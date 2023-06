Resultados de las carreras de ayer en La Plata

LIGHT AT THE END , 56, Jorge Peralta

NOVENA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 VALEDICTORIAN, 57, G.Borda (11) 2 Dona Simone, 57, D.R.Gomez (8) 11,45 3 cps 3 Terra Eterna, 53, E.Suarez (1) 31,70 1/2 cpo 4 Almaz Ayana, 52, M.Giuliano C. (2) 34,90 pzo 5 Sabatilla, 57, E.Ortega P. (6) 3,75 1/2 cpo 6 Nota Al Pie, 53, J.Pintos (7) 13,90 1 cpo 7 Igualada Planet, 53, G.Reynoso (12) 5,35 pzo 8 Dulce Rafaela, 53, U.Chaves (4) 16,20 1/2 cpo 9 Retapizar, 57, A.Cabrera (3) 5,15 4 cps 10* Taura Soy, 53, R.Salazar (5) 14,80 5 cps 11 De Intxorta, 52, L.Paredes (9a) 29,30 1/2 cpo 12 A Pura Magia, 57, L.Caceres (9) 29,30 pzo ú Troyana Del Sol, 57, D.E.Arias (10) 9,85 3/4 cpo - - - - - (*) Indócil en los partidores

Dividendos: VALEDICTORIAN $ 3,80, 3,20 y 2,10. Dona Simone $ 5,60 y 3,85. Terra Eterna $ 5,75. EXACTA $ 2.360,00. TRIFECTA $ 49.155,00. DOBLE $ 1.590,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'20s3c. Cuidador: J.M.Andrada. Stud: Certa Bonum. La ganadora de 5 años es hija de Todo Un Amiguito y Aqui Lulu DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SODERLING, 56, J.Rivarola (1) 2 Compadron Vega, 53, D.Lencinas (7) 3,15 1 cpo 3 Capitan Joy, 56, E.Ortega P. (5) 2,55 4 cps 4 Original Story, 53, S.Arias (15) 9,30 3/4 cpo 5 Viralizado, 56, F.Menendez (2) 17,50 3 cps 6 San Martin Day, 56, R.Villagra (9) 19,95 2 cps 7 Astro Southern, 53, R.Muñoz (13) 7,40 3 cps 8 Clever Forever, 56, P.Sotelo (12) 66,40 5 cps 9 Corazon Near, 56, G.Saez (16) 99,99 4 cps 10 Le Sole Mio, 58, D.Gauna (3) 21,10 3/4 cpo ú Life Of Power, 52, A.Sanchez (14) 41,85 36 cps - - - Dividendos: SODERLING $ 4,05, 2,50 y 1,15. Compadron Vega $ 1,60 y 1,10. Capitan Joy $ 1,15. IMPERFECTA $ 247,50. CUATRIFECTA $ 2.879,00. DOBLE $ 2.795,00. TRIPLO $ 7.650,00. CUATERNA $ 10.330,00. QUINTUPLO: con 5 aciertos $ 17.525,00, con 4 aciertos $ 242,50.No corrieron: (4) Radiant Winner, (6) Flor Si, (8) Keep America Great, (10) Honor A Castel y (11) Espiritu Legionario. Tiempo: 1'14s27c. Cuidador: L.A.Benavidez. Stud: Antonio Carboni (az). El ganador de 3 años es hijo de Vagabundo Inc y Simplificada UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 CHALETS MONEY, 57, G.Borda (14) 2 Doctora Lovely, 57, K.Banegas (9) 4,55 4 cps 3 Mistica Letal, 57, D.Gauna (12) 50,00 1 1/2 cpo 4* Girl Key, 54, R.Muñoz (4) 9,50 2 cps 5 Viva Rate, 57, G.Saez (7) 4,65 pzo 6 Josephine`s Castle, 57, O.Arias (8) 5,15 6 cps 7 Ardillita Call, 57, R.L.Gonzalez (11) 4,45 2 cps 8 Causa Pirata, 54, L.Paredes (5) 48,85 pzo 9 Baska Milu, 54, D.Lencinas (3) 51,90 4 cps úX Pampita Atomica, 57, J.Cavallaro (13) 23,40 22 cps - - - - - (*) Largó mal (X) Cruzó al tranco Dividendos: CHALETS MONEY $ 2,95, 1,65 y 1,40. Doctora Lovely $ 1,90 y 1,80. Mistical Letal $ 5,35. IMPERFECTA $ 367,50. TRIFECTA $ 31.680,00. DOBLE $ 2.710,00.No corrieron: (1) Metalica Top, (2) Tama Girl, (6) Lyra Altair y (10) Bo Tarde. Tiempo: 1'7s11c. Cuidador: P.N.Iribarne. Stud: Los Brunos (az). La ganadora de 4 años es hija de Blood Money y Chalus DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 TEMPLA CATCH, 56, J.Rivarola (2) 2 Fire And Blood, 56, A.Cabrera (8) 3,25 5 cps 3 Brujo Del Acordeon, 56, E.Siniani (12) 3,35 2 cps 4 Amiguito Tonificado, 56, R.Villagra (5) 6,30 1 cpo 5 Monte Kiss, 53, D.Lencinas (14) 3,00 3 cps 6 Herculano, 56, P.Sotelo (3) 47,85 2 1/2 cps 7 Alpino Real, 56, G.Reynoso (13) 9,00 1 1/2 cpo 8 Coloso Fitz, 52, R.Salazar (16) 64,40 6 cps 9 Ojo Cambiado, 56, D.Gauna (15) 99,99 4 cps 10 Ojo Curioso, 53, L.Paredes (4) 90,75 4 cps ú Desafiante, 56, W.Aguirre (6) 14,30 cza - - - Dividendos: TEMPLA CATCH $ 16,30, 8,15 y 5,00. Fire And Blood $ 2,35 y 1,70. Brujo Del Acordeon $ 1,35. IMPERFECTA $ 4.100,00. CUATRIFECTA $ 177.170,00. DOBLE DESQUITE $ 52.260,00. TRIPLO $ 333.330,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 2.000.000,00. No corrieron: (1) Te Reto Ya, (7) Caramelo Santo, (9) Que Cuervo, (10) Fartex y (11) Delirangallardo. Tiempo: 1'13s48c. Cuidador: E.Brown. Stud: Los Caños. El ganador de 3 años es hijo de Mister Tin y Under Suspicio. RECAUDACIÓN: 63.804.265.. CHALETS MONEY. Doctora Lovely. Mistical Letal. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (1) Metalica Top, (2) Tama Girl, (6) Lyra Altair y (10) Bo Tarde1'7s11c.P.N.Iribarne.Los Brunos (az). La ganadora de 4 años es hija de Blood Money y Chalus SODERLING. Compadron Vega. Capitan Joy. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO: con 5 aciertoscon 4 aciertos.No corrieron: (4) Radiant Winner, (6) Flor Si, (8) Keep America Great, (10) Honor A Castel y (11) Espiritu Legionario1'14s27c.L.A.Benavidez.Antonio Carboni (az). El ganador de 3 años es hijo de Vagabundo Inc y Simplificada VALEDICTORIAN. Dona Simone. Terra Eterna. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'20s3c.J.M.Andrada.Certa Bonum. La ganadora de 5 años es hija de Todo Un Amiguito y Aqui Lulu

