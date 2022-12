Resultados de las carreras de ayer en La Plata

BELONG ME PLUS , 57, N.Ortiz

SEGUNDA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LA NINFA FLORA, 56, Jorge Peralta (10) 2 Barby Hit, 53, J.Roman (3) 10,70 3 cps 3 Cela, 52, R.Villegas (12) 6,50 1 1/2 cpo 4 Blue Again, 56, M.A.Sosa (8) 8,85 6 cps 5 Ree Justa, 56, J.Rivarola (9) 14,95 1 1/2 cpo 6 Chingola, 56, E.Martinez (11) 17,75 1/2 pzo 7 Flor Y Truco Letal, 52, L.Dominguez (7) 43,70 1 1/2 cpo 8 Samaya, 56, R.L.Gonzalez (4) 26,35 1 1/2 cpo 9 Parla, 52, I.Delli Q. (5) 0,00 1 1/2 cpo 10 Cobra Si, 56, P.Diestra (h) (6) 15,60 4 cps ú Scarlet Overkill, 52, F.Enea (13) 28,25 7 cps - - - Dividendos: LA NINFA FLORA $ 1,35, 1,10 y 1,10. Barby Hit $ 1,90 y 1,10. Cela $ 1,10. IMPERFECTA $ 535,50. CUATRIFECTA $ 9.188,00. DOBLE $ 1.065,00.No corrieron: (1) Santa Mapuche y (2) Rosaura Key. Tiempo: 59s41c. Cuidador: A.O.Vigil. Stud: Tres Jotas. La ganadora de 3 años es hija de Il Campione y La Cabanel TERCERA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 TREMENDA SKY, 54, S.Arias (6) 2 Coloretta, 55, E.Candia G. (9) 6,45 3/4 cpo 3 Paloma De Lagos, 53, L.Lopez B. (3) 8,85 1 1/2 cpo 4 Rosa Robada, 55, F.Menendez (4) 8,75 1 1/2 cpo 5 Mechera Cachorra, 53, A.Sanchez (8) 23,25 5 cps 6 Bombita Letal, 54, R.Villegas (1) 8,80 2 cps 7 Satoshi, 57, A.I.Romay (7) 4,75 1 cpo ú Super Hankita, 57, M.Aserito (2) 11,25 4 cps - - - Dividendos: TREMENDA SKY $ 1,80 y 1,85. Coloretta $ 2,05. EXACTA $ 517,50. TRIFECTA $ 2.967,50. DOBLE $ 152,50.No Corrió: (5) Clara Imbatible. Tiempo: 58s85c. Cuidador: L.O.Tournoud. Stud: Consagrado. La ganadora de 5 años es hija de Falling Sky y Storm Indy CUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 DON SOÑADOR, 57, F.L.Gonçalves (10) 2 Million Reasons, 54, G.Borda (8) 4,45 2 1/2 cps 3 Valid Mago, 54, S.Arias (1) 15,00 4 cps 4 Chapa Bar, 57, K.Banegas (6) 4,15 1/2 cza 5 Ipa Prize, 52, U.Chaves (4) 40,55 1 cpo 6 Fire D`oro, 55, E.Candia G. (9) 6,10 3/4 cpo 7 Leaping Lord, 57, F.Aguirre (5) 5,65 cza 8 The Cat Is Guzmi, 51, R.Villegas (3) 10,85 2 cps ú Amigo Conrado, 57, J.Rivarola (2) 9,70 3 cps - - - Dividendos: DON SOÑADOR $ 3,30, 1,80 y 1,40. Million Reasons $ 2,35 y 2,55. Valid Mago $ 4,20. EXACTA $ 755,00. TRIFECTA $ 10.125,00. DOBLE $ 325,00. CUATERNA $ 6.493,00.No Corrió: (7) The Jordan. Tiempo: 1'11s33c. Cuidador: M.A.Goicoechea. Stud: Los Bola Cero (az). El ganador de 5 años es hijo de Don Letal y Drimcamtru QUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 CALA GIRL, 56, G.Borda (8) 2 Manda Un Email, 52, R.Salazar (10) 5,65 4 cps 3 Arrabalera Inca, 56, F.L.Gonçalves (3) 2,55 5 cps 4 Rodesiana, 54, L.Ramallo (1) 21,10 hco 5 Unica Causa, 53, J.Roman (13) 23,75 3/4 cpo 6 Happiness Dan, 56, K.Banegas (6) 13,55 2 cps 7 Marinaluna, 56, E.Martinez (5) 5,15 1/2 cza 8 Costa Mani, 53, R.Villegas (11) 45,25 1/2 pzo 