DECIMOSEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1* MACHITOS NEVER EVER, 57, O.Alderete (7) 2 New Rate, 57, W.Pereyra (2) 8,10 3 cps 3 La Carpusa, 57, K.Banegas (4) 1,75 3 cps 4 Aeryn, 54, F.J.Lavigna (9) 15,65 1 cpo 5 Dolce Caramela, 53, G.Tempesti V. (1) 54,70 2 cps 6 Lluvia Ecologica, 55, R.Padilla B. (3) 42,00 1/2 cpo 7 Icy Ex, 57, P.Carrizo (8) 22,35 cza 8X Super Toluca, 54, S.Conti (10) 26,95 4 cps 9+ Mariahuincul, 54, S.Arias (5) 35,50 1 cpo ú** A Cappella, 57, A.Cabrera (11) 5,95 s.a. - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó frío (+) Largó cruzado (**) Largó cruzado

Dividendos: MACHITOS NEVER EVER $ 4,25, 1,80 y 1,50. New Rate $ 3,35 y 2,50. La Carpusa $ 1,50. IMPERFECTA $ 5.780,00. CUATRIFECTA $ 51.075,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 3.500,00, a placé $ 3.510,00. TRIPLO $ 8.060,00. PICK 4 VERANO $ 21.980,00.No Corrió: (6) Majestic Girl. Tiempo: 57s5c. Cuidador: E.R.Bortule. Stud: Los Machitos. La ganadora de 4 años es hija de Never So Few y Every Girl

VALENTIA PLANET. Queen Of Sky. Saint Anger. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos.No Corrió: (7) Pupila Amistosa1'12s23c.H.D.Sanagua.Ni Manor. La ganadora de 4 años es hija de Sol Planet y Potra Val