Resultados de las carreras de ayer en Palermo

DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 MASTER FAREED, 53, A.B.Valdez (14) 2 Own Star, 54, A.Allois (9) 3,20 3 cps 3 Evo Tormentoso, 55, Jorge Peralta (3) 5,45 cza 4 Colombofilo, 55, S.Piliero (2) 14,25 1 cpo 5 Que Tal Estoy, 57, K.Banegas (4) 3,90 1/2 cpo 6 L`oriental, 55, J.R.Benitez V. (10) 6,70 2 1/2 cps 7 El Negro Paz, 56, A.Paez (8) 15,65 4 cps 8 Piquetero Best, 56, M.Aserito (12) 39,45 1/2 cpo 9* Broken Runner, 53, L.Brigas (5) 21,95 5 cps 10 Rey Del Juego, 57, M.Gonzalez (1) 47,10 5 cps 11 Travelling Band, 57, G.Borda (7) 8,70 pzo úX Jai Malik, 57, A.Giorgis (11) 25,25 5 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó al rato

Dividendos: MASTER FAREED $ 12,35, 3,70 y 2,10. Own Star $ 1,85 y 1,25. Evo Tormentoso $ 1,70. IMPERFECTA $ 5.140,00. CUATRIFECTA $ 266.185,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 21.920,00, a placé $ 1.040,00. TRIPLO $ 28.580,00. PICK 4 $ 56.600,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 747.550,00, con 5 aciertos $ 1.970,00.No corrieron: (6) Atlantic Nash y (13) Stolen Silver. Tiempo: 57s17c. Cuidador: M.E.Campitelli. Stud: Al Trotecito (tan). El ganador de 5 años es hijo de Master Of Hounds y Fareeda

EXPERTA TRAVEL. A Soñar. Centella Ladina. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos57s47c.J.I.Etchechoury.Rubio B.. La ganadora de 4 años es hija de Lizard Island y Expedia