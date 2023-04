Resultados de las carreras de ayer en La Plata

HELLO NACHO , 57, F.Menendez

SEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 BENDITA APROBACION, 55, Jorge Peralta (1) 2 Whisky Choice, 55, J.Rivarola (5) 3,95 9 cps 3 Lady Pirata, 55, F.L.Gonçalves (9) 1,90 2 cps 4 Icona Pop, 55, M.J.Lopez (3) 8,20 1 1/2 cpo 5 Che Gaturra, 55, G.Borda (4) 5,35 v.m. 6 Sabia Aurora, 55, F.Arreguy (h) (6) 6,65 4 cps 7 Luna De Vedia, 55, K.Banegas (8) 24,00 5 cps ú Amante Flyer, 55, S.Piliero (7) 66,10 2 1/2 cps - - - Dividendos: BENDITA APROBACION $ 10,25 y 1,80. Whisky Choice $ 1,55. EXACTA $ 4.395,00. TRIFECTA $ 12.250,00. DOBLE $ 2.470,00.No Corrió: (2) God D´orient. Tiempo: 1'1s92c. Cuidador: F.Arone. Stud: Santa Cecilia. La ganadora de 2 años es hija de Endorsement y Bendita Dan SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 VALOR LATINO, 56, Jorge Peralta (12) 2 Alpino Real, 52, G.Reynoso (8) 48,75 8 cps 3 Quiero Flan, 56, R.L.Gonzalez (9) 2,75 2 1/2 cps 4 Ferdinando, 56, G.Borda (3) 9,95 4 cps 5 Back To Back, 56, F.Menendez (2) 14,70 cza 6 Herculano, 56, P.Sotelo (4) 10,50 2 1/2 cps 7 Nordic Boone, 52, L.Chavez (10) 12,40 cza 8 Templa Catch, 53, S.Arias (6) 3,90 3/4 cpo 9 Tormentoso Wack, 52, R.Muñoz (1) 35,65 3 cps 10 El Apostado, 56, F.L.Gonçalves (5) 6,35 pzo 11 Re Fino, 56, E.Siniani (7) 99,99 7 cps ú Zafiro Halo, 56, R.Alzamendi (11) 99,99 15 cps - - - Dividendos: VALOR LATINO $ 4,70, 2,30 y 1,60. Alpino Real $ 13,90 y 3,45. Quiero Flan $ 1,30. EXACTA $ 14.045,00. CUATRIFECTA $ 452.018,00. DOBLE $ 13.600,00. CUATERNA $ 71.427,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'14s99c. Cuidador: M.D.Duarte. Stud: Juanma Y Facu. El ganador de 3 años es hijo de Knockout y Vula OCTAVA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 PUPILA BELLA, 57, F.L.Gonçalves (7) 2 Distinta Eva, 57, Jorge Peralta (6) 6,05 5 cps 3 Terra Eterna, 53, G.Reynoso (5) 17,75 4 cps 4 Pretty Sally, 58, D.E.Arias (8) 10,40 1 cpo 5 Mobility, 57, E.Candia G. (3) 9,10 2 1/2 cps 6 Magayuela, 58, T.Garcia (2) 12,40 1 cpo 7 Emisiva, 54, S.Arias (1) 3,95 6 cps ú Lippee, 51, R.Salazar (4) 68,95 6 cps - - - Dividendos: PUPILA BELLA $ 1,55 y 1,10. Distinta Eva $ 1,40. EXACTA $ 317,50. TRIFECTA $ 2.482,50. DOBLE $ 1.510,00. CADENA: con 6 aciertos $ 120.741,00, con 5 aciertos $ 507,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'21s42c. Cuidador: M.Hadweh A.. Stud: La Cuota. La ganadora de 5 años es hija de Luck Money y Bella Luna NOVENA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 AMIGUITA FARNESIANA, 56, F.L.Gonçalves (9) 2 Rosaura Key, 56, A.I.Romay (14) 4,10 1/2 pzo 3 Kosaka, 56, M.J.Lopez (10) 2,35 8 cps 4 Viva Veloz, 56, E.Candia G. (15) 7,40 pzo 5 Ree Top, 53, J.Roman (12) 49,90 1 cpo 6 Jorkina, 56, Jorge Peralta (5) 32,20 v.m. 7 Toque La Banda, 53, M.Rey (13) 49,55 1 cpo 8 Doña Noni, 56, E.Martinez (6) 40,20 3 cps 9 Cova