Resultados de las carreras de ayer en La Plata

Keep America Great , 57, I.Zapata

Fire And Blood , 57, A.Cabrera

DECIMOQUINTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 CANDY MERRY, 53, G.Reynoso (1) 2 Embracer, 55, L.Lopez B. (5) 6,60 2 cps 3 Cazador De Ilusiones, 57, B.Enrique (16) 1,50 2 cps 4 Juan Orion Tag, 57, D.R.Gomez (2) 58,90 5 cps 5* Rico Tipo, 54, R.Villegas (7) 99,99 hco 6X Law Of Nature, 57, J.Villagra (6) 3,90 1/2 cpo 7 Encuestador Cosmico, 55, U.Chaves (3) 22,80 2 1/2 cps 8 Oficial Maharaja, 54, L.Paredes (15a) 34,00 1 1/2 cpo 9 Vasco Galan, 57, W.Aguirre (8) 58,90 1 1/2 cpo 10 Nicols Springs, 55, D.E.Arias (10) 12,35 5 cps 11 Sorpreso, 53, R.Salazar (14) 88,65 1 1/2 cpo 12 Imbatible, 57, H.Betansos (9) 36,60 pzo ú Trueno Azteca, 53, F.Caceres (11) 99,99 5 cps - - - - - (*) Largó retrasado (X) Largó retrasado

Dividendos: CANDY MERRY $ 10,25, 6,30 y 1,10. Embracer $ 5,00 y 1,10. Cazador De Ilusiones $ 1,10. IMPERFECTA $ 4.840,00. CUATRIFECTA $ 287.175,00. DOBLE DESQUITE $ 17.810,00. TRIPLO $ 65.210,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 270.330,00. No corrieron: (4) City Six, (12) Habeeb, (13) Don Dante y (15) Cut To Win. Tiempo: 1'26s88c. Cuidador: E.A.Mondazzi. Stud: Maripa. El ganador de 5 años es hijo de Señor Candy y Merry Hal. RECAUDACIÓN: $ 89.245.564..

EL ERNESTO. Fire And Blood. Soy Humorista. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'19s18c.M.S.Sueldo.Rosa R.. El ganador de 4 años es hijo de Señor Candy y Es Bonita