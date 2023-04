CUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 EQUAL TRUMP, 55, B.Enrique (5) 2 Che Melena, 56, F.Quinteros (11) 2,90 5 cps 3 A Simpler Time, 54, L.Armoha (10) 6,05 1/2 cpo 4 Kalampur, 53, J.Flores (3) 7,80 2 cps 5 Scottrade, 57, F.Correa (1) 33,60 5 cps 6 Ibitalent, 57, J.M.Sanchez (4) 51,20 1 1/2 cpo 7 Paellador, 54, J.Paoloni (7) 10,30 6 cps 8* Special Keny, 57, S.Barrionuevo (2) 42,60 3 cps 9 Charly Song, 57, D.E.Arias (8) 31,10 cza ú Que Bueno Plus, 57, L.Noriega (6) 59,75 9 cps - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: EQUAL TRUMP $ 1,85, 1,65 y 1,15. Che Melena $ 1,60 y 1,10. A Simpler Time $ 1,10. IMPERFECTA $ 225,00. CUATRIFECTA $ 2.335,00. DOBLE: a ganador $ 10.90,00, a placé $ 155,00. PICK 4 CAMINO AL REPUBLICA $ 15.190,00.No Corrió: (9) Chico Island. Tiempo: 55s6c. Cuidador: A.O.Urdagaray. Stud: Stud Garin City (lp). El ganador de 6 años es hijo de Equal Stripes y Yaya Toure QUINTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 VALEROSA, 58, E.Retamozo (2) 1 BESAME MUCHO, 53, G.Tempesti V. (5) emp. 3 Grand Leona, 57, F.Menendez (3) 7,50 2 cps 4 Donde Quieras, 57, A.Allois (4) 6,80 5 cps 5 Pichinuca, 53, C.Romagnoli (7) 3,00 4 cps 6 Success Always, 56, P.Carrizo (6) 9,40 1 cpo ú Tennessee Rye, 57, F.L.Gonçalves (1) 2,80 1 1/2 cpo - - - Dividendos: VALEROSA $ 2,55 y 1,95. BESAME MUCHO $ 4,40 y 2,20. EXACTA $ 2.555,00, y $ 3.095,00. TRIFECTA $ 15.245,00, y $ 8.365,00. DOBLE: a ganador y placé de la Nº 2 y Nº 5 $ 675,00, Corrieron todos. Tiempo: 1'25s13c. Cuidador: E.L.I.Amaya. Stud: Inriville (bv). La ganadora de 7 años es hija de True Cause y Valfreda.(De 6 años por Freud y Flor De Abril por Mutakddim (usa) Y Mucci Baby (usa) Del Stud: 1912) Cuidador.: Lopez, Alberto M SEXTA CARRERA- 1400 METROSPremio: Clásico Asociación De Propietarios De Caballos De Carrera (g3) - GRUPO III Pag. Dist. 1 AMIGUITA GINA, 57, W.Pereyra (10) 2 Coriane, 60, F.L.Gonçalves (3) 3,40 3/4 cpo 3 Violeta M, 57, B.Enrique (6) 2,50 2 cps 4 La La Land (brz), 57, E.Ortega P. (3b) 3,40 1/2 cpo 5 St. Columba, 60, R.R.Barrueco (7) 22,05 2 cps 6 Reina Casada, 57, R.Bascuñan (4) 14,90 cza 7 Walnut Grove, 60, J.Noriega (1) 5,85 1 1/2 cpo 8 Zenda Bohemia, 60, P.Diestra (h) (2) 3,95 3 cps 9 Embriagame, 60, A.Giannetti (9) 20,60 11 cps ú Hony Boone, 60, A.Cabrera (3a) 3,40 6 cps - - - Dividendos: AMIGUITA GINA $ 8,40, 3,15 y 1,70. Coriane $ 1,90 y 1,25. Violeta M $ 1,10. IMPERFECTA $ 1.265,00. CUATRIFECTA $ 87.307,50. DOBLE: a ganador $ 3.825,00, a placé $ 210,00. TRIPLO $ 20.000,00. PICK 4 $ 58.060,00.No corrieron: (5) Lindaflor La Violeta y (8) Sol Y Boss. Tiempo: 1'23s36c. Cuidador: R.Pellegatta. Stud: A. R. G.. La ganadora de 3 años es hija de Todo Un Amiguito y Lolan Grill SEPTIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 SOFIA DANCER, 57, W.Moreyra (7) 2 Sol Numeraria, 57, P.Carrizo (6) 9,65 3/4 cpo 3 Vega Gloriosa, 54, R.Villegas (1) 17,30 8 cps 4 Escaramuza Scat, 57, R.R.Barrueco (4) 8,40 1 cpo 5 Naranja En Flor, 57, L.Balmaceda (3) 7,80 3 cps 6 Early Bloom, 57, F.L.Gonçalves (5) 4,00 9 cps - - - Dividendos: SOFIA DANCER $ 1,35 y 1,10. Sol Numeraria $ 1,40. EXACTA $ 1.300,00. TRIFECTA $ 6.490,00. DOBLE: a ganador $ 1.445,00, a placé $ 1.325,00. