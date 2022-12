Resultados de las carreras de ayer en La Plata

My First Gol , 57, C.Velazquez

Never Forget , 57, J.Rivarola

MASTER OF CHANGE , 53, G.Reynoso

NOVENA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 ROMPECADENAS, 57, M.Valle (5) 2 Tan Especial, 53, G.Reynoso (6) 6,75 8 cps 3 Lady Queen, 57, P.Carrizo (11) 8,55 pzo 4 Luminosa Hero, 57, W.Pereyra (4) 8,70 1 1/2 cpo 5 Breeza Mani, 53, J.Flores (3) 2,85 3/4 cpo 6 Furiosa Catcht, 53, L.Lopez B. (2) 70,70 2 1/2 cps 7 Kitty Icon, 54, D.Lencinas (9) 5,40 1 cpo 8 Amiguita Estrella, 57, R.M.Torres (1) 11,75 4 cps 9 Flor De Vista, 54, U.Chaves (8) 45,90 2 cps ú Peaky Girl, 55, E.Candia G. (7) 54,35 4 cps - - - Dividendos: ROMPECADENAS $ 2,90, 2,20 y 2,30. Tan Especial $ 3,85 y 3,40. Lady Queen $ 3,95. EXACTA $ 1.137,50. TRIFECTA $ 9.960,00. DOBLE $ 2.947,50.No Corrió: (10) Buena De Verdad. Tiempo: 59s5c. Cuidador: C.G.Cabrera. Stud: Car - Hue. La ganadora de 4 años es hija de Santillano y Royal Crazy DECIMA CARRERA- 1500 METROS Pag. Dist. 1 KRYPTOS, 53, M.Rey (5) 2 Hadeed, 53, F.Enea (10) 20,35 1 cpo 3 Daredevil, 53, L.Brigas (11) 12,05 1/2 pzo 4 Laycan Blues, 57, P.Sotelo (8) 2,05 1 1/2 cpo 5 Il Fatto, 54, R.Villegas (12) 5,50 cza 6 Guicho, 53, F.Caceres (3) 11,70 1 cpo 7 Owen Magic, 53, G.Reynoso (6) 12,60 5 cps 8 Tua Hee, 57, J.Villagra (1) 4,65 1 1/2 cpo 9 Red Tenderness, 55, E.Candia G. (7) 14,00 1/2 cpo ú Azor Catalan, 55, J.Rivarola (2) 32,70 1 cpo - - - Dividendos: KRYPTOS $ 9,20, 3,95 y 3,30. Daredevil $ 6,20 y 6,40. Hadeed $ 11,05. EXACTA $ 8.450,00. TRIFECTA $ 377.935,00. DOBLE $ 1.065,00. TRIPLO $ 19.120,00. CUATERNA $ 239.282,50. QUINTUPLO: con 5 aciertos $ 143.319,00, con 4 aciertos $ 1.348,00.No corrieron: (4) Brabante y (9) Fall Away. Tiempo: 1'31s30c. Cuidador: G.H.Degregorio. Stud: Ludmila Mia (az). El ganador de 5 años es hijo de Winning Prize y Keila UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 DOMINGO RYE, 57, J.Villagra (7) 2 Lucio San, 53, T.Garcia (12) 2,85 1 1/2 cpo 3 Erron Black, 54, U.Chaves (5) 6,95 1/2 cpo 4 Mar Ligure, 53, J.Pintos (9) 11,30 1 cpo 5 Irish Runner, 57, J.Rivarola (16) 23,45 3 cps 6 Rubi Selecto, 54, D.Lencinas (3) 7,80 3/4 cpo 7 Vasco Peregrino, 53, L.Lopez B. (1) 59,40 1 1/2 cpo 8 Silver Copado, 57, F.Menendez (6) 86,90 5 cps 9 Veocho, 57, R.Bascuñan (16a) 23,45 6 cps 10 Romano Kiin Ha, 57, G.Reynoso (10) 55,45 6 cps 11 Great Kick, 55, L.M.Fer`dez (14) 42,35 9 cps 12 Limonov, 57, G.Borda (14a) 42,35 1 1/2 cpo 13* Jager Spice, 54, R.Villegas (8) 17,35 17 cps 14X Blue New, 55, M.Rey (4) 116,90 5 cps 15+ El Chasqui, 53, A.Sanchez (13) 170,05 3 cps ú** Don Nadie, 55, J.Avendaño (15) 10,35 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco (X) Cruzó al tranco (+) Cruzó al tranco (**) Cruzó al tranco Dividendos: DOMINGO RYE $ 2,50, 2,25 y 1,40. Lucio San $ 2,15 y 1,40. Erron Black $ 1,45. IMPERFECTA $ 247,50. CUATRIFECTA $ 3.064,00. DOBLE $ 1.322,50.No corrieron: (1a) Video Creativo, (2) Ree Ligero, (4a) Mi Lindo Amigo y (11) Mr. Alvin. Tiempo: 1'26s7c. Cuidador: M.Domingo. Stud: Mi Toro Viejo. El ganador de 5 años es hijo de