Resultados de las carreras de ayer en La Plata

DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 ENDONATO, 57, J.Rivarola (4) 2 Un Buen Faso, 57, W.Aguirre (14) 2,65 pzo 3 Candy Merry, 53, G.Reynoso (8) 6,95 3 cps 4 Oficial Maharaja, 54, L.Paredes (13) 42,80 5 cps 5 Sorpreso, 53, R.Salazar (15) 63,00 6 cps 6* Black Rabbit, 55, J.Avendaño (3) 6,15 3 cps 7 Trueno Azteca, 53, F.Caceres (5) 10,90 1/2 cpo 8X Blood For Chullo, 57, R.L.Gonzalez (11) 85,60 2 1/2 cps 9 Nicols Springs, 55, D.E.Arias (10) 4,55 1 cpo 10 Imbatible, 57, H.Betansos (16) 13,85 13 cps 11 Hi Dancer, 57, R.M.Torres (1) 15,00 1/2 cza 12+ Cut To Win, 57, E.Siniani (2) 99,99 15 cps ú** Flag Trompudo, 55, L.M.Fer`dez (7) 99,99 15 cps - - - - - (*) Largó mal (X) Largó mal (+) Largó mal (**) Largó mal

Dividendos: ENDONATO $ 5,00, 1,90 y 1,65. Un Buen Faso $ 1,65 y 1,25. Candy Merry $ 1,65. IMPERFECTA $ 1.530,00. CUATRIFECTA $ 159.610,00. DOBLE DESQUITE $ 6.110,00. TRIPLO $ 42.250,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 444.440,00. No corrieron: (6) Soy Bravio, (9) Norteño Soy y (12) Man In The Moon. Tiempo: 1'28s21c. Cuidador: V.H.Jimenez. Stud: 4 Plumas (tuc). El ganador de 5 años es hijo de Endorsement y Fog Moo. RECAUDACIÓN: $ 72.646.485..

COSMICA PAT. Lady Caterina. Charlotte Flame. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (9) Usaina1'15s93c.E.V.Calvo.4 De Agosto. La ganadora de 6 años es hija de Pataques y Cabelas