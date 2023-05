Resultados de las carreras de ayer en La Plata

The Talisman , 60, L.Balmaceda

OCTAVA CARRERA- 1500 METROS Pag. Dist. 1 PARDA, 57, G.Borda (6) 2 Lady Caterina, 54, J.Pintos (15) 9,30 1/2 pzo 3 Milagro Puro, 57, J.Rivarola (12) 19,00 2 cps 4 Sol Misionera, 57, C.Velazquez (2) 4,40 1 cpo 5 Who Is Craf, 57, F.L.Gonçalves (8) 2,60 pzo 6 Explotion, 57, W.Maturan (7) 16,50 3 cps 7 Gitana Girl, 57, R.L.Gonzalez (11) 6,00 1 cpo 8 Bella Amanecida, 54, S.Arias (13) 34,40 3 cps 9 Banderetta, 54, D.Lencinas (4) 19,05 pzo 10 Re Pituca, 52, F.Caceres (3) 14,35 16 cps ú Orishas, 57, O.Arias (10) 23,20 8 cps - - - Dividendos: PARDA $ 5,00, 2,55 y 2.35. lady Caterina $ 4,20 y 4,85. Milagro Puro $ 6,75. IMPERFECTA $ 1.220,00. CUATRIFECTA $ 96.353,00. DOBLE $ 1.210,00. CUATERNA $ 54.497,50.No corrieron: (1) Taura Soy, (5) Peleadora Kal, (9) Milonga Del Angel y (14) Salinger. Tiempo: 1'34s7c. Cuidador: A.C.Tedeschi. Stud: Negro T. La ganadora de 5 años es hija de Star In You y Snow Fire NOVENA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 VASCO GRUÑON, 57, R.L.Gonzalez (2) 2 Santorus, 57, E.Martinez (6) 17,35 4 cps 3 Cobalto, 54, S.Arias (9) 3,25 2 1/2 cps 4 Audubon, 54, D.Lencinas (1) 5,25 3/4 cpo 5 Cretino Y Expresivo, 57, E.Siniani (4) 63,20 2 cps 6 My Armando, 54, A.I.Romay (8) 11,05 1 cpo 7 Old Reward, 57, E.Candia G. (5) 5,75 3/4 cpo 8 Unlock Your Wish, 52, L.Chavez (3) 12,90 1/2 cpo 9 El Incordioso, 53, F.J.Lavigna (7) 3,80 pzo ú Guicho, 57, L.Cabrera (10) 5,80 4 cps - - - Dividendos: VASCO GRUÑON $ 20,15, 7,10 y 2,95. Santorus $ 5,65 y 2,45. Cobalto $ 1,65. EXACTA $ 14.797,50. TRIFECTA $ 73.972,50. DOBLE $ 15.075,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'12s94c. Cuidador: W.A.Gorosito. Stud: El Chaco. El ganador de 5 años es hijo de Biondi y Madmuasel Blue DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 DIFERENT CANDY, 54, S.Arias (3) 2 Super Biotic, 57, G.Borda (8) 5,70 6 cps 3 Varilla Letal, 54, U.Chaves (4) 16,30 1 cpo 4 Trixie, 57, D.R.Gomez (5) 4,30 2 1/2 cps 5 Piba Cause, 53, L.Chavez (7) 13,40 1 1/2 cpo 6 Josephine`s Castle, 57, O.Arias (13) 2,70 3/4 cpo 7 Fortunata Bay, 55, J.Avendaño (11) 41,25 cza 8 Grace`s Secret, 54, R.Villegas (6) 17,00 3/4 cpo 9 La Choper, 57, W.Aguirre (10) 13,40 1/2 cza 10 Zorrita Maula, 57, E.Martinez (1) 8,10 5 cps 11 Insta Girl, 57, D.E.Arias (9) 24,00 3 cps ú Verbena Fitz, 54, D.Lencinas (12) 24,40 1 1/2 cpo - - - Dividendos: DIFERENT CANDY $ 8,65, 4,05 y 2,70. Super Biotic $ 2,85 y 1,75. Varilla Letal $ 3,95. IMPERFECTA $ 2.195,00. CUATRIFECTA $ 174.207,00. DOBLE $ 37.000,00. TRIPLO $ 197.305,00. CUATERNA $ 1.500.000,00 . QUINTUPLO con 5 aciertos $ 2.100.757,50. con 4 aciertos $ 3.977,50.No Corrió: (2) Vasquita Soñada. Tiempo: 1'0s34c. Cuidador: R.E.Cabrera. Stud: Blaze - Hue. La ganadora de 4 años es hija de Señor Candy y La Lopez UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 EL BUEN ALAZAN, 54, A.Cabrera (12) 2 Sanson Greeley, 60, E.Martinez (4) 5,90 9 cps 3 Don Silvester, 54, G.Borda (8) 3,45 cza 4 Compasivo Best, 54, M.A.Sosa (5) 17,40 1/2 cza 5 Algo Mio, 54, F.Arreguy (h) (2) 17,25 pzo 6 Sigo Viaje, 56, D.E.Arias (8a) 13,40 1 1/2 cpo 7 Great Pasmence, 54, J.Rivarola (9) 0,00 1 cpo 8 La Pro, 54, L.Balmaceda (6) 15,30 1/2 pzo 9 Teacher Story, 53, L.Paredes (1) 27,25 3/4 cpo 10 Pachito Best, 56, F.Aguirre (7) 22,20 1/2 cpo ú Wood Lodge, 53, F.J.Lavigna (11) 12,40 1/2 cpo - - - Dividendos: EL BUEN ALAZAN $ 1,90, 1,25 y 1,25. Sanson Greeley $ 2,25 y 1,10 Don Silvester $ 1,10. EXACTA $ 340,00. TRIFECTA $ 900,00. DOBLE $ 1.955,00.No corrieron: (3) Schanel y (10) City Pure. Tiempo: 1'4s23c. Cuidador: E.A.Cocco. Stud: San Lucazul. El ganador de 6 años es hijo de Horse Greeley y Hopi DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 LIGERO DE EQUIPAJE, 57, J.Villagra (3) 2 Soderling, 56, J.Rivarola (1) 13,30 cza 3 Ferdinando, 56, L.Cabrera (9) 4,40 1/2 cpo 4 Grilldado, 56, C.Menendez (5) 12,20 cza 5 Glorioso Alichamp, 56, M.A.Sosa (6) 52,25 2 1/2 cps 6* Andes Nevados, 54, J.Avendaño (4) 6,80 1 cpo 7 Cherye Key, 52, J.Pintos (10) 34,30 1 1/2 cpo 8 Atrapame Si Puedes, 56, L.Lopez B. (12) 30,05 1 1/2 cpo 9 Capo Angelical, 56, A.Cabrera (7) 18,85 2 cps 10 Negro Andariego, 56, R.L.Gonzalez (13) 7,85 4 cps ú Distefano, 56, F.L.Gonçalves (8) 3,75 3/4 cpo - - - - - (*) Largó frío Dividendos: LIGERO DE EQUIPAJE $ 2,95, 1,65 y 1,45. Soderling $ 4,55 y 2,25. Ferdinando $ 2,00. IMPERFECTA $ 3.840,00. CUATRIFECTA $ 105.945,00. DOBLE EXTRA $ 1.350,00. TRIPLO $ 20.490,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 463.940,00. No corrieron: (2) Santo Galan, (11) Cuanto Vales y (14) Circo Maximo. Tiempo: 1'6s65c. Cuidador: H.J.Benesperi. Stud: J. C. V. (s.fe). El ganador de 3 años es hijo de Le Blues y Angiolesk. 