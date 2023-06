Resultados de las carreras de ayer en La Plata

MASTER ONE , 57, R.Bascuñan

DECIMOQUINTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 GIULIANA SHY, 57, F.Arreguy (h) (9) 2 Irish Cream Bailey, 54, L.Paredes (5) 74,20 2 cps 3 First Call, 57, K.Banegas (8) 5,45 3/4 cpo 4 La Chonita, 57, J.Rivarola (3) 59,45 1 cpo 5 Hercilia, 57, G.Borda (6) 7,45 1/2 cza 6 Charlotte Flame, 57, F.Menendez (7) 21,10 3/4 cpo 7 Cliche De Cine, 57, W.Pereyra (14) 2,15 3/4 cpo 8 Vale Dolo, 54, S.Arias (1) 5,00 2 cps 9 Clarita Sar, 54, D.Lencinas (10) 6,05 4 cps 10 Emilia Clear, 54, R.Muñoz (11) 26,60 3 cps ú Celebre Candy, 57, O.Arias (12) 42,55 1/2 cpo - - - Dividendos: GIULIANA SHY $ 8,70, 3,25 y 2,00. Irish Cream Bailey $ 20,55 y 9,15. First Call $ 4,30. IMPERFECTA $ 30.795,00. CUATRIFECTA $ 1.812.072,50. DOBLE DESQUITE $ 4.620,00. TRIPLO $ 375,000.00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 346.580,00. No corrieron: (2) Nomencladora, (4) Black Fire y (13) Light Queen. Tiempo: 1'7s44c. Cuidador: M.E.Toledo. Stud: Stud Syme (cdia). La ganadora de 5 años es hija de Inter Optimist y La Noter. RECAUDACIÓN: 78.786.177..

MASTER ONE. Soy Bravio. A La Cumbre. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (1) Tanto Gusto, (3) Show Mi The Money, (11) El Deponente y (12) Master Of Music1'20s9c.H.A.Monjes.La Traicion (mza). El ganador de 5 años es hijo de Mastercraftsman y Unavailable