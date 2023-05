Resultados de las carreras de ayer en La Plata

De Orejitas Up , 56, T.Garcia

The Emerald , 54, L.Armoha

JUDY IN THE SKY , 57, W.Moreyra

DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 EL INGENUO, 57, C.Sandoval (8) 2 Looking Down, 57, R.Bascuñan (4) 1,85 3 cps 3 Dont Halloween, 54, U.Chaves (3) 45,05 2 cps 4 Aruba Dagh, 56, E.Martinez (10) 6,10 1 cpo 5 Fly Pacho, 55, F.Coria (12) 23,70 1 cpo 6 Juan El Gitano, 57, I.Zapata (6) 36,50 pzo 7 Arte Urbano, 54, L.Armoha (5) 6,20 1/2 cpo 8 R`luh Boby, 57, F.Aguirre (9) 64,85 2 cps 9 Itaciro, 57, G.Borda (1) 15,35 2 cps 10 Cris Inter, 57, O.Pro (13) 4,10 1 cpo 11 Lindo Rye, 57, R.L.Gonzalez (11) 36,95 4 cps ú Poderoso Lake, 54, J.Flores (2) 19,15 6 cps - - - Dividendos: EL INGENUO $ 31,50, 5,45 y 3,10. Looking Down $ 1,75 y 1,60. Dont Halloween $ 7,90. IMPERFECTA $ 3.122,50. CUATRIFECTA $ 297.263,00. DOBLE $ 18.090,00. CUATERNA $ 500.000,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 1.630.105,00. Con 4 aciertos $ 4.300,00.No Corrió: (7) Keanito. Tiempo: 1'0s12c. Cuidador: A.E.Barbieri. Stud: A. J. S (az). El ganador de 5 años es hijo de El Copado y La Ingenua Luh UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 BARBIE CHUCK, 56, F.Arreguy (h) (4) 2 Re Star, 52, G.Reynoso (6) 9,70 2 cps 3 Briana Rye, 57, J.Pirez (11) 8,35 2 1/2 cps 4 Ever Star, 56, J.Rivarola (10) 6,10 2 cps 5 Black Si, 56, L.Caceres (8) 16,60 1 1/2 cpo 6 Sound Speed, 56, J.Cavallaro (3) 24,75 4 cps 7 Chingola, 56, E.Martinez (2) 2,25 hco 8 Estrella Talentosa, 52, W.Garcia (7) 31,80 1/2 cza 9 Silvuchi Dancer, 56, G.Borda (9) 5,40 cza 10 Guapa K, 56, D.E.Arias (5) 13,90 6 cps ú Gratarola Prize, 53, U.Chaves (1) 99,99 7 cps - - - Dividendos: Barbie Chuck $ 6,15, 2,95 y 3,25. Re Star $ 6,05 y 4,85. Bryana Rye $ 3,50. EXACTA $ 2.445,00. TRIFECTA $ 17.082,50. DOBLE $ 38.020,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'5s86c. Cuidador: A.E.Casco. Stud: La Catedral (tan). La ganadora de 3 años es hija de Chuck Berry y Barbie Cat DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 DOÑA TACAÑA, 53, J.Pintos (13) 2 Light Queen, 57, W.Aguirre (7) 3,10 1/2 cza 3 Fancy Rouge, 57, E.Martinez (3) 7,30 1 1/2 cpo 4 Fly Batuca, 54, U.Chaves (8) 26,95 1/2 pzo 5 Sofia Queen, 57, D.E.Arias (2) 10,75 2 cps 6 Clarita Sar, 54, D.Lencinas (10) 6,25 pzo 7 Giuliana Shy, 57, F.Arreguy (h) (12) 6,25 3/4 cpo 8 Susaeta, 57, J.Rivarola (9) 6,25 6 cps ú Bella Amanecida, 54, S.Arias (5) 0,00 1/2 cpo - - - Dividendos: DOÑA TACAÑA $ 12,50, 3,75 y 1,75. Light Queen $ 1,80 y 1,30. Fancy Rouge $ 1,70. IMPERFECTA $ 1.435,00. CUATRIFECTA $ 48.367,50. DOBLE $ 31.560,00. TRIPLO $ 1.000.000,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 3.126.930,00. No corrieron: (1) La Chonita, (4) Movie Storm, (6) La Mariu y (11) Llena De Gracia. Tiempo: 1'0s57c. Cuidador: M.A.Gerhart. Stud: El Asturiano. La ganadora de 5 años es hija de Strategic Prince y Doña Sta. RECAUDACIÓN: $ 55.704.676.. Barbie Chuck. Re Star. Bryana Rye. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'5s86c.A.E.Casco.La Catedral (tan). La ganadora de 3 años es hija de Chuck Berry y Barbie Cat EL INGENUO. Looking Down. Dont Halloween. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. CUATERNA. QUINTUPLO con 5 aciertos. Con 4 aciertos.No Corrió: (7) Keanito1'0s12c.A.E.Barbieri.A. J. S (az). El ganador de 5 años es hijo de El Copado y La Ingenua Luh

