10) 69,05 1 cpo 11 Ultimate Good, 57, M.J.Lopez (12) 53,25 v.m. 12 Global Dandy, 57, W.Aguirre (7) 2,50 1 cpo 13 Fury Tech, 57, D.E.Arias (4) 68,05 6 cps ú Vives Daniel, 57, A.Cabrera (3) 56,25 7 cps - - - Dividendos: SHARP EYED $ 3,10, 2,70 y 1,35. Angel Poeta $ 11,40 y 1,90. Sloam $ 1,35. IMPERFECTA $ 1.850,00. CUATRIFECTA $ 147.482,50. DOBLE DESQUITE $ 5.080,00. TRIPLO $ 9.105,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 15.720,00. No Corrió: (11) Earshot. Tiempo: 1'12s90c. Cuidador: R.Vega. Stud: Caminito I I (gguay). El ganador de 4 años es hijo de Sebi Halo y Bellane. RECAUDACIÓN: 49.358.694.

