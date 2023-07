Resultados de las carreras de ayer en La Plata.

LIKE A BOMB , 56, G.Borda

CUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 RE GUESS, 57, E.Siniani (11) 2 Indygo Fast, 56, L.Lopez B. (12) 2,90 1 1/2 cpo 3 Coloso Fitz, 53, R.Salazar (6) 18,35 1 1/2 cpo 4 Profe Lu, 57, L.M.Fer`dez (10) 8,95 1 1/2 cpo 5 Taty Boone, 57, I.Zapata (5) 22,30 4 cps 6 Hieronymus, 54, D.Lencinas (3) 3,50 cza 7 Colorado Vega, 57, J.Rivarola (8) 99,99 8 cps 8 Cantarini, 57, J.Cavallaro (4) 12,30 1 1/2 cpo 9 Full Of Water, 53, G.Reynoso (9) 14,05 hco ú Desafiante, 57, D.R.Gomez (7) 38,50 18 cps - - - Dividendos: RE GUESS $ 2,70, 1,60 y 1,30. Indygo Fast $ 1,45 y 1,25. Coloso Fitz $ 2,15. EXACTA $ 1.105,00. TRIFECTA $ 4.100,00. DOBLE $ 535,00. CUATERNA $ 5.055,00.No corrieron: (1) Ros Jones y (2) Delirangallardo. Tiempo: 1'27s62c. Cuidador: J.M.Benesperi. Stud: Los Monjes. El ganador de 4 años es hijo de Remote y Guess Who QUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 MANSO AZTECA, 56, H.Betansos (1) 2 Fuego Shiner, 56, K.Banegas (6) 2,55 cza 3 Soy Academico, 56, J.Rivarola (8) 4,85 5 cps 4 Mouzon, 55, I.Delli Q. (5) 30,90 hco 5 Galan De Noche, 56, W.Aguirre (4) 4,80 hco 6 Skurlin, 56, A.I.Romay (9) 11,65 2 cps 7 El Nieto Del Zar, 56, G.Borda (3) 47,15 cza 8 Seguro Ricardo, 56, Jorge Peralta (2) 8,00 5 cps ú Pandemico, 55, D.E.Arias (7) 42,90 s.a. - - - Dividendos: MANZO AZTECA $ 3,30, 1,55 y 1,10. Fuego Shiner $ 1,65 y 1,15. Soy Académico $ 1,35. EXACTA $ 890,00. TRIFECTA $ 2.270,00. DOBLE $ 1.445,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'1s96c. Cuidador: L.R.Rodriguez. Stud: Cañada Rica. El ganador de 3 años es hijo de Empire Aztec y Anna Freud SEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 ADRIANEO, 53, G.Reynoso (3) 2 Todo Un Relator, 57, A.Marinhas (8) 6,40 1 1/2 cpo 3 Edification, 57, K.Banegas (1) 2,45 1 1/2 cpo 4 Soderling, 57, J.Rivarola (2) 10,20 1 cpo 5 Patron Xo, 57, D.E.Arias (5) 2,95 cza 6 Bibi Detto, 57, R.Bascuñan (4) 9,85 6 cps 7 Semi Cat, 54, U.Chaves (7) 43,20 pzo ú Bat Edition, 57, A.Giorgis (6) 19,00 4 cps - - - Dividendos: ADRIANEO $ 4,55 y 2,35. Todo Un Relator $ 4,25. EXACTA $ 4.285,00. TRIFECTA $ 8.932,50. DOBLE $ 3.365,00. TRIPLO $ 9.245,00. CUATERNA $ 8.057,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'26s49c. Cuidador: N.E.Bustos. Stud: Vieja Corona (az). El ganador de 4 años es hijo de Endorsement y Ara Pacis SEPTIMA CARRERA- 1500 METROS Pag. Dist. 1 THIS WAY, 62, S.Arias (10) 2 Sell Side, 56, D.Lencinas (7) 2,50 cza 3 Ecologo Estrella, 56, F.Coria (3) 3,65 4 cps 4* The Talisman, 56, W.Aguirre (2) 5,55 4 cps 5 Too Fast, 54, U.Chaves (8) 126,25 1 cpo 6 Jaubert, 54, R.Salazar (4) 7,90 1/2 cpo 7 Owen Magic, 54, G.Reynoso (5) 13,25 1/2 cza 8 Iztayul, 54, Jorge Peralta (6) 21,45 cza 9 Tornazolado, 56, A.Marinhas (9) 6,50 1/2 cpo ú Master Charm, 54, D.R.Gomez (1) 23,10 8 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: THIS WAY $ 11,15, 3,20 y 2,40. Sell Side $ 1,70 y 1,25. Ecologo Estrella $ 1,75. EXACTA $ 4.965,00. TRIFECTA $ 7.595,00. DOBLE $ 6.760,00. CADENA con 6 aciertos $ 424.842,00. con 5 aciertos $ 