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertos $ 916.890,00, con 5 aciertos $ 3.040,00.No Corrió: (2) Viva La Musica. Tiempo: 1'39s19c. Cuidador: E.O.Martucci. Stud: La Sortija. La ganadora de 4 años es hija de Hurricane Cat y Martina Dancer OCTAVA CARRERA- 1800 METROS Pag. Dist. 1 MASTER WAVE, 57, F.L.Gonçalves (3) 2* Spring Bella, 54, F.J.Lavigna (2) 8,20 cza 3 Mistura, 53, L.Armoha (6) 3,75 2 1/2 cps 4 Lady Runner, 53, M.Alfaro (9) 10,50 3/4 cpo 5 Aramaiona, 57, B.Enrique (10) 10,90 3 cps 6 Miss Again, 57, W.Pereyra (7) 7,00 1 1/2 cpo 7 City Runner, 53, T.Baez (8) 25,60 v.m. 8 Shine Moon, 51, F.Caceres (1) 32,60 3 cps 9 Luna De Tango, 57, G.Borda (5) 8,05 pzo ú Marcala, 53, L.Chavez (4) 7,05 10 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: MASTER WAVE $ 2,95, 2,25 y 1,15. Spring Bella $ 3,20 y 1,95. Mistura $ 1,50. IMPERFECTA $ 1.480,00. CUATRIFECTA $ 22.557,50. DOBLE: a ganador $ 350,00, a placé $ 175,00. TRIPLO $ 9.170,00. PICK 4 POZO MAX $ 147.050,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'50s84c. Cuidador: R.A.Quiroga. Stud: Marias Del Sur. La ganadora de 5 años es hija de Mastercraftsman y Royal Wave NOVENA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1* CARRASQUEÑO, 57, F.Coria (5) 2 Mr Saxofon, 57, M.Valle (7) 2,00 pzo 3 Game Filoso, 57, F.L.Gonçalves (3) 3,95 3/4 cpo 4 Pagamos Igual, 57, J.Cavallaro (6) 19,10 2 1/2 cps 5 Arguias, 57, M.Aserito (8) 6,80 2 1/2 cps 6 Sweet Magic, 57, R.Bascuñan (1) 6,25 2 cps 7 Titan Novo, 57, F.Menendez (2) 23,05 3/4 cpo ú Don Winca, 57, J.Maldonado (4) 10,25 1 1/2 cpo - - - - - (*) Largó frío Dividendos: CARRASQUEÑO $ 6,90 y 2,90. Mr Saxofon $ 1,45. EXACTA $ 1.790,00. TRIFECTA $ 6.375,00. DOBLE: a ganador $ 1.765,00, a placé $ 115,00. Corrieron todos. Tiempo: 56s9c. Cuidador: M.F.Alvarez. Stud: Los Mamines. El ganador de 4 años es hijo de Santillano y Camomila Tea DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 HUNK BUSCA, 57, G.Borda (3) 2 Filoso Class, 57, F.L.Gonçalves (4) 6,45 2 cps 3 Queijinho, 54, F.J.Lavigna (6) 6,55 3/4 cpo 4 Emma Spring, 55, F.Coria (9) 4,15 2 cps 5 Numeraux, 57, B.Enrique (7) 2,90 pzo 6 Wave Rimout, 54, F.Arreguy (h) (2) 26,85 1/2 cpo 7 Etruscus, 50, H.Dyke (5) 22,35 1 1/2 cpo ú Very Rimout, 53, L.Armoha (1) 11,85 hco - - - Dividendos: HUNK BUSCA $ 2,95 y 2,70. Filoso Class $ 1,55. IMPERFECTA $ 915,00. CUATRIFECTA $ 10.542,50. DOBLE: a ganador $ 1.945,00, a placé $ 570,00. PICK 4 $ 22.220,00.No corrieron: (8) Crazy Nov, (10) Amiguito Ganador y (11) Dom Santiago. Tiempo: 55s18c. Cuidador: M.R.Arce. Stud: El General (az). El ganador de 5 años es hijo de Hunky y Nice Ground UNDECIMA CARRERA- 1400 METROSPremio: Hándicap Practicante Pag. Dist. 1 AMIGUITO DANDI, 54, L.Balmaceda (5) 2 Il Matterello, 57, O.Alderete (3) 3,35 3 