Catcher In The Rye y Stormy Dove DUODECIMA CARRERA- 2000 METROSPremio: Clásico Clausura (g2) - GRUPO II Pag. Dist. 1 MALIBU SPRING, 60, G.Borda (2) 2 Lagarto Boy, 60, W.Moreyra (5) 4,95 7 cps 3 Super Giaco, 60, A.Cabrera (4) 33,80 8 cps 4 Escape Hatch, 54, E.Ortega P. (7) 6,30 4 cps 5 Super Barty, 60, R.Bascuñan (8) 38,85 14 cps - - - Dividendos: MALIBU SPRING $ 1,10. EXACTA $ 112,50. TRIFECTA $ 885,00. DOBLE $ 237,50. CUATERNA $ 6.862,50.No corrieron: (1) Beatle Frances, (3) El Poker De Ases y (6) Pepe Joy. Tiempo: 2'3s67c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: El Irlandes. El ganador de 5 años es hijo de Greenspring y Matsumura DECIMOTERCERA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 EH CUMPA, 57, A.Cabrera (13) 2 Tu Cocorito, 57, J.Rivarola (8) 13,75 7 cps 3 Gran Savoir, 54, I.Delli Q. (4) 26,55 2 cps 4 Ojo Salvaje, 54, R.Villegas (14) 11,20 1/2 cza 5 Calumet De Triomphe, 57, R.Alzamendi (5) 6,55 5 cps 6 Encuestador Cosmico, 57, A.I.Romay (11) 6,45 4 cps 7 Wakiro, 57, P.Sotelo (2) 94,40 4 cps 8 Señor De Rausan, 57, L.Caceres (7) 91,05 2 cps 9 Sixties Nut, 57, D.R.Gomez (9) 3,70 3/4 cpo 10 Run Boy, 54, U.Chaves (10) 15,65 3 cps 11 Alberto Rye, 57, Jorge Peralta (3) 26,10 1/2 cpo 12 Soy Banana Pat, 53, F.Caceres (1) 69,95 4 cps 13* Rico Tipo, 57, J.Villagra (6) 20,90 6 cps úX Ojo Lunar, 57, F.Juri (12) 173,75 13 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco (X) Cruzó al tranco Dividendos: EH CUMPA $ 2,35, 1,60 y 1,10. Tu Cocorito $ 5,25 y 3,60. Gran Savoir $ 2,25. IMPERFECTA $ 812,50. CUATRIFECTA $ 38.544,00. DOBLE $ 162,50. TRIPLO $ 447,50. CUATERNA $ 4.687,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'18s7c. Cuidador: F.J.Bianchimano. Stud: El Anticuario. El ganador de 4 años es hijo de Cima De Triomphe y Lake Summer DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROSPremio: Especial Mad Corsaria Pag. Dist. 1 FRANCHESCA SPRING, 56, F.L.Gonçalves (3) 2 Adela Red, 56, F.Arreguy (h) (4) 4,75 7 cps 3 Mopsopia, 56, R.Bascuñan (5) 6,95 2 cps 4 Abanillera, 52, S.Arias (2) 14,60 5 cps 5 Eau Claire, 52, D.Lencinas (10) 25,40 2 cps 6 Miss Quincy, 52, B.Enrique (13) 2,50 3/4 cpo 7 Super Bless, 52, L.M.Fer`dez (8) 22,50 pzo 8 Oriental Countess, 52, E.Candia G. (9) 16,10 2 cps ú Baska Alaia, 52, W.Aguirre (12) 16,95 7 cps - - - Dividendos: FRANCESCA SPRING $ 2,70, 1,85 y 1,40. Adela Red $ 2,10 y 1,75. Mopsopia $ 1,65. IMPERFECTA $ 277,50. TRIFECTA $ 1.302,50. DOBLE $ 267,50.No corrieron: (1) Ventisca De Nieve, (6) Princesa Wild, (7) Vicuna Mackenna y (11) La Pro. Tiempo: 1'11s47c. Cuidador: N.E.Bustos. Stud: S. M. De Avellaneda. La ganadora de 5 años es hija de Montelu y Lady Illinois DECIMOQUINTA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 COBALTO, 54, S.Arias (10) 2 Fuerte Carcajada, 57, S.Piliero (13) 3,55 2 cps 3 Sirot, 57, Jorge Peralta (8) 2,85 1 cpo 4 A Great Deal, 57, J.Rivarola (2) 61,65 2 1/2 cps 5 Iron Prince, 51, T.Garcia (5) 55,10 cza 6 Solo Rap, 57, F.Menendez (1) 6,45 1 cpo 7 Canicatti, 54, I.Delli Q. (12) 6,70 2 cps 8 Comendatore, 54, O.Pro (h) (3) 11,60 1/2 cpo 9 Most Lover, 55, E.Candia G. (9) 11,00 2 cps 10* Eugenio Del Monte, 57, F.Arreguy (h) (11) 38,15 10 cps