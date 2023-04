Resultados de las carreras de ayer en La Plata

Doctor Best , 60, R.Bascuñan

GO CHROME GO , 60, F.L.Gonçalves

OCTAVA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 PAN Y CIRCO, 57, J.Villagra (8) 2 Patron Xo, 56, D.E.Arias (1) 10,10 2 cps 3 Pancho E Flores, 56, M.J.Lopez (4) 2,75 7 cps 4 Soderling, 56, J.Rivarola (3) 9,30 3 cps 5 Evo Malandrin, 56, Jorge Peralta (9) 10,30 1 cpo 6 King Africa, 56, M.A.Sosa (2) 6,95 1 cpo 7 Emperor John, 56, R.Bascuñan (6) 16,75 1 1/2 cpo 8 Mad Bomb, 56, W.Aguirre (11) 6,35 1 cpo 9 Glorioso Alichamp, 53, R.Villegas (7) 23,70 cza 10 Morocho Coco, 53, R.Muñoz (13) 40,45 9 cps 11 Ojo Cambiado, 56, A.Giorgis (12) 80,25 1/2 cpo ú Dipper, 52, R.Salazar (10) 99,99 1 1/2 cpo - - - Dividendos: PAN Y CIRCO $ 3,55, 2,60 y 1,25. Patron Xo $ 5,90 y 2,60. Pancho E Flores $ 1,30. IMPERFECTA $ 1.037,50. TRIFECTA $ 7.316,00. DOBLE $ 585,00. CUATERNA $ 34.482,50.No corrieron: (5) Amiguitocompinchemio y (14) Es Eventual. Tiempo: 1'5s61c. Cuidador: H.J.Benesperi. Stud: J. C. V. (s.fe). El ganador de 3 años es hijo de Que Vida Buena y Piamontina NOVENA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 PORTAL KISSER, 57, M.A.Sosa (11) 2 Taguato Camba, 57, O.Arias (3) 11,80 pzo 3 Coco Freud, 57, J.Cavallaro (9) 43,90 1 1/2 cpo 4 Pussetto, 57, Jorge Peralta (7) 3,60 2 cps 5 Estuco, 58, R.Tarragona (13) 11,65 1/2 cpo 6 King Curl, 59, M.Giles (10) 4,15 2 1/2 cps 7 Colorete Ness, 57, F.Coria (5) 7,60 2 cps ú Franchureli, 57, P.Diestra (h) (6) 12,80 5 cps - - - Dividendos: PORTAL KISSER $ 2,10 y 1,85. Taguato Camba $ 3,70. IMPERFECTA $ 637,50. TRIFECTA $ 20.495,00. DOBLE $ 930,00.No corrieron: (1) Torre Madero, (2) Galateo, (4) Bill Collins, (8) For The Brothers y (12) Michelu. Tiempo: 1'1s34c. Cuidador: J.C.Felize. Stud: Cachibache (s.fe). El ganador de 6 años es hijo de Portal Del Alto y West Kisser DECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 CHEERFUL LONG, 56, O.Arias (9) 2 Andes Nevados, 53, J.Avendaño (6) 5,96 pzo 3 Cherye Key, 52, J.Pintos (7) 16,25 1 cpo 4 Amor Picante, 52, L.Armoha (10) 2,80 1/2 cpo 5 Real Texan, 56, W.Aguirre (3) 3,20 1 cpo 6 Home Basque, 56, R.Bascuñan (8) 15,40 3 cps 7 Britanico Chuck, 56, F.L.Gonçalves (14) 3,90 pzo 8 Dlivery Por Johan, 56, R.L.Gonzalez (2) 99,99 2 cps 9* Dom Moore, 53, R.Villegas (11) 29,45 5 cps 10 Glorioso Nak, 53, U.Chaves (12) 60,50 2 cps 11 Re Fino, 56, E.Siniani (1) 99,99 11 cps úX Forli Roll, 56, R.M.Torres (13) 22,70 - - - - - (*) Largó retrasado (X) No largó Dividendos: