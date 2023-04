Resultados de las carreras de ayer en La Plata

UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 AMERICA DEL SUR, 52, L.Armoha (12) 2 Cris Gaucha, 57, E.Siniani (8) 11,50 2 cps 3 India Terrible, 52, J.Roman (7) 19,05 2 cps 4 Doña Engañada, 57, G.Borda (9) 3,55 4 cps 5 La Encopada, 52, J.Pintos (11) 12,10 1/2 cpo 6 Villabona, 57, E.Candia G. (5) 5,65 1/2 cza 7 Christiania, 57, F.Arreguy (h) (4) 16,25 5 cps 8 Prima Donna Kal, 54, L.Paredes (10) 84,25 4 cps 9 Crazy Vers, 57, D.R.Gomez (2) 8,40 2 cps ú Miriam Activa, 54, F.Caceres (3) 61,90 2 1/2 cps - - - Dividendos: AMERICA DEL SUR $ 1,95, 1,60 y 1,40. Cris Gaucha $ 5,50 y 3,85. India Terrible $ 2,10. EXACTA $ 1.267,50. TRIFECTA $ 8.402,50. DOBLE $ 290,00.No corrieron: (1) Orishas y (6) Bayasca. Tiempo: 1'6s89c. Cuidador: E.R.Perussia. Stud: Ojos Claros. La ganadora de 6 años es hija de Heliostatic y Mula Manca DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LA BUTA TEX, 56, Jorge Peralta (7) 2 Callejon Sin Salida, 56, R.L.Gonzalez (4) 5,20 2 cps 3 Lady Lisa, 56, W.Aguirre (3) 9,15 1 1/2 cpo 4 Black Si, 56, L.Caceres (6) 15,30 3/4 cpo 5 Rocola Scat, 56, G.Borda (5) 16,45 1 1/2 cpo 6 Emotion Hit, 56, J.Villagra (2) 4,25 2 cps 7 Arte Y Magia, 56, P.Sotelo (13) 5,75 pzo 8 Parla, 56, D.E.Arias (11) 31,50 1 cpo 9 Guapa K, 53, R.Villegas (9) 10,20 1/2 cpo 10 Slew Of Nashville, 56, D.R.Gomez (10) 20,30 pzo ú Opera Kid, 52, F.Roldan (1) 99,99 6 cps - - - Dividendos: LA BUTA TEX $ 2,70, 1,40 y 1,15. Callejon Sin Salida $ 1,65 y 1,40. Lady Lisa $ 2,20. IMPERFECTA $ 640,00. CUATRIFECTA $ 13.690,00. DOBLE DESQUITE $ 1.450,00. TRIPLO $ 2.145,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 60.620,00. No corrieron: (8) Estrella Talentosa y (12) La Risky. Tiempo: 1'0s47c. Cuidador: O.O.Martinez. Stud: Los 6 Soles (az). La ganadora de 3 años es hija de Nashville Texan y La Butaquer. RECAUDACIÓN: $ 56.933.217.. AMERICA DEL SUR. Cris Gaucha. India Terrible. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (1) Orishas y (6) Bayasca1'6s89c.E.R.Perussia.Ojos Claros. La ganadora de 6 años es hija de Heliostatic y Mula Manca

ESENCIA BOHEMIA. Leonada. Agerolla. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. APUETA QUINTUPLO con 5 aciertoscon 4 aciertos.No corrieron: (6) Entusiasta, (10) True Way y (11) Thank Dont Worry1'0s16c.M.S.Sueldo.El Basti. La ganadora de 3 años es hija de Easing Along y Entidad Suprema