cps 3 Silver Vision, 55, B.Enrique (2) 3,20 1 1/2 cpo 4 Iron Heart, 57, A.Paez (1) 11,75 3 cps 5 El Chamuyo, 57, F.L.Gonçalves (4) 1,65 8 cps - - - Dividendos: AMIGUITA DANDI $ 9,45. EXACTA $ 3.470,00. TRIFECTA $ 16.485,00. DOBLE: a ganador $ 3.175,00, a placé $ 185,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s75c. Cuidador: O.F.Labanca. Stud: Sierra Grande. El ganador de 5 años es hijo de Todo Un Amiguito y Luz De Neon DUODECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 MARTIGNAC, 57, P.Carrizo (3) 2* El Picantisimo, 54, L.Armoha (5) 10,55 10 cps 3 Nace Un Crack, 57, F.L.Gonçalves (7) 1,50 cza 4 Objetado, 57, J.Villagra (6) 3,95 3 cps 5 Doctor Navarro, 57, R.M.Torres (8) 14,10 1 1/2 cpo 6 Tirador De Dados, 57, G.Borda (1) 25,85 2 cps 7 Expreso Latino, 53, J.Flores (4) 33,75 17 cps ú Treasure Bevy, 57, R.L.Gonzalez (2) 50,70 5 cps - - - - - (*) Largó retrasado Dividendos: MARTIGNAC $ 4,45 y 6,95. El Picantisimo $ 14,80. EXACTA $ 4.685,00. TRIFECTA $ 7.885,00. DOBLE: a ganador $ 9.185,00, a placé $ 2.020,00. TRIPLO $ 39.050,00. PICK 4 $ 360.00,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'36s19c. Cuidador: M.A.Diaz. Stud: Los Vascos (mza). El ganador de 4 años es hijo de Master Of Hounds y Brussels DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 BLOOMING GENIUS, 57, E.Martinez (11) 2 New Strip, 57, A.Coronel E. (6) 11,90 2 cps 3 Como Olvidar, 57, F.Correa (9) 17,95 2 1/2 cps 4 Indio Arena, 53, S.Conti (3) 12,55 2 cps 5 Bajan, 57, S.Barrionuevo (8) 34,80 cza 6 Arandu Al, 57, R.Frias (10) 5,40 3 cps 7 Lenovinche, 57, P.Diestra (h) (7) 5,90 1/2 cza 8 Rapido Orpen, 54, J.Paoloni (2) 2,10 2 cps ú Que Tal Faustino, 57, L.Armoha (1) 24,70 7 cps - - - Dividendos: BLOOMING ELIUS $ 3,65, 2,25 y 1,70. New Strip $ 3,40 y 24,90. Como Olvidar $ 2,45. IMPERFECTA $ 3.460,00. CUATRIFECTA $ 1.098.767,50. DOBLE: a ganador $ 2.880,00, a placé $ 6.350,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 1.599.500,00 , con 5 aciertos $ 49.960,00.No corrieron: (4) El Incordioso y (5) Eco Dim. Tiempo: 56s15c. Cuidador: P.F.Paganti. Stud: Hs. La Argentina (az). El ganador de 5 años es hijo de Incurable Optimist y Malva Llers DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 GRACIAS NEGRO, 56, R.R.Barrueco (7) 2 Choo Choo, 56, F.Quinteros (11) 2,05 3/4 cpo 3 Que Vasquito, 56, B.Enrique (6) 7,25 2 1/2 cps 4 Dark Wig, 57, G.Villalba (5) 26,50 pzo 5 Condorito Mad, 56, R.Tarragona (9) 12,00 3/4 cpo 6 Dr. Fishman, 56, P.Carrizo (4) 5,25 1 cpo 7 Cat Cat, 57, A.Fuentes (8) 43,20 2 1/2 cps 8 Soñador Dubai, 57, M.Aserito (1) 73,35 3/4 cpo 9 Elicon, 57, O.Arias (3) 73,15 1/2 cpo 10 Winning Storm, 56, A.Coronel E. (2) 7,75 2 cps ú Bastante Serio, 57, F.Correa (10) 4,85 9 cps - - - Dividendos: GRACIAS NEGRO $ 12,85, 4,35 y 3,15. Choo Choo $ 1,85 y 1,35. Que Vasquito $ 2,40. IMPERFECTA $ 4.620,00. CUATRIFECTA $ 1.322.595,00. BETTER MOISES. Filipuzzi. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (3) Habeeb1'38s98c.M.N.Ferraguti.Esece. El ganador de 4 años es hijo de El Moises y All Better Now