Resultados de las carreras de ayer en La Plata

DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CANDY GO, 57, F.Menendez (10) 2 Sarlat, 54, A.I.Romay (13) 32,05 cza 3 Champi Zeta, 54, L.Ramallo (3) 213,50 3 cps 4 Great Pasmence, 57, J.Rivarola (9) 21,80 1/2 pzo 5 Evinrude, 54, R.Villegas (11) 14,95 3/4 cpo 6 Compasivo Best, 57, M.A.Sosa (12) 8,45 pzo 7 Blue Eyed Soul, 57, K.Banegas (14) 2,45 1 1/2 cpo 8 Don Silvester, 54, G.Borda (2) 11,65 pzo 9 Mencanto, 55, E.Candia G. (4) 4,60 1/2 cpo 10 Low, 54, U.Chaves (8) 18,85 1/2 cpo 11 Empirico Lu, 54, J.Roman (5) 7,05 1/2 cpo 12 Kohinoor, 57, C.Velazquez (1) 14,60 8 cps ú* Pronto Deseo, 54, D.Lencinas (6) 20,70 - - - - - (*) Desmontó

Dividendos: CANDY GO $ 9,55, 4,70 y 3,75. Sarlat $ 20,45 y 10,35. Champi Zeta $ 15,40. IMPERFECTA $ 22.585,00. Cuatrrifecta . DOBLE DESQUITE $ 29.130,00. TRIPLO $ 58.425,00. CUATERNA $ 213.625,00. No Corrió: (7) Seal Dubai. Tiempo: 1'13s26c. Cuidador: F.Pelacani. Stud: Los Norteños (az). El ganador de 6 años es hijo de Catcher In The Rye y Candy Shin. RECAUDACIÓN: $ 53.174.926..

DISCEPOLA. Nota Al Pie. Tabulera. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'13s72c.M.A.Abalos.Lueve. La ganadora de 5 años es hija de Equal Stripes y Dia De La Madre