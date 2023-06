Resultados de las carreras de ayer en Palermo

DECIMOSEXTA CARRERA- 1000 METROSPremio: Clásico Prensa Hípica (l) - L Pag. Dist. 1 QUE TA GUENO, 60, F.Coria (6) 2 Hunk Busca, 60, K.Banegas (5) 2,65 3 cps 3 Estenopeico, 60, W.Moreyra (8) 11,35 1 1/2 cpo 4 Lorenzo Rye, 60, F.L.Gonçalves (10) 3,65 1 cpo 5 Jumpy Spring, 58, B.Enrique (1) 13,95 3/4 cpo 6 Sirano Halo, 60, L.Brigas (2) 20,00 pzo 7 New Prize, 58, J.Paoloni (3) 25,15 pzo 8 Alisier, 60, F.Vilches (7) 16,45 2 cps 9 Humor Sabatino, 60, G.Borda (9) 5,05 cza 10* Master Fareed, 60, F.Menendez (4) 33,60 6 cps ú Cambio De Vida, 60, Jorge Peralta (11) 36,55 3 cps - - - - - (*) Largó mal

Dividendos: QUE TA GUENO $ 5,50, 2,05 y 1,20. Hunk Busca $ 1,55 y 1,20. Estenopeico $ 1,55. EXACTA $ 3.950,00. TRIFECTA $ 16.065,00. DOBLE: a ganador $ 1.280,00, a placé $ 210,00. TRIPLO $ 21.630,00. PICK 4 $ 625.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 54s75c. Cuidador: G.R.Veliz. Stud: May - Clau. El ganador de 6 años es hijo de Que Vida Buena y Tapia DECIMOSEPTIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 INTER SPRING, 52, F.M.Escobar (4) 2 Manjar Exquisito, 56, Jorge Peralta (6) 3,40 1 1/2 cpo 3 Daphne Moon, 53, J.Paoloni (1) 15,55 1 1/2 cpo 4 Inter Mia, 56, G.Borda (10) 4,15 hco 5 Rosanita, 56, B.Enrique (2) 14,45 1 1/2 cpo 6 Caro Lu, 56, D.E.Arias (8) 6,70 pzo 7 July Bomb, 56, F.L.Gonçalves (13) 11,95 1 cpo 8 Churrascas, 56, I.Monasterolo (9) 11,40 3/4 cpo 9 Jorgelina, 56, L.Balmaceda (3) 29,30 1 1/2 cpo 10 Aguas Puras, 56, M.Aserito (14) 8,70 3/4 cpo 11 Celestial, 56, J.Cano (15) 25,25 4 cps 12 Arte Y Magia, 56, J.Rivarola (12) 42,35 1 cpo 13 Barista, 53, L.Brigas (7) 38,10 9 cps ú* Danzarina, 56, A.Fuentes (5) 38,80 16 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: INTER SPRING $ 7,15, 2,40 y 1,45. Manjar Exquisito $ 2,05 y 1,60. Daphne Moon $ 2,60. IMPERFECTA $ 4.060,00. CUATRIFECTA $ 177.467,50. DOBLE: a ganador $ 3.640,00, a placé $ 380,00.No Corrió: (11) Bendita Candy. Tiempo: 1'3s13c. Cuidador: R.J.M.Corvalan. Stud: Marta - Carina. La ganadora de 3 años es hija de Manipulator y Inter Francisca DECIMOCTAVA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 IRISH LUCKY, 57, F.L.Gonçalves (9) 2 Guapero Check, 57, W.Moreyra (8) 6,30 2 1/2 cps 3 Palpiteiro, 53, T.Baez (10) 16,20 1 cpo 4 Momento Eterno, 53, C.Romagnoli (1) 31,65 pzo 5 Languedoc, 54, G.Tempesti V. (5) 13,60 1 cpo 5* Emperador Santo, 57, K.Banegas (7) 10,95 emp. 7 Vasco Galan, 53, R.Salazar (2) 39,45 2 cps 8 Tiburon Letal, 57, M.Aserito (13) 12,10 3/4 cpo 9 Black Ray, 57, L.Noriega (14) 0,00 hco 10 San Americano, 53, H.Dyke (3) 5,00 1 cpo 11 Rio Prize, 57, R.Bascuñan (4) 30,00 4 cps ú Don Dante, 54, D.Lencinas (12) 15,75 3 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: IRISH LUCKY $ 2,70, 1,70 y 1,45. Guapero Check $ 3,05 y 3,05. Palpiteiro $ 3,30. IMPERFECTA ú $ 5.700,00. CUATRIFECTA $ 833.330,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 4.700,00, a placé $ 1.510,00. TRIPLO $ 133.325,00. PICK 4 $ 666.650,00.No corrieron: (6) Valiente Oikos y (11) Extra Partner. Tiempo: 1'10s94c. Cuidador: L.R.Amato. Stud: El Gringo Sexto. El ganador de 4 años es hijo de Lucky Island y Irish Storm

NOCHE PLATEADA. Costa Dark. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos.No Corrió: (3) Heart And Soul1'23s9c.E.Cedeño H..Concepcion (tan). La ganadora de 3 años es hija de In The Dark y Estrella Plateada