9 Lady Lisa, 52, L.Lopez B. (7) 273,25 pzo 10 Mi Linda Cat, 52, J.Pintos (9) 125,70 5 cps 11 Candy Tina, 56, M.J.Lopez (12) 15,15 5 cps 12 Princesa Martina, 56, F.Aguirre (4) 159,85 1 1/2 cpo ú Opera Kid, 54, E.Candia G. (2) 106,40 1 cpo - - - Dividendos: CALA GIRL $ 2,80, 1,40 y 1,20. Manda Un Mail $ 2,00 y 1,40. Arrabalera Inca $ 1,20. IMPERFECTA $ 392,50. CUATRIFECTA $ 3.654,00. DOBLE $ 687,50. CUATERNA $ 2.225,00. Corrieron todos. Tiempo: 59s52c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: El Basti. La ganadora de 3 años es hija de Greenspring y Corralera SEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 TWEEDY SUN, 54, J.Avendaño (6) 2 Master De Luna, 56, P.Carrizo (8) 16,50 5 cps 3 Super Curious, 56, F.L.Gonçalves (2) 1,90 pzo 4 Rio Ingles, 56, M.J.Lopez (7) 13,45 pzo 5 Lunar Bird, 56, P.Sotelo (9) 10,45 1/2 cpo 6 Alfano Top, 56, P.Diestra (h) (1) 25,85 2 1/2 cps 7 Evo Siciliano, 56, R.L.Gonzalez (5) 30,60 8 cps 8 Mineral De Oro, 56, K.Banegas (4) 3,15 4 cps ú Mikylakes, 56, E.Martinez (3) 34,05 8 cps - - - Dividendos: TWEEDY SUN $ 4,55, 2,65 y 2,40. Master De Luna $ 3,45 y 1,65. Super Curious $ 1,25. EXACTA $ 9.337,50. TRIFECTA $ 18.470,00. DOBLE $ 1.435,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'12s55c. Cuidador: H.J.A.Torres. Stud: Tres Reinas (mza). El ganador de 3 años es hijo de Il Campione y Tweedy Halo SEPTIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SHE WILL RUN, 57, Jorge Peralta (4) 2 Cinny, 57, W.Pereyra (7) 2,40 cza 3 Danieli, 53, L.Brigas (11) 6,15 cza 4 Rock In Dubai, 57, K.Banegas (9) 9,75 2 cps 5 Smart Hit, 57, A.Cabrera (1) 8,65 3/4 cpo 6 Play Santina, 57, W.Maturan (6) 41,45 1 1/2 cpo 7 Mamo Mamo Abu, 57, G.Borda (5) 36,40 1 cpo 8 Fotonastia, 57, R.Bascuñan (10) 15,70 2 cps 9 Bruja Timida, 55, E.Candia G. (2) 3,90 2 cps ú Si Beso, 55, N.Villarreta (8) 75,65 2 cps - - - Dividendos: SHE WILL RUN $ 4,75, 1,85 Y 1,80. Cinny $ 1,65 Y 1,45. Danieli $ 2,10. EXACTA $ 872,50. TRIFECTA $ 4.785,00. DOBLE $ 1.172,50. TRIPLO $ 6.960,00. CUATERNA $ 25.000,00.No Corrió: (3) Too Ta. Tiempo: 1'0s15c. Cuidador: F.O.David. Stud: Stud La Silvia. La ganadora de 4 años es hija de Star Runner y Sacra OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 MOORELAND, 56, K.Banegas (10) 2 Andes Nevados, 53, F.Roldan (3) 6,90 hco 3 Lord Indy, 56, R.Bascuñan (7) 4,90 1 1/2 cpo 4 Que Bello Duque, 56, P.Diestra (h) (9) 26,70 3 cps 5 Serenidad De Santo, 56, F.Aguirre (2) 73,10 4 cps 6* Evo Fichador, 52, T.Garcia (12) 9,85 2 cps 7 Nunca Es Tarde, 56, E.Martinez (5) 19,90 3/4 cpo 8 Taitero Nak, 54, N.Villarreta (1) 8,95 1 cpo 9 Soderling, 56, Jorge Peralta (4) 69,85 9 cps 10 Heart Of Soul, 53, R.Villegas (6) 73,70 1 1/2 cpo úX Tornado Emper, 56, R.L.Gonzalez (13) 90,45 - - - - - (*) Largó mal (X) Rodó Dividendos: MOORELAND $ 1,45, 1,10 y 1,10. Andes Nevados $ 1,30 y 1,10. Lord Indy $ 1,10. IMPERFECTA $ 170,00. CUATRIFECTA $ 4.980,00. DOBLE $ 337,50. CADENA con 