2.795,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'32s29c. Cuidador: D.J.Nuñez. Stud: Carlin. El ganador de 8 años es hijo de Interaction y Succesful Talk OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 HONOR A CESAR, 57, G.Saez (15) 2 Rusito King, 57, F.Juri (13) 99,85 1 1/2 cpo 3 Selvagen, 52, J.Roman (10) 15,00 1 cpo 4 Encuestador Cosmico, 57, D.E.Arias (11) 52,70 2 cps 5 Embracer, 53, L.Lopez B. (8) 3,85 1/2 cpo 6 Itaciro, 51, J.Pintos (12) 65,50 1 cpo 7 Candy Merry, 57, E.Ortega P. (9) 4,35 1 cpo 8 Capo Wooly, 53, G.Reynoso (6) 9,15 3 cps 9 Blood For Chullo, 55, J.Avendaño (4) 99,99 4 cps 10 Luca Brassi, 57, E.Candia G. (1) 19,45 1 cpo 11 Marchante, 57, R.Bascuñan (5) 10,65 pzo 12 On The Move, 54, U.Chaves (7) 58,55 5 cps 13 El Etiquetado, 57, E.Siniani (2) 39,10 20 cps ú Hg Point, 54, F.Roldan (3) 14,70 23 cps - - - Dividendos: HONOR A CESAR $ 2,35, 1,85 y 1,25. Rusito King $ 14,80 y 9,70. Selvagen $ 3,05. IMPERFECTA $ 8.905,00. CUATRIFECTA $ 1.192.340,00 . DOBLE $ 2.770,00. CUATERNA $ 109.090,00.No corrieron: (14) Law Of Nature y (16) Ojo Lluvioso. Tiempo: 1'15s55c. Cuidador: D.H.Chiacchiarini. Stud: El Albinegro (slu). El ganador de 5 años es hijo de Ros Honour y Nekhbet NOVENA CARRERA- 1100 METROSPremio: Hándicap Pescara Pag. Dist. 1 CUCHCABAL, 57, E.Ortega P. (6) 2 Ambar Rose, 55, E.Siniani (3) 7,30 1 cpo 3 Fivedolarbill, 57, G.Borda (4) 2,05 1 cpo 4 Paloma De Lagos, 60, R.Salazar (2) 7,10 1 cpo 5 Mechera Cachorra, 57, L.Carabajal (7) 3,70 3/4 cpo 6 Grandvalira, 57, E.Candia G. (1) 12,80 4 cps 7 Muy Mechera, 54, I.Zapata (7a) 4,15 1 1/2 cpo ú Mamo Mamo Abu, 55, F.Menendez (5) 23,75 1 1/2 cpo - - - Dividendos: CUCHCABAL $ 3,70 y 2,10. Ambar Rose $ 2,65. EXACTA $ 1.880,00. TRIFECTA $ 2.702,50. DOBLE $ 1.165,00.No Corrió: (3a) Eau Claire. Tiempo: 1'6s45c. Cuidador: O.F.Fravega. Stud: Trigueña. La ganadora de 4 años es hija de J Be K y Puberty DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 NOTA AL PIE, 52, J.Pintos (7) 2 Very Electric, 54, R.Muñoz (8) 6,65 1 cpo 3 Acumuladora, 57, G.Borda (3) 1,95 1 cpo 4 Almaz Ayana, 52, M.Giuliano C. (6) 9,20 3/4 cpo 5 Amiguita Boce, 57, A.Giorgis (4) 9,80 2 cps 6 Tonica Fresca, 53, R.Salazar (2) 4,70 4 cps ú Buena B, 53, G.Reynoso (1) 5,35 7 cps - - - Dividendos: NOTA AL PIE $ 7,95 y 3,95. Very Electric $ 3,05. EXACTA $ 6.240,00. TRIFECTA $ 12.882,50. DOBLE $ 5.015,00. TRIPLO $ 17.345,00. CUATERNA $ 539.130,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 2.183.885,00. con 4 aciertos $ 9.097,50.No Corrió: (5) La War. Tiempo: 1'15s40c. Cuidador: E.A.Mondazzi. Stud: Tibu. La ganadora de 6 años es hija de Valid Stripes y Fade Santisima UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 TUTI BOPP, 57, G.Borda (10) 2 Loro Flesh, 57, A.Cabrera (8) 2,80 hco 3 Wonder Reward, 57, C.Sandoval (1) 9,40 4 cps 4 Ojo Fiestero, 57, Jorge Peralta (11) 2,80 1 1/2 cpo 5 Clase B, 57, F.Juri (4) 17,85 1 1/2 cpo 6 Mr. Alvin, 55, E.Siniani (3) 16,40 1 cpo 7 Rock Dance, 57, E.Candia G. (9) 28,05 hco 8 Cold Blood, 57, L.M.Fer`dez (7) 47,80 3 cps 9 Honor Campero, 57, A.I.Romay (2) 5,15 pzo ú Emiratos, 54, J.Roman (5) 71,90 3 cps - - - Dividendos: TUTI BOPP $ 5,05, 1,70 y 1,65. Loro Flesh $ 1,50 y 1,55. Ojo Fiestero $ 2,00. EXACTA $ 1.570,00. TRIFECTA $ 10.697,50. DOBLE $ 5.365,00.No Corrió: (6) Life Improved. Tiempo: 1'15s2c. Cuidador: J.A.Urdampilleta. Stud: Aguas Buenas. El ganador de 5 años es hijo de Firpo y Joggineta Sam DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 REINA SIN TRONO, 54, F.Caceres (5) 2 Seek Guess, 54, D.Lencinas (14) 5,45 pzo 3 May Carleton, 57, R.Bascuñan (13) 6,25 1 1/2 cpo 4 Que Buena Plus, 57, A.I.Romay (1) 5,60 cza 5 Global Memories, 53, G.Reynoso (3) 26,70 1 1/2 cpo 6 Early Jazz, 57, G.Borda (8) 2,85 1/2 cpo 7 She`s Holy, 53, R.Salazar (7) 13,75 1 cpo 8 Chalets Money, 57, K.Banegas (2) 7,75 pzo 9 Asipan, 54, S.Arias (9) 30,70 pzo 10 Buena Politica, 57, W.Aguirre (6) 99,99 5 cps 11 Most Girl, 57, D.R.Gomez (11) 20,05 1 cpo 12 Naigella Letal, 57, M.A.Sosa (12) 76,45 6 cps 13 Flor De Vista, 57, A.Cabrera (10) 86,30 3/4 cpo ú Angiola Maja, 57, F.Arreguy (h) (4) 60,05 8 cps - - - Dividendos: REINA SIN TRONO $ 6,80, 3,55 y 1,80. Seek Guess $ 3,55 y 4,15. May Carleton $ 2,40. IMPERFECTA $ 4.660,00. CUATRIFECTA $ 225.810,00. DOBLE DESQUITE $ 12.220,00. TRIPLO $ 187.500,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 2.000.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'8s29c. Cuidador: A.R.Correa. Stud: El Albañil. La ganadora de 5 años es hija de Compasivo Cat y Rose Well. RECAUDACIÓN: $ 73.199.026. . TUTI BOPP. Loro Flesh. Ojo Fiestero. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (6) Life Improved1'15s2c.J.A.Urdampilleta.Aguas Buenas. El ganador de 5 años es hijo de Firpo y Joggineta Sam NOTA AL PIE. Very Electric. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO con 5 aciertos. con 4 aciertos.No Corrió: (5) La War1'15s40c.E.A.Mondazzi.Tibu. La ganadora de 6 años es hija de Valid Stripes y Fade Santisima CUCHCABAL. Ambar Rose. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (3a) Eau Claire1'6s45c.O.F.Fravega.Trigueña. La ganadora de 4 años es hija de J Be K y Puberty HONOR A CESAR. Rusito King. Selvagen. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. CUATERNA.No corrieron: (14) Law Of Nature y (16) Ojo Lluvioso1'15s55c.D.H.Chiacchiarini.El Albinegro (slu). El ganador de 5 años es hijo de Ros Honour y Nekhbet THIS WAY. Sell Side. Ecologo Estrella. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CADENA con 6 aciertos. con 5 aciertos. Corrieron todos1'32s29c.D.J.Nuñez.Carlin. El ganador de 8 años es hijo de Interaction y Succesful Talk ADRIANEO. Todo Un Relator. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. Corrieron todos1'26s49c.N.E.Bustos.Vieja Corona (az). El ganador de 4 años es hijo de Endorsement y Ara Pacis MANZO AZTECA. Fuego Shiner. Soy Académico. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'1s96c.L.R.Rodriguez.Cañada Rica. El ganador de 3 años es hijo de Empire Aztec y Anna Freud RE GUESS. Indygo Fast. Coloso Fitz. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA.No corrieron: (1) Ros Jones y (2) Delirangallardo1'27s62c.J.M.Benesperi.Los Monjes. El ganador de 4 años es hijo de Remote y Guess Who

LIKE A BOMB. Recit Yacare. EXACTA. . TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'2s18c.M.A.Guzman.Pochito. El ganador de 3 años es hijo de Hit It A Bomb y Like Royalty