Santa, 52, F.Caceres (3) 37,35 2 cps 10 Jungle Devil, 56, G.Borda (11) 33,00 3 cps 11 Modosita Eva, 56, J.Rivarola (8) 50,60 2 cps 12 Orneca Key, 52, T.Garcia (7) 83,70 hco 13 Prometida Eva, 56, O.Arias (8a) 50,60 2 1/2 cps 14 Parla, 56, R.Bascuñan (2) 99,99 2 cps 15 Katsu, 53, F.Roldan (11a) 33,00 pzo 16* Princesa Martina, 56, P.Sotelo (3a) 37,35 18 cps 17X Queen Lagertha, 56, D.R.Gomez (16) 99,99 10 cps ú+ Fainne Blue, 56, D.E.Arias (4) 21,25 16 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco (X) Cruzó al tranco (+) Cruzó al tranco Dividendos: AMIGUITA FARNESIANA $ 2,85, 2,30 y 1,25. Rosaura Key $ 3,45 y 1,40. Kosaka $ 1,30. IMPERFECTA $ 417,50. CUATRIFECTA $ 2.030,00. DOBLE $ 480,00. TRIPLO $ 6.180,00. CUATERNA $ 47.6147,50. QUINTUPLO: con 5 aciertos $ 70.667,50, con 4 aciertos $ 386,00.No Corrió: (1) Reina Del Azar. Tiempo: 1'28s9c. Cuidador: C.A.Forchetti. Stud: Chacabuco. La ganadora de 3 años es hija de Todo Un Amiguito y Farnecita DECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 EL GRAN CABRON, 57, J.Villagra (1) 2 Super Caliz, 53, L.Armoha (6) 4,65 3/4 cpo 3 Sebistial, 57, F.L.Gonçalves (8) 5,05 6 cps 4 Digamelo, 57, E.Candia G. (7) 20,55 11 cps 5 Verde Mole, 57, R.Bascuñan (5) 7,35 cza 6 Perugio Bomb, 57, Jorge Peralta (9) 3,80 6 cps 7 Lucero Sale, 57, G.Borda (3) 13,90 7 cps ú Luc Hero, 54, R.Muñoz (2) 12,45 13 cps - - - Dividendos: EL GRAN CABRON $ 2,60 y 1,70. Super Caliz $ 1,40. EXACTA $ 882,50. TRIFECTA $ 2.420,00. DOBLE $ 900,00.No Corrió: (4) Labicum. Tiempo: 1'40s2c. Cuidador: M.A.Cafere. Stud: J. C. V. (s.fe). El ganador de 4 años es hijo de Angiolo y Soutine UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ADRIANEO, 56, G.Reynoso (8) 2 Compadron Vega, 53, U.Chaves (2) 4,50 8 cps 3 Crixos, 56, F.Arreguy (h) (5) 17,75 2 cps 4 Winning Keller, 56, G.Borda (11) 9,35 1 cpo 5 Fantasy Dreamer, 56, F.Menendez (4) 63,25 5 cps 6 Luca Changretta, 56, U.Chaves (1) 31,10 2 cps 7 Rodo, 56, R.L.Gonzalez (12) 17,95 1 cpo 8 King Africa, 56, M.J.Lopez (7) 1,35 1/2 cpo 9 Golden Candombe, 56, E.Martinez (10) 20,60 6 cps ú Keep America Great, 52, R.Salazar (9) 91,00 12 cps - - - Dividendos: ADRIANEO $ 7,90, 2,45 y 1,65. Compadron Vega $ 1,75 y 1,60. Crixos $ 2,70. EXACTA $ 805,00. CUATRIFECTA $ 24.960,00. DOBLE $ 1.505,00. TRIPLO $ 13.805,00. CUATERNA $ 23.690,00.No corrieron: (3) Evo Malandrin y (6) La Sociedad. Tiempo: 1'14s75c. Cuidador: N.E.Bustos. Stud: Vieja Corona (az). El ganador de 3 años es hijo de Endorsement y Ara Pacis DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 FLOR EN TINA CAT, 54, U.Chaves (2) 2 Tan Especial, 54, G.Reynoso (6) 2,60 2 cps 3 It Starts, 54, S.Arias (9) 5,60 2 1/2 cps 4 Buena B, 57, K.Banegas (7) 2,75 3 cps 5 May Carleton, 53, F.Caceres (8) 10,75 1/2 cpo 6 Cheating Girl, 57, A.Giorgis (1) 13,65 3 cps ú* Furiosa Catcht, 57, G.Borda (3) 19,75 22 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: FLOR EN TINA CAT $ 4,00 y 1,55. Tan Especial $ 1,15. EXACTA $ 