6 aciertos $ 39.620,00. con 5 aciertos $ 499,00.No corrieron: (8) Edification y (11) Fantastico Kit. Tiempo: 1'0s42c. Cuidador: E.D.Guas. Stud: Don Joaquin (az). El ganador de 3 años es hijo de Interaction y Ganga NOVENA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 GRAND TWINS, 57, F.Aguirre (6) 2 Crispado Key, 57, A.Cabrera (2) 3,20 2 cps 3 Tweener, 57, J.Villagra (3) 2,10 1 cpo 4 Curioso Pochi, 53, L.Dominguez (7) 18,80 1 cpo 5 El Poriaju, 57, G.Borda (11) 6,15 cza 6 San Cosmo, 57, E.Martinez (1) 10,90 1 cpo 7 Escuchame Bien, 57, Jorge Peralta (10) 17,75 1 1/2 cpo 8 Owen Hunt, 57, S.Piliero (8) 6,10 1 1/2 cpo ú Hard Better, 55, L.M.Fer`dez (9) 16,30 6 cps - - - Dividendos: GRAND TWINS $ 49,20, 13,60 y 2,35. Crispado Key $ 1,65 y 1,10. Tweener $ 1,10. EXACTA $ 6.557,50. TRIFECTA $ 39.340,00. DOBLE $ 5.697,50.No corrieron: (4) Honor Campero y (5) Fury Tech. Tiempo: 59s88c. Cuidador: A.O.Vigil. Stud: Santa Cecilia. El ganador de 4 años es hijo de Grand Reward y Twins Seattle DECIMA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 MUY MECHERA, 57, F.L.Gonçalves (1) 2 Bardeada, 54, U.Chaves (12) 12,96 2 1/2 cps 3 Almaz Ayana, 54, M.Giuliano C. (3) 41,40 cza 4 Mandarina Sam, 57, S.Piliero (2) 2,85 4 cps 5 Destress, 57, Jorge Peralta (7) 9,45 cza 6 Fortaleza Viv, 53, G.Reynoso (10) 6,45 3/4 cpo 7 Villera Bob, 57, C.Sandoval (13) 47,00 1/2 cpo 8 Melania, 53, J.Pintos (4) 26,15 2 cps 9 Bien Lejana, 57, K.Banegas (6) 8,15 1/2 pzo 10 Anagus, 57, M.J.Lopez (8) 25,70 1/2 cza 11 Barzelletta, 53, A.B.Valdez (11) 15,40 1 1/2 cpo ú* Lippee, 55, E.Candia G. (9) 28,45 15 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: MUY MECHERA $ 2,75, 2,45 y 2,55. Bardeada $ 5,65 y 5,55. Almaz Ayana $ 7,05. IMPERFECTA $ 1.842,50. CUATRIFECTA $ 293.973,00. DOBLE $ 18.467,50. TRIPLO $ 60.152,50. CUATERNA $ 163.265,00. QUINTUPLO: con 5 aciertos $ 553.009,00, con 4 aciertos $ 1.234,00.No Corrió: (5) Grand Leona. Tiempo: 1'19s61c. Cuidador: J.L.Toledo. Stud: Matilda Q. C. (tan). La ganadora de 6 años es hija de Don Pedal y Gran Mechera UNDECIMA CARRERA- 2000 METROSPremio: Clásico Los Criadores (g2) - scopa Dr. Néstor R. Tartaglias - GRUPO II Pag. Dist. 1 SOPA DE LIMA, 60, B.Enrique (9) 2 Foolin, 60, J.Villagra (7) 8,20 4 cps 3 Joy Nima, 60, W.Pereyra (11) 1,55 pzo 4 Joy Rose, 54, R.Bascuñan (10) 17,95 4 cps 5 Eraria, 60, A.Cabrera (2) 10,35 7 cps 6 Speedboast, 60, F.Barroso (4) 8,85 3 cps 7 Salsa Taquera, 60, G.Borda (6) 38,50 9 cps 8 Terms Seiver, 54, F.L.Gonçalves (1) 12,85 1 cpo 9 Tocando La Cima, 60, S.Arias (3) 58,45 6 cps 10 Mas Vigente, 54, P.Carrizo (5) 22,05 10 cps ú* Sumaya, 60, K.Banegas (8) 31,15 5 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: SOPA DE LIMA $ 6,20, 2,80 y 1,10. Foolin $ 3,50 y 1,10. Joy Nima $ 1,10. EXACTA $ 2.997,50. TRIFECTA $ 6.642,50. DOBLE $ 2.872,50. Corrieron todos. Tiempo: 2'5s51c. Cuidador: N.A.Gaitan. Stud: Hs. Pozo De Luna. La ganadora de 4 años es hija de