úX Profesor Fitz, 57, C.Sandoval (6) 65,40 1/2 cza - - - - - (*) Cruzó al tranco (X) Cruzó al tranco Dividendos: COBALTO $ 4,85, 1,85 y 1,25. Fuerte Carcajada $ 1,85 y 1,40. Sirot $ 1,40. IMPERFECTA $ 855,00. TRIFECTA $ 10.355,00. DOBLE $ 740,00. TRIPLO $ 1.895,00.No corrieron: (4) Adriano Vit y (7) Zan Key. Tiempo: 1'19s51c. Cuidador: A.C.Tedeschi. Stud: Negro T. El ganador de 5 años es hijo de Star In You y Grandma DECIMOSEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 TROYANA DEL SOL, 53, T.Garcia (1) 2 Taura Soy, 53, R.Salazar (8) 3,45 1/2 pzo 3 Sebi Queen, 57, F.Coria (6) 2,90 1/2 cpo 4 Nota Al Pie, 53, J.Pintos (5) 8,35 pzo 5 Le Dame Blanche, 57, G.Borda (11) 8,00 pzo 6 Gharbiya, 57, R.L.Gonzalez (4) 17,95 1 1/2 cpo 7 Hercilia, 55, E.Candia G. (10) 5,50 1 1/2 cpo 8 Interfizz, 54, D.Lencinas (3) 9,55 3/4 cpo 9 Charlotte Flame, 57, F.Menendez (2) 24,80 8 cps ú* Gran Cause, 57, C.Sandoval (12) 13,15 s.a. - - - - - (*) Largó retrasado Dividendos: TROYANA DEL SOL $ 17,95, 9,60 y 8,60. Taura Soy $ 2,80 y 1,90. Sebi Queen $ 1,55. IMPERFECTA $ 3.032,50. TRIFECTA $ 32.775,00. DOBLE $ 22.547,50.No corrieron: (7) Wise Tablet, (9) Pupila Bella y (13) Nistel Queen. Tiempo: 1'14s26c. Cuidador: F.J.Bianchimano. Stud: El Anticuario. La ganadora de 5 años es hija de Sol Planet y Troya COBALTO. Fuerte Carcajada. Sirot. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO.No corrieron: (4) Adriano Vit y (7) Zan Key1'19s51c.A.C.Tedeschi.Negro T. El ganador de 5 años es hijo de Star In You y Grandma FRANCESCA SPRING. Adela Red. Mopsopia. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (1) Ventisca De Nieve, (6) Princesa Wild, (7) Vicuna Mackenna y (11) La Pro1'11s47c.N.E.Bustos.S. M. De Avellaneda. La ganadora de 5 años es hija de Montelu y Lady Illinois EH CUMPA. Tu Cocorito. Gran Savoir. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. Corrieron todos1'18s7c.F.J.Bianchimano.El Anticuario. El ganador de 4 años es hijo de Cima De Triomphe y Lake Summer MALIBU SPRING. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA.No corrieron: (1) Beatle Frances, (3) El Poker De Ases y (6) Pepe Joy2'3s67c.M.S.Sueldo.El Irlandes. El ganador de 5 años es hijo de Greenspring y Matsumura DOMINGO RYE. Lucio San. Erron Black. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (1a) Video Creativo, (2) Ree Ligero, (4a) Mi Lindo Amigo y (11) Mr. Alvin1'26s7c.M.Domingo.Mi Toro Viejo. El ganador de 5 años es hijo de Catcher In The Rye y Stormy Dove KRYPTOS. Daredevil. Hadeed. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO: con 5 aciertoscon 4 aciertos.No corrieron: (4) Brabante y (9) Fall Away1'31s30c.G.H.Degregorio.Ludmila Mia (az). El ganador de 5 años es hijo de Winning Prize y Keila ROMPECADENAS. Tan Especial. Lady Queen. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (10) Buena De Verdad59s5c.C.G.Cabrera.Car - Hue. La ganadora de 4 años es hija de Santillano y Royal Crazy

MASTER OF CHANGE. Never Forget. Principe Touch. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. CADENA: con 6 aciertoscon 5 aciertos.No Corrió: (2) Vega Optimista1'19s84c.I.R.Gorrais.Chichin. El ganador de 4 años es hijo de Master Of Hounds y La Virtual