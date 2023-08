Resultados de las carreras de ayer en La Plata

DECIMOTERCERA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 MOST GIRL, 53, G.Reynoso (12) 2 Lamitie, 57, A.I.Romay (11) 7,60 5 cps 3 Luz Azteca, 57, M.J.Lopez (1) 13,95 3/4 cpo 4 Mariahuincul, 57, A.Cabrera (14) 9,35 1/2 cpo 5 Luminosa Hero, 57, E.Martinez (6) 25,60 1 cpo 6 Early Jazz, 57, J.Rivarola (10) 4,15 1 1/2 cpo 7 Naigella Letal, 57, M.A.Sosa (8) 21,95 1/2 pzo 8 Agardelada, 57, J.Villagra (7) 3,35 hco 9 Asipan, 55, S.Arias (2) 23,95 1 1/2 cpo ú Midori, 53, R.Salazar (5) 6,75 1 1/2 cpo - - -

Dividendos: MOST GIRL $ 3,70, 2,10 y 1,65. Lamitie $ 3,15 y 2,25. Luz Azteca $ 3,55. IMPERFECTA $ 3.130,00. CUATRIFECTA $ 203.045,00. DOBLE DESQUITE $ 1.420,00. TRIPLO $ 11.230,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 45.450,00. No corrieron: (3) The Cathedral Wrong, (4) Girl Key, (9) Aguja Escarlata y (13) Que Buena Plus. Tiempo: 1'6s88c. Cuidador: N.E.Bustos. Stud: Brenda Y Ezequiel. La ganadora de 5 años es hija de Most Improved y Winner Gir. RECAUDACIÓN: 62.031.419..