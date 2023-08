Resultados de las carreras de ayer en La Plata

DECIMOCUARTA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 CELEBRE CANDY, 57, T.Baez (6) 2 Pa Maite, 53, R.Salazar (1a) 5,95 4 cps 3 Estrella De Raza, 53, D.Lencinas (16) 14,95 2 cps 4 Lady Caterina, 57, J.Pintos (4) 9,75 1/2 cpo 5 Hercilia, 53, J.Pirez (9) 11,95 cza 6 Señora De Las Flores, 57, E.Martinez (8) 2,40 1 cpo 7 Cliche De Cine, 55, I.Delli Q. (7) 8,70 pzo 8 Miss Boroca, 57, F.Menendez (5) 16,30 2 1/2 cps 9 Banderetta, 57, J.Cavallaro (10) 131,55 hco 10 Buy Best, 54, J.R.Benitez V. (14) 13,20 1/2 cza 11 Flourish, 57, L.M.Fer`dez (2) 14,75 3/4 cpo 12 Icily Dubai, 57, E.Siniani (1) 5,95 2 cps 13 Moleka, 54, A.Allois (13a) 27,20 1/2 cpo 14 Lunma, 57, K.Banegas (3) 39,75 1 cpo 15 Irish Cream Bailey, 54, R.Villegas (15) 20,45 1/2 cpo ú Usaina, 57, R.L.Gonzalez (12) 94,80 13 cps - - -

Dividendos: CELEBRE CANDY $ 9,30, 3,25 y 2,00. Pai Maite $ 2,70 y 2,10. Estrella De Raza $ 4,20. IMPERFECTA $ 10.550,00. CUATRIFECTA $ 488.745,00. DOBLE $ 7.090,00. TRIPLO $ 52.900,00. CUATERNA $ 524.030,00.No corrieron: (11) Equal Soul y (13) As You Are. Tiempo: 1'21s0c. Cuidador: J.C.Tocci. Stud: Tirate Un Lance. La ganadora de 6 años es hija de Señor Candy y Ville Celebre