822,50. TRIFECTA $ 2.545,00. DOBLE $ 3.555,00.No corrieron: (4) Dream Spirit y (5) Trenza De Fuego. Tiempo: 1'15s36c. Cuidador: N.E.Bustos. Stud: Silvynestor. La ganadora de 4 años es hija de Compasivo Cat y Flor En Vuelta DECIMOTERCERA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 A TIRAR DEL CARRO, 54, S.Arias (9) 2 Candy Queen, 57, F.Menendez (3) 39,20 pzo 3 Quality Dubai, 57, F.L.Gonçalves (13) 2,15 1 1/2 cpo 4 Giuliana Shy, 57, F.Arreguy (h) (11) 3,85 pzo 5 Doña Tacaña, 53, J.Pintos (4) 37,10 cps 6 Movie Storm, 54, G.Reynoso (7) 28,70 cps 7 Clarita Sar, 53, M.Rey (6) 11,00 cps 8 Llena De Gracia, 56, T.Garcia (10) 89,80 cps 9 Mi Bella Baska, 57, J.Rivarola (8) 23,25 cps 10 Susaeta, 57, M.J.Lopez (1) 15,30 cps ú Rigoberta Fatal, 57, E.Ortega P. (12) 4,15 cps - - - NO FUERON SUMINISTRADAS LAS DISTANCIAS DE LA COMPETENCIA Dividendos: A TIRAR DEL CARRO $ 7,40, 3,65 y 1,30. Candy Queen $ 16,85 y 3,95. Quality Dubai $ 1,10. IMPERFECTA $ 8.665,00. CUATRIFECTA $ 196.772,50. DOBLE DESQUITE $ 11.920,00. TRIPLO $ 45.450,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 176.470,00. No corrieron: (2) Nomencladora y (5) Gharbiya. Tiempo: 1'9s22c. Cuidador: A.Viggiano. Stud: La Gran Amistad. La ganadora de 5 años es hija de Compasivo Cat y National Sle. RECAUDACIÓN: $ 56.289.078.. FLOR EN TINA CAT. Tan Especial. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (4) Dream Spirit y (5) Trenza De Fuego1'15s36c.N.E.Bustos.Silvynestor. La ganadora de 4 años es hija de Compasivo Cat y Flor En Vuelta ADRIANEO. Compadron Vega. Crixos. EXACTA. CUATRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA.No corrieron: (3) Evo Malandrin y (6) La Sociedad1'14s75c.N.E.Bustos.Vieja Corona (az). El ganador de 3 años es hijo de Endorsement y Ara Pacis EL GRAN CABRON. Super Caliz. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (4) Labicum1'40s2c.M.A.Cafere.J. C. V. (s.fe). El ganador de 4 años es hijo de Angiolo y Soutine AMIGUITA FARNESIANA. Rosaura Key. Kosaka. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO: con 5 aciertoscon 4 aciertos.No Corrió: (1) Reina Del Azar1'28s9c.C.A.Forchetti.Chacabuco. La ganadora de 3 años es hija de Todo Un Amiguito y Farnecita PUPILA BELLA. Distinta Eva. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CADENA: con 6 aciertoscon 5 aciertos. Corrieron todos1'21s42c.M.Hadweh A..La Cuota. La ganadora de 5 años es hija de Luck Money y Bella Luna VALOR LATINO. Alpino Real. Quiero Flan. EXACTA. CUATRIFECTA. DOBLE. CUATERNA. Corrieron todos1'14s99c.M.D.Duarte.Juanma Y Facu. El ganador de 3 años es hijo de Knockout y Vula BENDITA APROBACION. Whisky Choice. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (2) God D´orient1'1s92c.F.Arone.Santa Cecilia. La ganadora de 2 años es hija de Endorsement y Bendita Dan

HELLO NACHO. Lubos Law. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA. Corrieron todos1'13s53c.L.M.Romero.Family R (tan). El ganador de 4 años es hijo de Knockout y Hello My Love