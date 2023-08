Resultados de las carreras de ayer en Palermo

DECIMOTERCERA CARRERA- 1500 METROS Pag. Dist. 1* LUCKY SATURDAY, 57, B.Enrique (14) 2 Momento Eterno, 53, C.Romagnoli (2) 26,70 hco 3 Casino Bellagio, 57, L.Cabrera (10) 4,45 pzo 4 Quasi Stellar, 51, A.B.Valdez (1) 62,75 1 1/2 cpo 5 Indomito Master, 55, J.Medina (16) 5,80 3 cps 6 Rubi Selecto, 52, F.Caceres (12) 20,55 4 cps 7 Tim Bala, 57, J.Leonardo (9) 13,90 2 cps 8 Emm Seductor, 57, E.Siniani (6) 18,15 1 1/2 cpo 9 My First Gol, 58, L.Paiz (13) 66,65 1 1/2 cpo 10 Inter You, 53, D.Lencinas (4) 75,55 3 cps 11 Giuseppino, 57, L.Balmaceda (3) 14,22 9 cps 12 Bio Pikun, 55, P.Carrizo (11) 72,95 3 cps 13X Pituco Bazko, 55, H.Dyke (8) 33,80 3 cps ú Lacalle Lin, 55, F.J.Lavigna (15) 18,95 s.a. - - - - - (*) Se fue de manos (X) Corrió desestribado

Dividendos: LUCKY SATURDAY $ 1,70, 1,45 y 1,10. Momento Eterno $ 5,15 y 2,45. Casino Bellagio $ 1,30. IMPERFECTA $ 10.500,00. CUATRIFECTA $ 290.540,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 490,00, a placé $ 1.920,00. TRIPLO $ 5.150,00. PICK 4 POZO DESQUITE $ 12.675,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 2.188.621, con 5 aciertos $ 12.380,00.No corrieron: (5) Stay With It y (7) It`s Imperative. Tiempo: 1'30s93c. Cuidador: F.A.Garces. Stud: Don Fede (az). El ganador de 5 años es hijo de Sabayon y Lucky Mamm. RECAUDACIÓN: Palermo $ 98.135.053,00, Exterior $ 12.746.518,40, Promedio $ 8.529.352, TOTAL $ 110.881.571,40..

