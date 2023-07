Resultados de las carreras de ayer en Palermo

Tribute To Nut , 57, J.Villagra

QUINTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 DORLES PUPPE, 55, L.Recuero (5) 2 Safwana, 57, L.Noriega (2) 1,70 cza 3 Turca Life, 56, A.Cabrera (7) 8,35 3/4 cpo 4 No Te La Pierdas, 57, R.Alzamendi (4) 15,65 3/4 cpo 5 Aurelia Brave, 55, F.Coria (6) 12,80 4 cps 6 Agnus Dei, 57, J.Rivarola (3) 21,25 11 cps ú Grand Sara Jet, 57, L.Balmaceda (1) 4,15 cza - - - Dividendos: DORLESS PUPPE $ 3,90 y 1,10. Safwana $ 1,10. EXACTA $ 2.300,00. TRIFECTA $ 6.365,00. DOBLE: a ganador $ 840,00, a placé $ 110,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'4s54c. Cuidador: J.L.Benitez. Stud: Chimpay. La ganadora de 6 años es hija de Montelu y Gualeya Clau SEXTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 LA NICANORA, 53, C.Romagnoli (8) 2 Besame Mucho, 54, G.Tempesti V. (3) 18,55 2 cps 3 City Runner, 57, O.Alderete (9) 4,30 3/4 cpo 4 Sembra Money, 50, H.Dyke (4) 2,75 hco 5 Luna De Primavera, 53, A.B.Valdez (5) 8,80 1 1/2 cpo 6 Shine Moon, 53, F.Caceres (2) 156,50 1 cpo 7* Parda, 52, J.Pintos (1) 13,90 pzo 8X Donde Quieras, 54, A.Allois (6) 8,65 1 cpo ú+ Tablet Diafana, 51, E.Suarez (7) 7,85 1 1/2 cpo - - - - - (*) Saltó al largar (X) Saltó al largar (+) Largó cruzado Dividendos: LA NICANORA $ 3,85, 2,50 y 1,40. Besame Mucho $ 6,90 y 2,75. City Runner $ 1,40. IMPERFECTA $ 10.040,00. CUATRIFECTA $ 47.732,50. DOBLE: a ganador $ 1.310,00, a placé $ 1.195,00. TRIPLO $ 19.200,00. PICK 4 $ 31.640,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'37s30c. Cuidador: G.Scagnetti. Stud: Conta - Dos. La ganadora de 6 años es hija de Footprintsinthesky y Sirena Azul SEPTIMA CARRERA- 1000 METROSPremio: Hándicap Hyperion Pag. Dist. 1 ANGUILA DE CORAL, 60, F.Arreguy (h) (3) 2 Risky Queen, 57, F.L.Gonçalves (4) 2,60 3 cps 3 Missy Mora, 56, G.Borda (1) 10,10 1/2 cza 4 Cada Cual A Losuyo, 57, F.Coria (6) 5,45 pzo 5 La Buena Racha, 56, B.Enrique (5) 4,95 5 cps 6 Schanel, 54, F.J.Lavigna (2) 27,85 5 cps ú Designated Survivor, 56, J.Flores (8) 6,75 3 cps - - - Dividendos: ANGUILA DE CORAL $ 2,90 y 1,20. Risky Queen $ 1,20. EXACTA $ 1.890,00. TRIFECTA $ 7.265,00. DOBLE: a ganador $ 1.095,00, a placé $ 160,00. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertos $ 497.120,00, con 5 aciertos $ 2.230,00.No Corrió: (7) Sepas Nunca. Tiempo: 55s36c. Cuidador: L.R.Rodriguez. Stud: Cañada Rica. La ganadora de 5 años es hija de Santillano y Anisetta OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 IZOARD, 57, B.Enrique (1) 2* Carrasqueño, 57, K.Banegas (5) 5,30 6 cps 3 Kaori, 57, Jorge Peralta (1a) 2,95 1/2 cpo 4 Abbott Lake, 57, F.Coria (3) 1,70 3 cps 5X California Runner, 57, A.Duarte (6) 5,10 3 cps 6 Livorno Luna, 57, J.Leonardo (4) 18,45 2 1/2 cps ú Natanaev, 55, H.Dyke (2) 21,10 3 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío Dividendos: IZOARD $ 2,95 y 1,65. Carrasqueño $ 2,15. EXACTA $ 2.520,00. TRIFECTA $ 4.030,00. DOBLE: a ganador $ 385,00, a placé $ 1.015,00. TRIPLO $ 10.650,00. PICK 4 POZO MAX $ 175.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 55s11c. Cuidador: F.O.David. Stud: Stud La Silvia. El ganador de 5 años es hijo de Manipulator y Araca Amor NOVENA CARRERA- 1400 METROSPremio: Hándicap Juan Bautista Udaondo Pag. Dist. 1 EL BERMEJO, 55, G.Bonasola (5) 2 Ojos Remoteros, 59, G.Borda (4) 2,50 1/2 cpo 3 The Richmond, 57, I.Monasterolo (7) 14,95 1 cpo 4 Pecato Joy, 55, E.Ortega P. (2) 11,65 1 1/2 cpo 5 Chazki, 58, J.Villagra (6) 4,50 4 cps 6 Nochero Querido, 59, F.L.Gonçalves (1) 2,00 2 cps - - - Dividendos: EL BERMEJO $ 8,00 y 1,95. Ojos Remoteros $ 1,55. EXACTA $ 4.390,00. TRIFECTA $ 18.310,00. DOBLE: a ganador $ 1.850,00, a placé $ 185,00.No Corrió: (3) Bello Embrujado. Tiempo: 1'21s34c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Ayala. El ganador de 5 años es hijo de Il Campione y Bandanna DECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 MAS JUVENIL, 57, L.Balmaceda (5) 2 Este Gatillo, 53, J.Flores (6) 14,95 6 cps 3 Smart Face, 57, B.Enrique (4) 4,00 1/2 cpo 4 Don Centurion, 57, I.Monasterolo (3) 4,85 1 1/2 cpo 5 Super Friday, 53, F.Caceres (2) 13,15 2 cps 6 Gabyto Cat, 57, M.Aserito (8) 12,90 1 cpo 7 Mc Fly, 57, R.Alzamendi (1) 17,20 2 1/2 cps ú Taylor Made, 57, R.R.Barrueco (7) 12,15 1 cpo - - - Dividendos: MAS JUVENIL $ 2,05 y 1,55. Este Gatillo $ 3,45. EXACTA $ 5.660,00. TRIFECTA $ 7.065,00. DOBLE: a ganador $ 1.090,00, a placé $ 1.765,00. TRIPLO $ 15.280,00. PICK 4 $ 800.640,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'35s8c. Cuidador: O.F.Labanca. Stud: El Pulpo. El ganador de 6 años es hijo de Equal Stripes y Miss Juvenile UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 FLY CARMELA, 57, F.Coria (8) 2 Mariah Mariah, 57, I.Monasterolo (1) 1,85 2 cps 3 Shy Simona, 57, J.Oger (2) 3,20 2 1/2 cps 4 Quelle Folie, 57, B.Enrique (1a) 1,85 1 1/2 cpo 5 Shuttle Gold, 57, Jorge Peralta (4) 6,60 2 1/2 cps 6* Karinas Dream, 55, S.Piliero (5) 15,20 4 cps 7 Verde Lima, 57, A.Giorgis (7) 27,70 2 cps 8X Dolce Caramela, 57, P.Carrizo (6) 58,65 s.a. ú+ Added Value, 53, J.Flores (3) 17,10 s.a. - - - - - (*) Largó al rato (X) Cruzó al tranco (+) Largó al rato Dividendos: FLY CARMELA $ 4,55 y 1,60. Mariah Mariah $ 1,20. EXACTA $ 2.140,00. TRIFECTA $ 3.150,00. DOBLE: a ganador $ 890,00, a placé $ 110,00. Corrieron todos. Tiempo: 56s25c. Cuidador: E.R.Martinez. Stud: Villa Mazza. La ganadora de 5 años es hija de Corinche y La Pointe Grise DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MAJESTIC BOY, 57, W.Pereyra (1) 2 Lucky Saturday, 57, B.Enrique (5) 3,80 4 cps 3 Super Encantado, 53, H.Dyke (7) 11,60 6 cps 4* Meteorito, 55, Jorge Peralta (4) 17,25 3 cps 5 Giuseppino, 57, L.Balmaceda (6) 12,75 cza 6 Palpiteiro, 53, T.Baez (2) 28,90 1 1/2 cpo 7 Vasco Galan, 53, R.Salazar (11) 86,10 1 1/2 cpo 8 Intenso Boy, 57, A.I.Romay (8) 53,45 4 cps 9 Don Augurio, 57, A.Paez (12) 5,30 3 cps 10 Emerson Dubai, 53, L.Colasso (9) 66,00 9 cps 11 Inter You, 53, A.Allois (10) 43,00 1 1/2 cpo ú Don Tochi, 57, C.Perez G. (3) 65,25 8 cps - - - - - (*) Largó al rato Dividendos: MAJESTIC BOY $ 2,15, 1,35 y 1,25. Lucky Saturday $ 1,80 y 1,50. Super Encantado $ 1,35. IMPERFECTA $ 2.450,00. CUATRIFECTA $ 15.215,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 2.050,00, a placé $ 670,00. TRIPLO $ 12.000,00. PICK 4 POZO DESQUITE $ 68.900,00.No Corrió: (13) Dato Hunter. Tiempo: 1'22s54c. Cuidador: R.Pellegatta. Stud: Las Canarias. El ganador de 5 años es hijo de Greenspring y Matsumura FLY CARMELA. Mariah Mariah. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos56s25c.E.R.Martinez.Villa Mazza. La ganadora de 5 años es hija de Corinche y La Pointe Grise MAS JUVENIL. Este Gatillo. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4. Corrieron todos1'35s8c.O.F.Labanca.El Pulpo. El ganador de 6 años es hijo de Equal Stripes y Miss Juvenile EL BERMEJO. Ojos Remoteros. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (3) Bello Embrujado1'21s34c.N.Martin Ferro.Ayala. El ganador de 5 años es hijo de Il Campione y Bandanna IZOARD. Carrasqueño. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4 POZO MAX. Corrieron todos55s11c.F.O.David.Stud La Silvia. El ganador de 5 años es hijo de Manipulator y Araca Amor ANGUILA DE CORAL. Risky Queen. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertoscon 5 aciertos.No Corrió: (7) Sepas Nunca55s36c.L.R.Rodriguez.Cañada Rica. La ganadora de 5 años es hija de Santillano y Anisetta LA NICANORA. Besame Mucho. City Runner. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4. Corrieron todos1'37s30c.G.Scagnetti.Conta - Dos. La ganadora de 6 años es hija de Footprintsinthesky y Sirena Azul DORLESS PUPPE. Safwana. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos1'4s54c.J.L.Benitez.Chimpay. La ganadora de 6 años es hija de Montelu y Gualeya Clau

EPIDICUS. Mullins. Mirame Nak. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. PICK 4 POZO MAX.No corrieron: (2) South War y (11) Very Green1'35s93c.J.A.M. Neer.Zungri. El ganador de 4 años es hijo de Catcher In The Rye y Estas Afuera