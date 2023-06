Resultados de las carreras de ayer en Palermo

DECIMOSEPTIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 CEPHITO, 56, J.Maldonado (9) 2 Done Deal, 56, M.Aserito (16) 14,30 3/4 cpo 3 Que Abogado, 53, U.Chaves (2) 2,80 1/2 cpo 4 Toscanito, 56, J.M.Sanchez (8) 57,80 3 cps 5 Don Balbo, 53, J.Paoloni (1) 15,90 4 cps 6 Taurino Halo, 56, R.Bascuñan (11) 20,85 pzo 7 Amor Infiel, 56, F.Coria (12) 6,85 2 cps 8* Distinguido John, 53, R.Villegas (13) 30,55 hco 9 Soy Nacho, 56, G.Borda (15) 7,80 2 cps 10X Chocolate Stai, 56, A.Paez (14) 32,30 2 cps 11 Babudius, 57, W.Moreyra (10) 5,40 pzo 12+ Casino Top, 57, A.Fuentes (6) 49,40 pzo ú** Grilldado, 56, C.Menendez (4) 7,40 7 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Indócil en los partidores (+) Largó frío (**) Se fue de manos

Dividendos: CEPHITO $ 6,25, 2,60 y 1,65. Taurino Halo $ 7,15 y 2,65. Que Abogado $ 1,35. IMPERFECTA $ 40.300,00. CUATRIFECTA $ 4.942.190,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 13.860,00, a placé $ 5.380,00. TRIPLO $ 222.200,00. PICK 4 POZO DESQUITE $ 313.675,00.No corrieron: (3) Dark Wig, (5) Pampero Stra y (7) Choo Choo. Tiempo: 56s70c. Cuidador: G.O.Maldonado. Stud: El Palomar (sr). El ganador de 3 años es hijo de Dancing For Me y Cephera

SUGGESTIVE SUN. Melo Dex. Tuesday. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos56s42c.R.A.Van Tuyne.El Coloso (rº). El ganador de 3 años es hijo de Suggestive Boy y Chasing The Sun