Easing Along y Samedi DUODECIMA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 BALLY BOSS, 57, F.L.Gonçalves (11) 2 Flor En Tina Cat, 54, U.Chaves (9) 5,25 cza 3 Sweet Love, 53, R.Salazar (6b) 15,05 3 cps 4 Maxima Reserva, 57, A.Cabrera (4) 2,50 1/2 cpo 5 Buenaza Eva, 53, T.Garcia (10) 24,75 1/2 cpo 6 Super Taylor, 57, M.A.Sosa (3) 70,00 2 cps 7 Salice, 57, A.I.Romay (1) 14,55 1/2 cza 8 Avec Moi, 57, R.Bascuñan (7) 26,80 2 cps 9 Mem`s Gisela, 55, E.Candia G. (6a) 15,05 1/2 pzo 10 Modern Jazz, 57, F.Arreguy (h) (8) 8,85 1/2 pzo 11 Apasionada Victoria, 53, G.Reynoso (2) 56,35 3 cps ú City The Virgin, 57, J.Villagra (5) 3,90 3 cps - - - Dividendos: BALLY BOSS $ 5,30, 4,05 y 3,50. Flor En Tina Cat $ 3,65 y 4,50. Sweet Love $ 3,50. EXACTA $ 1.145,00. TRIFECTA $ 20.515,00. DOBLE $ 3.787,50. APPUESTA TRIPLO $ 20.270,00. CUATERNA $ 672.490,00 .No Corrió: (6) Entalpia. Tiempo: 1'19s35c. Cuidador: M.R.Olivera. Stud: Sin Dueño (az). La ganadora de 4 años es hija de Holy Boss y Ballylee DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 CLICHE DE CINE, 57, W.Pereyra (12) 2 Villabona, 55, E.Candia G. (4) 11,25 cza 3 Nessbrina, 57, J.Rivarola (10) 16,60 1/2 pzo 4 Emilia Clear, 53, T.Garcia (6) 4,50 1 cpo 5 Fancy Sister, 57, P.Carrizo (7) 6,10 1/2 pzo 6 Prima Donna Kal, 57, A.I.Romay (9) 72,75 2 cps 7 Salarzalinda, 57, Jorge Peralta (2) 3,05 2 1/2 cps 8 Whiskas, 54, E.A.Lopez (1) 20,45 pzo 9 Nildita, 57, F.Arreguy (h) (5) 17,55 1 1/2 cpo 10 Bayasca, 53, J.Pintos (3) 96,70 4 cps ú Christiania, 57, M.J.Lopez (8) 20,80 16 cps - - - Dividendos: CLICHE DE CINE $ 2,80, 2,30 y 2,30. Villabona $ 3,10 y 1,95. Nessbrina $ 3,10. EXACTA $ 2.010,00. TRIFECTA $ 35.505,00. DOBLE $ 622,50.No Corrió: (11) Daiquiri. Tiempo: 1'2s7c. Cuidador: S.M.Pivano. Stud: Bingo Horse. La ganadora de 5 años es hija de Galan De Cine y Last Clichy DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LUZ DEL RIO, 55, E.Candia G. (10) 2 Zensational Dream, 54, O.Pro (h) (13) 8,35 1 cpo 3 Clarita Sar, 53, M.Rey (12) 4,90 2 1/2 cps 4 La Mariu, 57, C.Montoya (7) 15,90 3 cps 5 Fancy Rouge, 57, E.Martinez (11) 7,50 1 cpo 6 Candy Queen, 54, R.Villegas (8) 16,80 1/2 cpo 7 Sonata Halo, 57, G.Borda (9) 2,80 3/4 cpo 8 Usaina, 57, M.J.Lopez (4) 27,15 1/2 pzo 9 Agrandate, 57, D.R.Gomez (3) 8,15 4 cps ú Whistler, 57, F.Menendez (1) 13,35 2 cps - - - Dividendos: LUZ DEL RIO $ 4,40, 1,90 y 1,40. Zensational Dream $ 2,55 y 1,60. Clarita Sar $ 1,50. IMPERFECTA $ 2.350,00. CUATRIFECTA $ 160.000,00. DOBLE DESQUITE $ 1.890,00. TRIPLO $ 9.845,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 192.510,00. No corrieron: (2) Susaeta, (5) Quality Dubai y (6) Happy Hits. Tiempo: 1'0s78c. Cuidador: J.M.Andrada. Stud: Stud Don Roque (sr). La ganadora de 5 años es hija de Rio Concilio y Magica Mor. RECAUDACIÓN: $ 47.248.999.. CLICHE DE CINE. Villabona. Nessbrina. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (11) Daiquiri1'2s7c.S.M.Pivano.Bingo Horse. 