Resultados de las carreras de ayer en La Plata

DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 UNICA CAUSA, 56, P.Carrizo (4) 2 Galana Es, 56, J.Villagra (6) 2,65 3 cps 3 Pequeña Victoria, 56, F.L.Gonçalves (11) 2,75 cza 4 Ever Star, 56, J.Rivarola (5) 11,75 2 cps 5 Estrella Talentosa, 52, W.Garcia (15) 42,70 1/2 pzo 6 Arrabalera Inca, 56, D.E.Arias (12) 14,20 1 cpo 7 Nadi Cat, 53, R.Muñoz (10) 53,85 1 1/2 cpo 8 Simetria Romana, 53, F.Roldan (7) 8,80 1 cpo 9 Emperatriz Carioca, 53, L.Paredes (1) 228,70 pzo 10 Rabonushka, 56, R.Villagra (9) 99,99 1 1/2 cpo 11 Prometida Eva, 54, L.Ramallo (3) 16,65 1 cpo 12 Silvuchi Dancer, 53, F.Caceres (16) 11,70 1/2 cpo 13 Adorada Furia, 52, A.Sanchez (14) 508,85 2 1/2 cps ú Sound Speed, 56, J.Cavallaro (8) 76,25 19 cps - - -

Dividendos: UNICA CAUSA $ 5,85, 3,00 y 1,55. Galana Es $ 1,55 y 1,20. Pequeña Victoria $ 1,60. IMPERFECTA $ 2.520,00. CUATRIFECTA $ 52.105,00. DOBLE $ 7.140,00. TRIPLO $ 69.760,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 130.790,00. No corrieron: (2) After Dubai y (13) Baby Mercedina. Tiempo: 1'14s15c. Cuidador: M.B.Gutierrez. Stud: El Barrilito. La ganadora de 3 años es hija de True Cause y Ultra Viv. RECAUDACIÓN: 72.675.047.