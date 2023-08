No Es Para Tanto , 56, K.Banegas

DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 EXPLOTION, 57, W.Maturan (7) 2 Divertidisima, 57, J.Rivarola (8) 32,55 1 1/2 cpo 3 Lady Caterina, 53, J.Pintos (3) 5,75 3 cps 4 Miss Boroca, 53, R.Salazar (2) 11,75 pzo 5 Sol Misionera, 57, F.L.Gonçalves (1) 2,40 hco 6 Lunma, 57, K.Banegas (6) 9,40 3 cps 7 Ilustrisima Edition, 57, R.L.Gonzalez (9) 8,25 3 cps 8 Beauty Is, 57, E.Candia G. (10) 29,20 2 cps ú Banderetta, 57, J.Cavallaro (4) 79,40 3 cps - - - Dividendos: EXPLOTION $ 2,40, 2,05 y 2,20. Divertidisima $ 9,90 y 8,85. Lady Caterina $ 2,45. EXACTA $ 6.165,00. TRIFECTA $ 14.580,00. DOBLE $ 1.185,00.No Corrió: (5) Salinger. Tiempo: 1'27s12c. Cuidador: R.M.Gonzalez. Stud: Aizkolari. La ganadora de 6 años es hija de Flesh For Fantasy y Exploration DECIMOQUINTA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 SANTORUS, 57, E.Martinez (7) 2 Transonico Dubai, 55, J.Yalet (h) (2) 12,70 1/2 pzo 3 Bay De Verds, 57, A.Cabrera (10) 7,25 1 cpo 4 Banquero Romano, 57, D.Lencinas (12) 8,50 1 cpo 5 Soy Valid, 55, U.Chaves (3) 6,45 1/2 cpo 6 Yuyo Verde, 57, M.Aserito (1) 5,60 pzo 7 Andblack, 57, F.Aguirre (6) 6,45 1 cpo 8 Global Star, 57, L.Cabrera (5) 18,00 1 1/2 cpo 9 Juique, 53, J.Pintos (8) 8,90 3 cps ú Dulok, 57, E.Siniani (9) 45,00 1/2 cpo - - - Dividendos: SANTORUS $ 2,60, 1,75 y 1,90. Transonico Dubai $ 4,40 y 3,00. Bay De Verds $ 1,45. IMPERFECTA $ 3.270,00. CUATRIFECTA $ 99.865,00. DOBLE DESQUITE $ 1.250,00. TRIPLO $ 6.030,00. CUATERNA $ 33.760,00. No corrieron: (4) Old Reward y (11) Edition Intruso. Tiempo: 1'20s16c. Cuidador: L.A.Falasco. Stud: El Taladro (az). El ganador de 6 años es hijo de Expressive Halo y Standle. RECAUDACIÓN: $ 89.991.918.. EXPLOTION. Divertidisima. Lady Caterina. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (5) Salinger1'27s12c.R.M.Gonzalez.Aizkolari. La ganadora de 6 años es hija de Flesh For Fantasy y Exploration

