Resultados de las carreras de ayer en La Plata

Eyes Have It , 57, F.L.Gonçalves

UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 IL VALENTIN CAT, 57, W.Aguirre (6) 2 Mikylakes, 57, E.Martinez (4) 19,45 2 cps 3 Fancy Model, 57, M.A.Sosa (3) 5,45 2 cps 4 Mactas, 57, H.Betansos (2) 11,80 1 1/2 cpo 5 Quiero Flan, 57, R.L.Gonzalez (11) 11,25 1 cpo 6 Icy Mad, 57, F.Arreguy (h) (9) 17,90 cza 7 Romance Eterno, 57, O.Alderete (10) 7,65 1 cpo 8 Tweedy Sun, 57, F.L.Gonçalves (7) 5,35 2 1/2 cps 9 Noni Letal, 57, E.Candia G. (5) 10,20 5 cps 10 Quality Boy, 57, M.J.Lopez (1) 5,75 cza ú Tu Porque, 57, K.Banegas (8) 3,80 v.m. - - - Dividendos: IL VALENTIN CAT $ 12,80, 9,25 y 7,60. Mikylakes $ 11,60 y 8,65. Fancy Nodel $ 2,40. EXACTA $ 33.770,00. TRIFECTA $ 164.152,50. DOBLE $ 4.805,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s52c. Cuidador: R.M.Gonzalez. Stud: Valentin. El ganador de 4 años es hijo de Compasivo Cat y Rose Droyat DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1* GIRL KEY, 54, R.Muñoz (7) 2 Blood Dance, 53, G.Reynoso (8) 6,45 1 1/2 cpo 3 Insta Girl, 57, I.Zapata (1) 75,60 4 cps 4 Varilla Letal, 54, U.Chaves (6) 7,90 hco 5 Super Biotic, 57, K.Banegas (14) 6,05 2 cps 6 Ardillita Call, 57, W.Aguirre (3) 7,85 1/2 cza 7 Princesa Aslaug, 57, D.R.Gomez (13) 7,70 2 cps 8 Causa Pirata, 57, L.Paredes (2) 99,99 1/2 cza 9 Vasca Gaucha, 57, W.Maturan (5) 20,20 3/4 cpo 10 Mem`s Polaca, 53, J.Avendaño (10) 99,99 s.a. úX Aretha, 57, F.Enea (11) 8,45 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Rodó Dividendos: GIRL KEY $ 2,00, 1,25 y 1,10. Blood Dance $ 2,10 y 1,10. Insta Girl $ 1,10. IMPERFECTA $ 1.890,00. CUATRIFECTA $ 206.865,00. DOBLE DESQUITE $ 8.780,00. TRIPLO $ 22.050,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 42.750,00. No corrieron: (4) Gata Bailantera, (9) Polar Girl, (12) Mas Respetada y (15) Maleva Rye. Tiempo: 1'14s45c. Cuidador: J.M.Andrada. Stud: El Pulpo. La ganadora de 5 años es hija de Manicero Key y Catch The Callgir. RECAUDACIÓN: $ 72.660.065.. IL VALENTIN CAT. Mikylakes. Fancy Nodel. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'11s52c.R.M.Gonzalez.Valentin. El ganador de 4 años es hijo de Compasivo Cat y Rose Droyat

PAN Y CIRCO. Punto Azteca. Eyes Have It. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO con 5 aciertos. con 4 aciertos.No Corrió: (6) Crixos1'12s52c.H.J.Benesperi.J. C. V. (s.fe). El ganador de 4 años es hijo de Que Vida Buena y Piamontina