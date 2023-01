Resultados de las carreras de ayer en La Plata

Explotion , 54, M.Giuliano C.

DUODECIMA CARRERA- 1500 METROS Pag. Dist. 1 TEODORO MACHIN, 57, K.Banegas (6) 2 Don Holly, 57, Jorge Peralta (7) 5,20 hco 3 Intento Mas, 53, G.Reynoso (12) 9,00 3/4 cpo 4 Sebistial, 57, P.Sotelo (13) 25,30 3 cps 5 Gran Positano, 57, M.J.Lopez (2) 10,30 1 1/2 cpo 6 Rare Check, 57, F.Arreguy (h) (3) 3,40 1 cpo 7 Rock Spirit, 53, J.Pintos (4) 70,25 3 cps 8 Letal, 57, F.L.Gonçalves (1) 4,45 pzo 9 Master Patrick, 54, D.Lencinas (9) 31,80 v.m. 10 Ultimate Good, 54, U.Chaves (11) 90,05 hco 11 Telus Affair, 57, R.L.Gonzalez (8) 19,10 6 cps ú Le Front, 57, A.I.Romay (5) 34,65 19 cps - - - Dividendos: TEODORO MACHIN $ 3,35, 2,05 y 1,35. Don Holly $ 2,75 y 1,55. Intento Mas $ 2,35. IMPERFECTA $ 417,50. TRIFECTA $ 11.272,50. DOBLE $ 1.137,50. TRIPLO $ 3.035,00. CUATERNA $ 11.190,00.No Corrió: (10) Golan Cat. Tiempo: 1'32s7c. Cuidador: R.A.Minoli. Stud: Pobre Vasco (tan). El ganador de 4 años es hijo de Peten Itza y Seattle Machine DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SENET, 57, K.Banegas (3) 2* Pagamos Igual, 53, A.Sanchez (9) 6,85 1/2 cpo 3 Auca, 57, A.Cabrera (10) 2,45 2 1/2 cps 4 Zantino Cat, 57, F.L.Gonçalves (6) 4,60 2 cps 5 El Gran Tato, 57, L.Caceres (11) 8,85 3/4 cpo 6 Aretha, 51, D.Lencinas (7) 22,25 1/2 pzo 7 Veloss Seattle, 53, F.Enea (4) 16,80 1 1/2 cpo 8 Flasheado, 57, J.Rivarola (5) 38,75 1 1/2 cpo 9 Ya Llore, 57, M.J.Lopez (12) 16,65 3/4 cpo 10 Furioso Napo, 57, A.I.Romay (1) 6,90 2 cps 11 Doy El Alma, 57, C.Sandoval (2) 99,99 5 cps ú Yaco, 57, P.Sotelo (8) 86,15 6 cps - - - - - (*) Dist. molestó Dividendos: SENET $ 6,65, 3,45 y 2,85. Pagamos Igual $ 2,55 y 1,65. Auca $ 1,25. EXACTA $ 2.442,50. TRIFECTA $ 9.350,00. DOBLE $ 1.997,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'0s39c. Cuidador: J.A.Daluz. Stud: Octavio - Roman (az). El ganador de 4 años es hijo de Sebi Halo y Express Plus DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 OPUS ALPHA, 57, G.Borda (9) 2 Wood Lodge, 53, S.Arias (6) 13,00 8 cps 3 Sarlat, 54, R.Villegas (4) 7,95 1/2 cpo 4 Hello Teacher, 51, T.Garcia (5) 36,55 1/2 cza 5 Equal Secreto, 53, J.Paoloni (11) 9,55 1 cpo 6 Schanel, 55, J.Rivarola (12) 6,65 cza 7 Pleasant Rate, 57, Jorge Peralta (3) 5,35 pzo 8 Doctor Best, 53, G.Reynoso (10) 75,30 1 cpo ú Empirico Lu, 57, F.L.Gonçalves (2) 6,40 pzo - - - Dividendos: OPUS ALPHA $ 1,80, 1,80 y 1,70. Wood Lodge $ 3,85 y 2,45. Sarlat $ 1,65. IMPERFECTA $ 1.130,00. CUATRIFECTA $ 109.480,00. DOBLE DESQUITE $ 2.790,00. TRIPLO $ 10.825,00. CUATERNA $ 33.690,00. No corrieron: (1) Lolator, (7) Desa Cat, (7a) Estilo Dubai y (8) Sigo Viaje. Tiempo: 1'12s28c. Cuidador: M.L.Castellazzi. Stud: La Peladilla. El ganador de 6 años es hijo de Cima De Triomphe y Opera Lil. RECAUDACIÓN $ 54.636.801.. SENET. Pagamos Igual. Auca. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'0s39c.J.A.Daluz.Octavio - Roman (az). El ganador de 4 años es hijo de Sebi Halo y Express Plus TEODORO MACHIN. Don Holly. Intento Mas. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA.No Corrió: (10) Golan Cat1'32s7c.R.A.Minoli.Pobre Vasco (tan). El ganador de 4 años es hijo de Peten Itza y Seattle Machine