CHEERFUL LONG $ 15,15, 7,55 y 5,45. Andes Nevados $ 3,15 y 2,35. Cherye Key $ 3,65. IMPERFECTA $ 1.777,50. CUATRIFECTA $ 108.706,00. DOBLE $ 3.130,00. TRIPLO $ 15.965,00. CUATERNA $ 25.540,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 210.785,00. con 4 aciertos $ 845,00.No corrieron: (4) Other Friends y (5) Alpino Real. Tiempo: 1'6s93c. Cuidador: R.A.Ramallo. Stud: Pinta La Nena. El ganador de 3 años es hijo de Long Island Sound y Tefia UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 JOCUDO, 54, J.Paoloni (9) 2 Cobalto, 55, S.Arias (12) 53,90 pzo 3 Andando, 57, G.Borda (8) 6,55 1 cpo 4 Hadeed, 53, F.Enea (1) 4,70 1/2 cpo 5 Guicho, 55, I.Delli Q. (5) 29,45 1 cpo 6 Mas Corazon, 57, O.Arias (11) 9,10 3 cps 7 Centella Good Friend, 57, F.Coria (4) 2,55 pzo 8 Soy Don Felix, 57, F.Arreguy (h) (6) 7,90 2 cps 9 Amiguito Malevo, 57, E.Siniani (3) 14,65 5 cps 10 Vasco Gruñon, 54, U.Chaves (2) 21,60 2 cps ú El De Laguna, 57, Jorge Peralta (7) 26,35 11 cps - - - Dividendos: JOCUDO $ 5,05, 3,00 y 3,20. Cobalto $ 18,15 y 6,65. Andando $ 3,85. EXACTA $ 19.570,00. TRIFECTA $ 66.520,00. DOBLE $ 6.420,00.No Corrió: (10) New Roman. Tiempo: 1'13s4c. Cuidador: A.H.Crucci. Stud: El Charabon (bv). El ganador de 5 años es hijo de Roman Ruler y Puxy DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LORD BISHOP, 53, J.Paoloni (4) 2 From Cuba, 57, O.Arias (8) 7,50 1 cpo 3 Marcus, 54, D.Lencinas (15) 4,05 1 1/2 cpo 4 Global Dandy, 57, W.Aguirre (16) 3,10 2 cps 5 El Gran Tato, 57, F.L.Gonçalves (7) 12,15 3/4 cpo 6 Honor Campero, 54, U.Chaves (9) 17,05 1/2 cpo 7 Flasheado, 54, F.Roldan (12) 11,10 cza 8 Tuti Bopp, 54, R.Muñoz (3) 18,85 2 cps 9 Turbo Man, 55, F.J.Lavigna (6) 6,20 1 cpo 10 Ultimate Good, 57, E.Siniani (5) 99,99 4 cps 11 Gran Savoir, 55, I.Delli Q. (11) 36,35 1/2 cpo 12 Trans Luck, 57, D.E.Arias (10) 32,40 2 cps 13 Manuel Rob, 57, G.Saez (13) 81,60 5 cps ú Wonder Reward, 57, C.Sandoval (1) 99,99 2 cps - - - Dividendos: LORD BISHOP $ 6,30, 3,65 y 4,55. From Cuba $ 3,45 y 1,80. Marcus $ 2,00. IMPERFECTA $ 2.905,00. CUATRIFECTA $ 46.572,50. DOBLE DESQUITE $ 4.110,00. TRIPLO $ 46.935,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 277.775,00. No corrieron: (2) Westworld y (14) San Cosmo. Tiempo: 1'13s8c. Cuidador: A.H.Crucci. Stud: El Charabon (bv). El ganador de 3 años es hijo de Que Vida Buena y Piamontina

GO CHROME GO. Manko Qhapaq. Don Valore. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CADENA con 6 aciertos. Con 5 aciertos.No Corrió: (8) Sun Seiver1'38s30c.N.Martin Ferro.Friends. El ganador de 4 años es hijo de California Chrome y Come Bella