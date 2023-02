Resultados de las carreras de ayer en La Plata

WALTER FOR EVER , 54, J.Roman

DECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 LOREA, 54, S.Arias (6) 2 Heroina Mora, 57, W.Aguirre (4) 7,05 2 cps 3 Earthling, 57, J.Villagra (8) 1,45 3/4 cpo 4 Win The Stripes, 54, F.Roldan (14) 59,00 4 cps 5 Bomb True, 57, F.L.Gonçalves (9) 6,45 1 cpo 6 Azucar Tucumana, 53, F.Enea (1) 37,85 2 1/2 cps 7 Midori, 54, D.Lencinas (5) 67,35 2 cps 8 Abrasadora, 57, F.Arreguy (h) (7) 12,40 2 1/2 cps 9 Lady Queen, 53, R.Salazar (3) 39,02 2 1/2 cps 10 Buena De Verdad, 57, M.J.Lopez (12) 18,35 cza 11 Little Nell, 55, T.Garcia (13) 18,05 1 cpo ú Historia Politica, 57, K.Banegas (11) 61,45 5 cps - - - Dividendos: LOREA $ 5,15, 3,60 y 1,10. Heroina Mora $ 4,05 y 1,10. Earthling $ 1,10. IMPERFECTA $ 1.330,00. CUATRIFECTA $ 128.259,00. DOBLE $ 115.560,00. TRIPLO $ 732.115,00. CUATERNA $ 696.490,00. S QUINTUPLO con 5 aciertos $ 1.333.436,00 . con 4 aciertos $ 5.127,50.No corrieron: (2) Chara Sky y (10) Luminosa Hero. Tiempo: 1'5s50c. Cuidador: C.Brown. Stud: La China. La ganadora de 4 años es hija de Global Hunter y Euzkara De Gernika UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 BETA LINDA, 56, J.Villagra (1) 2 Una Causa, 56, K.Banegas (7a) 4,85 4 cps 3 Escobilla, 56, R.Alzamendi (1a) 1,35 5 cps 4* Duda Bye, 56, W.Maturan (9) 3,80 1 cpo 5 Super Chrome, 53, M.Giuliano C. (3) 22,85 v.m. 6 Hood Prise, 56, R.L.Gonzalez (6) 79,80 2 1/2 cps 7 Vida Cuerpo Y Alma, 56, M.A.Sosa (4a) 13,30 1 cpo 8 Pura Boss, 54, O.Pro (h) (8) 24,55 1/2 cpo 9 Baltic Baby, 56, F.Coria (5) 74,00 2 1/2 cps 10 Estrella Springs, 56, W.Aguirre (2) 55,35 3 cps 11 Costa Mani, 53, R.Villegas (7) 4,85 5 cps ú Pompeya Sky, 53, R.Muñoz (4) 13,30 1/2 cpo - - - - - (*) Largó frío Dividendos: BETA LINDA $ 1,35 1,10 y 1,10. Una Causa $ 1,20 y 1,10. Duda Bye $ 1,10. EXACTA $ 265,00.. TRIFECTA $ 427,50. DOBLE $ 1.980,00.No Corrió: (10) Super Distinta. Tiempo: 1'12s6c. Cuidador: H.J.Benesperi. Stud: J. C. V. (s.fe). La ganadora de 3 años es hija de Cosmic Trigger y Beta Lady DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 MANDARINO DULCE, 55, M.J.Lopez (13) 2 Don Roma, 57, W.Aguirre (9) 2,30 1/2 cpo 3 Boyka, 57, F.Arreguy (h) (14) 3,00 v.m. 4 A La Cumbre, 55, L.Caceres (8) 20,35 2 1/2 cps 5 Catedratico Tin, 57, O.Roncoli (2) 12,15 2 cps 6 Ojo Lluvioso, 55, J.Avendaño (7) 99,99 1/2 cpo 7 Tanto Gusto, 54, L.Lopez B. (6) 99,99 1 cpo 8 Money Tramp, 57, M.A.Sosa (4) 8,95 pzo 9 Soy Bravio, 53, G.Reynoso (12) 99,99 v.m. 10 Vale Decir Maturi, 57, E.Siniani (3) 4,10 cza 11 Ojo Alarmado, 57, R.L.Gonzalez (15) 42,25 cza 12* Faint Beach, 54, T.Garcia (5) 85,35 3 cps ú Angelito Storm, 53, F.Caceres (1) 13,60 s.a. - - - - - (*) Largó retrasado Dividendos: MANDARINO DULCE $ 76,35, 14,20 y 3,85. Don Roma $ 2,50 y 1,10. Boyka $ 1,25. IMPERFECTA $ 9.740,00. CUATRIFECTA $ 414.335,00. DOBLE DESQUITE $ 20.330,00. TRIPLO $ 82.205,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 2.221.240,00. No corrieron: (10) Aquel Amor, (11) Unicon y (16) Tornado Halo. Tiempo: 1'15s31c. Cuidador: J.E.Arias. Stud: Don Agustin I I. El ganador de 6 años es hijo de Lizard Island y Mandarin Fligh. RECAUDACIÓN: $ 54.032.279..

WALTER FOR EVER. Happy Chuck. Quick Mojito. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (1) Gatinho Do Emma y (5) Canchero1'26s50c.R.E.Cabrera.John Murray Thomas (az). El ganador de 7 años es hijo de Ever Peace y Bo Derek